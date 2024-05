ONCOCLÍNICAS GEEFT GOEDKEURING AAN KAPITAALVERHOGING VAN R$ 1,5 MILJARD

De transactie is gericht op het versterken van de financiële positie van het bedrijf en het handhaven van de groeistrategie

SAO PAULO, 24 mei 2024 /PRNewswire/ -- Oncoclínicas&Co (B3: ONCO3), een toonaangevend oncologiebedrijf met hoofdkantoor in Latijns-Amerika, heeft aangekondigd dat de onderneming een kapitaalverhoging van 1,5 miljard R$ heeft goedgekeurd tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur op 22 mei 2024.

Deze kapitaalverhoging voldoet aan het plafond dat is vastgelegd in de statuten van het bedrijf en vereist geen statutaire wijziging. De kapitaalverhoging zal worden uitgevoerd door de uitgifte van 115,4 miljoen nieuwe gewone aandelen op naam zonder nominale waarde.

Met deze uitgifte versterkt Oncoclínicas&Co haar kapitaalstructuur, verlaagt zij haar leverage aanzienlijk en vergroot zij haar liquiditeit om kankerpatiënten een betere toegang te blijven bieden tot geavanceerde oncologische behandelingen, schaalvoordelen te realiseren en de bijbehorende kosten te optimaliseren,

Beleggers van het Quíron Multi-Strategy Equity Investment Fund ("Quíron") en het Tessália Multi-Strategy Equity Investment Fund ("Tessália"), investeringsvehikels die verankerd zijn door Banco Master, hebben een beleggingsovereenkomst gesloten met het bedrijf, waaronder op nieuwe aandelen wordt ingeschreven voor uitgifte door Oncoclínicas&Co. ter waarde van maximaal R$ 1 miljard.

Daarnaast kondigde oprichter en CEO Bruno Lemos Ferrari zijn intentie aan om in te schrijven op nieuwe aandelen voor een bedrag van R$ 500 miljoen.

"De kapitaalverhoging versterkt onze kapitaalstructuur aanzienlijk en geeft ons betere middelen om te profiteren van toekomstige groeimogelijkheden, terwijl we doorgaan met het leveren van zorg van uitzonderlijke kwaliteit met een acute focus op onze patiënten en hun families," benadrukte Ferrari.

De voorwaarden van de kapitaalverhoging voorzien in de uitgifte van nieuwe aandelen tegen een prijs van R$ 13,00 per aandeel, wat een premie betekent van 89% ten opzichte van de marktwaarde, gebaseerd op een recente waardering door XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. De opgehaalde fondsen zullen worden gebruikt om de geconsolideerde schuld van het bedrijf te verminderen, de kaspositie te verbeteren, de groeistrategie aan te houden, de organische uitbreidingsplannen voort te zetten, en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Josephina Multi-Strategy Equity Investment Fund en Josephina II Multi-Strategy Equity Investment Fund (samen de "FIP's"), investeringsvehikels van Goldman Sachs, zijn overeengekomen om hun respectieve voorkeursrechten over te dragen aan de investeerders van Quíron en Tessália als onderdeel van de kapitaalverhoging.

Daniel Vorcaro, voorzitter van Banco Master, benadrukte dat "...gezondheidszorg een van de markten is met het grootste groeipotentieel in Brazilië in de komende jaren, of het nu gaat om de farmaceutische industrie, eerstelijnsgezondheidszorg of diensten met een hoge toegevoegde waarde. En in deze speelvelden heeft Oncoclínicas&Co een prominente positie in Latijns-Amerika. Om naast Goldman Sachs bij een bedrijf te horen dat de toegang tot oncologische behandelingen in het land baanbrekend verandert, is een geweldige kans en inderdaad een voorrecht voor de ondernemingsgeest van ons bedrijf."

Volgens João Padin, Vice President Corporate Equity Investments bij Goldman Sachs Asset Management, is de transactie een bewijs van de aantrekkelijkheid en kracht van het bedrijfsmodel van Oncoclínicas&Co.

"De opgehaalde fondsen zijn belangrijk voor de continuïteit van de groeistrategie en het versterken van de kapitaalstructuur van de Groep. Met de uitgifte benadrukt Oncoclínicas&Co de solide positie van haar bedrijf en haar toewijding aan de kwaliteit van het dienstenaanbod voor patiënten," voegde hij eraan toe.

De kennisgeving aan de aandeelhouders is beschikbaar op de Investor Relations website van Oncoclínicas&Co, de CVM website en de B3 S.A. website.

Oncoclínicas&Co bevestigt haar engagement op het gebied van transparantie en corporate governance en zal haar aandeelhouders en de markt op de hoogte houden van de volgende stappen in dit kapitaalverhogingsproces.

Noot voor de redactie:

Alleen al vorig jaar voerde het bedrijf meer dan 600.000 procedures uit. Het bedrijf heeft zijn servicecapaciteit de afgelopen jaren uitgebreid om aan de groeiende vraag naar kankerbehandeling te kunnen voldoen. Prognoses van kankerinstituten over de hele wereld en in Brazilië wijzen op een aanzienlijke toename van de ziekte in de komende twee decennia, hoofdzakelijk als gevolg van de vergrijzing. In Brazilië verwacht het Nationaal Kankerinstituut meer dan 700.000 nieuwe gevallen per jaar in de periode 2023-2025.

Ga voor meer informatie naar http://www.grupooncoclinicas.com