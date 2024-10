Oman Investment Authority annonce l'introduction en bourse la plus importante de l'histoire du pays dans le cadre de sa stratégie de désinvestissement

MUSCAT, Oman, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Oman Investment Authority (OIA), le fonds souverain d'Oman, a annoncé l'introduction en bourse de 25 % des actions d'OQ Exploration & Production, une filiale d'OQ Group, qui est entièrement détenue par OIA. Cette introduction en bourse devrait devenir la plus importante de l'histoire d'Oman à la Bourse de Mascate.

Sur le total des actions proposées, 60 % seront attribuées à des investisseurs institutionnels omanais et internationaux, tandis que 40 % seront disponibles pour des investisseurs individuels.

Oman Investment Authority - OQ Exploration Production IPO

L'introduction en bourse, qui est conforme à la charia, fait partie de la stratégie de désinvestissement plus large de l'OIA qui a été annoncée à la mi-2022. Depuis lors, l'OIA a généré plus de 2,5 milliards d'USD en se désengageant de 12 investissements entre 2022 et 2023. Ces désinvestissements comprenaient neuf placements privés dans divers secteurs et trois introductions en bourse à la Muscat Stock Exchange, dont The Pearl REIF, Abraj Energy Services et OQ Gas Networks, qui ont toutes donné lieu à une sursouscription substantielle, témoignant de la grande confiance des investisseurs.

L'approche de l'OIA se concentre sur la cession d'un certain nombre de ses filiales et leur transformation en sociétés anonymes ou la vente directe de participations dans ces filiales à des investisseurs stratégiques. Cette stratégie vise à stimuler l'économie omanaise et à revigorer la bourse de Mascate, élevant ainsi Oman au rang de marché émergent. En dressant une liste publique des actifs appartenant à l'État, l'OIA cherche à améliorer la gouvernance, la transparence et l'adoption des meilleures pratiques mondiales. Cette politique fait partie intégrante des efforts de diversification économique d'Oman et vise à permettre au secteur privé de jouer un rôle de premier plan dans la conduite de l'économie. En outre, elle crée des opportunités d'investissement rentables pour les citoyens et les résidents et attire des investissements étrangers de qualité.

En constante évolution en réponse aux changements économiques mondiaux et dans le but d'établir un cadre institutionnel solide, l'OIA a mis à jour sa stratégie de désinvestissement pour les cinq prochaines années, de 2025 à 2029. L'OIA a également mis en place des comités de pilotage au sein de ses filiales afin d'assurer une gestion efficace des opérations de désinvestissement. Le plan comprend environ 30 investissements qui seront cédés soit par le biais d'offres publiques dans des secteurs tels que l'énergie, la logistique, les services publics et les infrastructures, soit par des ventes directes à des investisseurs stratégiques dans des secteurs tels que l'aquaculture, l'agriculture et l'exploitation minière.

Avec des investissements dans plus de 30 pays, l'OIA vise à rester à la pointe de l'évolution rapide du paysage économique mondial afin de soutenir l'économie nationale et d'accroître la compétitivité d'Oman au niveau mondial. En adoptant des politiques économiques tournées vers l'avenir, l'OIA ouvre de nouvelles perspectives d'investissement conformes à la Vision 2040 d'Oman, qui vise à renforcer la diversification économique, à attirer les investissements directs étrangers et à favoriser les partenariats avec les entreprises locales afin d'accroître la prospérité économique durable du Sultanat d'Oman.

