-El volumen de negociación de la Bolsa de Mascate de Omán se quintuplicó hasta alcanzar los 8.450 millones de dólares

MUSCAT, Omán, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Bolsa de Mascate (MSX) de Omán ha registrado su mejor rendimiento en casi una década, impulsada por las reformas lideradas por la Autoridad de Inversiones de Omán (OIA), el fondo soberano del país que administra más de 50.000 millones de dólares en activos. El volumen de negociación se ha quintuplicado desde el año 2021, alcanzando aproximadamente los 8.450 millones de dólares, mientras que la capitalización bursátil ha crecido un 51%, superando los 79.000 millones de dólares. El índice MSX superó recientemente los 5.000 puntos por primera vez en ocho años, lo que refleja una renovada confianza de los inversores y una mayor actividad en el mercado.

OMAN'S MUSCAT STOCK EXCHANGE TRADING VALUE UP FIVEFOLD TO USD 8.45 BILLION

Este auge refleja el esfuerzo general de Omán por fortalecer su mercado de capitales y atraer inversión regional e internacional, en consonancia con la Visión 2040 de Omán. La Bolsa de Valores de Mascate (MSX), núcleo del mercado de capitales omaní, se ha convertido en una de las bolsas de valores de mayor crecimiento en el Golfo Pérsico. La transformación comenzó con el Real Decreto nº 5/2021, que convirtió el Mercado de Valores de Mascate en una sociedad anónima cerrada, propiedad exclusiva de la OIA. Esta medida permitió la implementación de nuevos programas para impulsar la liquidez, aumentar las cotizaciones y modernizar la infraestructura.

"El progreso de la MSX refleja la visión de la OIA de construir una bolsa eficiente y favorable para los inversores que apoye el crecimiento económico y atraiga inversiones de calidad", declaró Mulham bin Basheer Al Jarf, vicepresidente de Inversiones de la OIA. "Nuestro plan por fases se centró primero en generar confianza y liquidez, y luego en ampliar la participación accionaria e integrar las mejores prácticas internacionales".

Desde 2022, la MSX ha crecido un 67%, superando a los principales índices globales como el S&P 500 y los índices MSCI para los mercados del CCG, emergentes y chinos. Este crecimiento se debe a la estrategia de la OIA para fortalecer la liquidez, diversificar las cotizaciones y ampliar la base de inversores, lo que ha permitido a la bolsa superar a sus competidores regionales y globales.

El programa IPO de la OIA ha sido fundamental para esta expansión. La salida a bolsa de Abraj Energy Services en 2023 recaudó aproximadamente 244 millones de dólares, la mayor IPO desde 2010, mientras que la de OQ Gas Networks, por valor de 749 millones de dólares, atrajo más de 10.000 millones de dólares en pedidos. Entre los inversores figuraban Fluxys Belgium y entidades respaldadas por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí y la Autoridad de Inversiones de Qatar, lo que pone de manifiesto la confianza global en el mercado de Omán.

El impulso continuó durante 2024 y 2025 con las salidas a bolsa de OQ Exploration and Production (2.500 millones de dólares), OQ Biodiesel and Industries (490 millones de dólares) y ASYAD Shipping, la división marítima del Grupo Asyad, que recaudó 333 millones de dólares y marcó la entrada del sector logístico de Omán en la bolsa.

Para sostener el crecimiento, la OIA lanzó el Fondo de Liquidez Tanmia en 2024 con un capital de 130 millones de dólares, ampliándolo a 390 millones de dólares a mediados de 2025. Gestionado por Tanmia, United Securities y Ubhar Capital, el fondo respalda la estabilidad y la liquidez del mercado.

"La visión estratégica de la OIA ha fortalecido la MSX mediante una mejor gobernanza, mayor transparencia y una mayor eficiencia en las operaciones", afirmó Haitham Al Salmi, consejero delegado de la MSX. Con el apoyo de los reguladores, los programas nacionales y los principales bancos, el mercado de capitales de Omán se ha convertido en una plataforma diversificada con un volumen de negociación récord y una creciente participación global, lo que posiciona a MSX como un motor clave de la inversión y la modernización.

Contacto:

Oficina de Prensa de OIA

+968 92278104

[email protected]

www.oia.gov.om

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2814557/Oman_Muscat_Exchange.jpg