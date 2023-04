Ooredoo en Reailize leveren de allerbeste netwerkervaring voor mobiele communicatie in het stadion en het hele land

SAN JOSE, Californië en DOHA, Qatar, 3 april 2023 /PRNewswire/ -- Ooredoo Qatar en Reailize, een bedrijf van B-Yond, hebben vandaag aangekondigd dat Ooredoo Qatar de Continuous Assurance (CA)-oplossing van Reailize heeft geïmplementeerd om hun netwerkoperatiecentrum te digitaliseren en één enkele kijk op de gezondheid van hun netwerk, service en klantervaring te verstrekken. Het is een nieuwe mijlpaal in Ooredoo's strategie om over te stappen van een netwerkgericht naar een service- en klantervaringgericht operationeel model.

Om een naadloze klantervaring te garanderen werkte Ooredoo Qatar samen met Reailize om hun netwerkactiviteiten te transformeren met behulp van hun CA-oplossing. Dit werd vervolgens uitgetest tijdens het grootste voetbaltoernooi ter wereld dat onlangs gehouden werd in Qatar. Met miljoenen fans die van over de hele wereld kwamen, ervoer Ooredoo Qatar recordbrekend dataverkeer, meer dan achthonderd terabytes en meer dan twaalf miljoen oproepen. De CA-oplossing van Realize identificeert proactief netwerkafwijkingen voordat ze gevolgen hebben voor klanten. Dit resulteert in de hoogste servicekwaliteit voor de mobiele gebruiker van het Ooredoo Qatar-netwerk.

Obsessie met klantervaring

Sportevenementen die in Qatar plaatsvinden, zorgen voor een enorme golf van mobiele communicatie en voeren een aanzienlijke druk uit op het netwerk. Om zich hierop voor te bereiden maakte Ooredoo Qatar gebruik van Reailizes Continuous Assurance (CA)- en Anomaly Detection-oplossing om netwerk- en operationele optimalisatie te stimuleren, volledig gericht op de klantervaring. Het Reailize-team van domeinexperts werkte samen met het operations-team van Ooredoo om real-time monitoring te verwezenlijken, potentiële netwerkproblemen vroegtijdig op te sporen en proactief de gevolgen voor de klant en de service aan te pakken. De CA-oplossing omvat het Radio Access Network (RAN), kern-, IMS- en transmissienetwerken en bewaakt 2G-, 3G-, 4G- en 5G-domeinen.

Realize combineert automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) met metingen van klantervaringen om netwerkafwijkingen op te sporen, onderliggende oorzaken van bijbehorende degradaties te identificeren en acties aan te bevelen op basis van de voorspelde klantimpact. Ooredoo Qatar zal CA als een uniforme oplossing opnemen, die op klantervaring gebaseerde preventieve, proactieve en voorspellende zekerheid biedt, waardoor het bedrijf zich kan concentreren op het bereiken van optimale netwerkprestaties en klanttevredenheid met behoud van een naadloze werking.

"Het leveren van een uitzonderlijke klantervaring, of dat nu in het stadion is bij een groot sportevenement of in heel Qatar, is een topprioriteit voor ons bij Ooredoo", zegt Günther Ottendorfer, Chief Technology and Infrastructure Officer bij Ooredoo Qatar. "Onze inzet hiervoor komt tot uiting in onze inspanningen om partnerschappen aan te gaan en ontwikkelen, zoals die met Reailize, welke ons in staat stellen om gebruik te maken van de allernieuwste technologie en innovatie om ervoor te zorgen dat we voorop blijven lopen in onze branche."

"De ervaring van het werken met Ooredoo Qatar bewees ons model van persoonlijk investeren en een echte partner zijn voor onze klanten", zegt Ned Taleb, oprichter en CEO van Reailize. "Ons vermogen om automatisch anomalieën te detecteren en impactbeoordelingen uit te voeren, heeft opnieuw bewezen de 5G-gebruikerservaring te verbeteren."

Over Ooredoo

Ooredoo is Qatars toonaangevend communicatiebedrijf en levert mobiel, vast, breedbandinternet en beheerde bedrijfsdiensten die zijn afgestemd op de behoeften van consumenten en bedrijven. Als een gemeenschapsgericht bedrijf laat Ooredoo zich leiden door zijn visie om het leven van mensen te verrijken en zijn overtuiging dat het menselijke groei kan stimuleren door gebruik te maken van communicatie om mensen te helpen om hun volledige potentieel te bereiken.

Over Realize:

De telecomsector staat voor ongekende uitdagingen ten gevolge van de desaggregatie van de technologiestapel, steeds complexere diensten en budgettaire druk. Reailize pakt deze problemen aan door automatisering en intelligentie te injecteren in elk aspect van telecomoperaties en door gebruik te maken van zijn wereldwijde ervaring in het ontwerpen, bouwen en exploiteren van netwerken. Ga naar www.reailize.com voor meer informatie.

