MUSCAT, Oman, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Muscat Stock Exchange (MSX) in Oman hat ihre stärkste Performance seit fast einem Jahrzehnt verzeichnet, angetrieben durch Reformen unter der Leitung der Oman Investment Authority (OIA), dem Staatsfonds des Landes, der Vermögenswerte in Höhe von über 50 Milliarden US-Dollar verwaltet. Der Handelswert hat sich seit 2021 auf etwa 8,45 Milliarden US-Dollar verfünffacht, während die Marktkapitalisierung um 51 Prozent auf über 79 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Der MSX-Index hat kürzlich zum ersten Mal seit acht Jahren die 5.000-Punkte-Marke überschritten, was auf ein wiedererstarktes Vertrauen der Anleger und eine intensivere Marktaktivität hindeutet.

HANDELSWERT DER MUSCAT STOCK EXCHANGE IN OMAN FÜNFFACH AUF 8,45 MILLIARDEN US-DOLLAR GESTIEGEN

Dieser Anstieg spiegelt die umfassenden Bemühungen Omans wider, seinen Kapitalmarkt zu stärken und regionale sowie internationale Investitionen im Einklang mit der Oman Vision 2040 anzuziehen. Die Muscat Stock Exchange, das Herzstück des Kapitalmarktes von Oman, hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden Börsen im Golf entwickelt. Die Umwandlung begann mit dem Königlichen Erlass Nr. 5/2021, durch den die Muscat Securities Market in eine geschlossene Aktiengesellschaft umgewandelt wurde, die sich vollständig im Besitz der OIA befindet. Dieser Schritt ermöglichte neue Programme zur Steigerung der Liquidität, zur Erhöhung der Notierungen und zur Modernisierung der Infrastruktur.

„Die Fortschritte der MSX spiegeln die Vision der OIA wider, eine effiziente, investorenfreundliche Börse aufzubauen, die das Wirtschaftswachstum unterstützt und hochwertige Investitionen anzieht", erklärte Mulham bin Basheer Al Jarf, Deputy President for Investments bei der OIA. „Unser Stufenplan konzentrierte sich zunächst auf den Aufbau von Vertrauen und Liquidität, dann auf die Erweiterung der Eigentumsverhältnisse und die Verankerung globaler Best Practices."

Seit 2022 ist die MSX um 67 Prozent gestiegen und hat damit wichtige globale Benchmarks wie den S&P 500 und die MSCI-Indizes für die GCC-, Schwellen- und chinesischen Märkte übertroffen. Dieses Wachstum ist auf die Strategie der OIA zurückzuführen, die Liquidität zu stärken, die Notierungen zu diversifizieren und die Investorenbasis zu erweitern, wodurch die Börse ihre regionalen und globalen Mitbewerber übertreffen konnte.

Das IPO-Programm der OIA war für diese Expansion von zentraler Bedeutung. Der Börsengang von Abraj Energy Services im Jahr 2023 brachte rund 244 Millionen US-Dollar ein und war damit der größte Börsengang seit 2010, während der Börsengang von OQ Gas Networks mit 749 Millionen US-Dollar Aufträge im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar anlockte. Zu den Investoren gehörten Fluxys Belgium und Unternehmen, die vom saudischen Public Investment Fund und der Qatar Investment Authority unterstützt werden, was das weltweite Vertrauen in den Markt Omans unterstreicht.

Die Dynamik setzte sich in den Jahren 2024 und 2025 fort, mit Börsengängen von OQ Exploration and Production (2,5 Milliarden US-Dollar), OQ Biodiesel and Industries (490 Millionen US-Dollar) und ASYAD Shipping, dem maritimen Zweig der Asyad Group, der 333 Millionen US-Dollar einnahm und den Einstieg des Logistiksektors Omans in den öffentlichen Handel markierte.

Um das Wachstum aufrechtzuerhalten, hat die OIA im Jahr 2024 den Tanmia Liquidity Fund mit einem Kapital von 130 Millionen US-Dollar aufgelegt und diesen bis Mitte 2025 auf 390 Millionen US-Dollar erweitert. Der von Tanmia, United Securities und Ubhar Capital verwaltete Fonds unterstützt die Stabilität und Liquidität des Marktes.

„Die strategische Vision der OIA hat die MSX durch verbesserte Unternehmensführung, Transparenz und Handelseffizienz gestärkt", erklärte Haitham Al Salmi, CEO der MSX. Mit Unterstützung von Regulierungsbehörden, nationalen Programmen und führenden Banken hat sich der Kapitalmarkt Omans zu einer diversifizierten Plattform mit Rekordumsätzen und steigender globaler Beteiligung entwickelt, wodurch sich die MSX als wichtiger Motor für Investitionen und Modernisierung positioniert hat.

