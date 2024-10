Oman Investment Authority kündigt größten Börsengang in Omans Geschichte als Teil der Desinvestitionsstrategie an

MUSCAT, Oman, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Oman Investment Authority (OIA), Omans Staatsfonds, hat den Börsengang von 25 % der Aktien von OQ Exploration & Production, einer Tochtergesellschaft der OQ Group, die sich vollständig im Besitz der OIA befindet, angekündigt. Dieser Börsengang soll der größte in der Geschichte Omans an der Muscat Stock Exchange werden.

Von den insgesamt angebotenen Aktien werden 60 % institutionellen Anlegern im Oman und im Ausland zugeteilt, während 40 % für Privatanleger zur Verfügung stehen.

Oman Investment Authority - OQ Exploration Production IPO

Der schariakonforme Börsengang ist Teil der für Mitte 2022 angekündigten breiteren Veräußerungsstrategie von OIA. Seitdem hat OIA durch die Veräußerung von 12 Investitionen zwischen 2022 und 2023 über 2,5 Mrd. USD eingenommen. Zu diesen Veräußerungen gehörten neun Privatplatzierungen in verschiedenen Sektoren und drei Börsengänge an der Muscat Stock Exchange, darunter The Pearl REIF, Abraj Energy Services und OQ Gas Networks, die alle zu einer erheblichen Überzeichnung führten, was das starke Vertrauen der Anleger widerspiegelt.

Der Ansatz von OIA konzentriert sich auf die Veräußerung einiger ausgewählter Tochtergesellschaften und deren Umwandlung in Aktiengesellschaften oder den direkten Verkauf von Beteiligungen an diesen Tochtergesellschaften an strategische Investoren. Diese Strategie zielt darauf ab, die Wirtschaft Omans anzukurbeln und die Börse von Muscat zu beleben, wodurch Oman den Status eines Schwellenlandes erlangt. Durch die öffentliche Auflistung von Vermögenswerten, die sich in staatlichem Besitz befinden, will OIA die Unternehmensführung, die Transparenz und die Übernahme weltweit bewährter Verfahren verbessern. Diese Politik ist integraler Bestandteil der wirtschaftlichen Diversifizierungsbemühungen Omans und zielt darauf ab, den Privatsektor zu befähigen, eine führende Rolle bei der Förderung der Wirtschaft zu spielen. Außerdem schafft sie profitable Investitionsmöglichkeiten für Bürger und Einwohner und zieht hochwertige ausländische Investitionen an.

Als Reaktion auf die weltweiten wirtschaftlichen Veränderungen und mit dem Ziel, einen soliden institutionellen Rahmen zu schaffen, hat OIA seine Veräußerungsstrategie für die nächsten fünf Jahre (2025 bis 2029) aktualisiert. OIA hat außerdem in seinen Tochtergesellschaften Lenkungsausschüsse eingerichtet, um eine effiziente Verwaltung der Veräußerungsvorgänge zu gewährleisten. Der Plan umfasst etwa 30 Beteiligungen, die entweder durch öffentliche Angebote in Sektoren wie Energie, Logistik, Versorgungsunternehmen und Infrastruktur oder durch direkte Verkäufe an strategische Investoren in Sektoren wie Aquakultur, Landwirtschaft und Bergbau veräußert werden sollen.

Mit Investitionen in mehr als 30 Ländern ist OIA bestrebt, an der Spitze der sich schnell verändernden globalen Wirtschaftslandschaft zu bleiben, um die nationale Wirtschaft zu stärken und die globale Wettbewerbsfähigkeit Omans zu verbessern. Durch eine vorausschauende Wirtschaftspolitik eröffnet OIA neue Investitionsmöglichkeiten im Einklang mit Omans Vision 2040, die darauf abzielt, die wirtschaftliche Diversifizierung zu verbessern, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen und Partnerschaften mit lokalen Unternehmen zu fördern, um den nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstand des Sultanats Oman zu steigern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Fahad Al Toubi, Senior Specialist-Media Relations

Telefon: (+968) 24745781

E-Mail: [email protected]

Website: www.oia.gov.om

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2522038/Oman_Investment_Authority.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2372379/4948105/OIA_Logo.jpg