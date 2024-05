ONCOCLÍNICAS APPROUVE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1,5 MILLIARD DE RÉAUX

L'opération vise à renforcer la situation financière de la société et à maintenir sa stratégie de croissance

SAO PAULO, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- Oncoclínicas (B3: ONCO3), une société d'oncologie de premier plan basée en Amérique latine, a annoncé que l'entreprise avait approuvé une augmentation de capital de 1,5 milliard de réaux lors d'une réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 22 mai 2024.

Cette augmentation de capital est conforme au plafond fixé dans les statuts de la société et ne nécessite aucune modification statutaire. L'augmentation de capital sera réalisée par l'émission de 115,4 millions de nouvelles actions ordinaires enregistrées sans valeur nominale.

Avec cette émission, Oncoclínicas&Co renforce sa structure de capital, réduit considérablement l'effet de levier et augmente ses liquidités afin de continuer à fournir un meilleur accès aux traitements oncologiques avancés aux patients atteints de cancer, de réaliser des économies d'échelle et d'optimiser les coûts associés.

Les investisseurs de Quíron Multi-Strategy Equity Investment Fund (« Quíron ») et de Tessália Multi-Strategy Equity Investment Fund (« Tessália »), des véhicules d'investissement soutenus par Banco Master, ont conclu un accord d'investissement avec la société et se sont engagés à souscrire jusqu'à 1 milliard de réaux de nouvelles actions, qui seront émises par Oncoclínicas&Co.

En outre, l'actionnaire fondateur et directeur général Bruno Lemos Ferrari a annoncé son intention de souscrire jusqu'à 500 millions de réaux de nouvelles actions.

« L'augmentation de capital renforce considérablement notre structure de capital et nous permet d'être encore mieux équipés pour tirer parti des opportunités de croissance futures, tout en continuant à fournir des soins de qualité exceptionnelle en mettant l'accent sur nos patients et leurs familles », a souligné M. Ferrari.

Les conditions de l'augmentation de capital prévoient l'émission de nouvelles actions au prix de 13,00 réaux par action, ce qui représente une prime de 89 % par rapport à la valeur du marché, sur la base d'une récente évaluation réalisée par XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. Les fonds levés seront utilisés pour réduire la dette consolidée de l'entreprise, améliorer sa trésorerie, maintenir sa stratégie de croissance, poursuivre ses plans d'expansion organique et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Les fonds Josephina Multi-Strategy Equity Investment Fund et Josephina II Multi-Strategy Equity Investment Fund (ensemble les « FIP »), véhicules d'investissement de Goldman Sachs, ont accepté de transférer leurs droits préférentiels respectifs aux investisseurs de Quíron et de Tessália dans le cadre de l'augmentation de capital.

Daniel Vorcaro, président de Banco Master, a déclaré : « […] Les soins de santé sont l'un des marchés ayant le plus grand potentiel de croissance au Brésil dans les années à venir, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, les soins primaires ou les services à forte valeur ajoutée, domaines dans lesquels Oncoclínicas&Co occupe une position de premier plan en Amérique latine. Faire partie d'une entreprise qui révolutionne l'accès aux traitements oncologiques dans le pays, aux côtés de Goldman Sachs, est une grande opportunité et même un privilège pour notre entreprise. »

Selon João Padin, vice-président des investissements en actions de sociétés chez Goldman Sachs Asset Management, la transaction démontre l'attractivité et la force du modèle commercial d'Oncoclínicas&Co.

« Les fonds levés sont importants afin de poursuivre la stratégie de croissance et de renforcer la structure du capital du groupe. Oncoclínicas&Co souligne ainsi la solidité de son activité et son engagement en faveur de la qualité des services offerts aux patients », a-t-il ajouté.

L'avis aux actionnaires est disponible sur le site web des relations avec les investisseurs d'Oncoclínicas&Co, sur le site web de la CVM et sur le site web de B3 S.A.

Oncoclínicas&Co réaffirme son engagement en faveur de la transparence et de la gouvernance d'entreprise et tiendra ses actionnaires et le marché informés des prochaines étapes de ce processus d'augmentation de capital.

Note à l'attention des rédacteurs :

Rien que l'année dernière, l'entreprise a effectué plus de 600 000 interventions et a augmenté sa capacité de service au cours des dernières années pour répondre à la demande croissante de traitements contre le cancer. Les instituts de cancérologie du monde entier et du Brésil prévoient une augmentation significative de la maladie au cours des deux prochaines décennies, principalement en raison du vieillissement de la population. Au Brésil, l'Institut national du cancer prévoit plus de 700 000 nouveaux cas par an au cours de la période 2023-2025.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.grupooncoclinicas.com