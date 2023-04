Ooredoo et Reailize fournissent une expérience réseau de premier ordre pour les communications mobiles dans les stades et à l'échelle nationale

SAN JOSE, Californie et DOHA, Qatar, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- Ooredoo Qatar et Reailize, une société de B-Yond, ont annoncé aujourd'hui qu'Ooredoo Qatar a mis en œuvre la solution d'assurance continue (CA, pour continuous assurance) de Reailize pour numériser son centre d'exploitation du réseau et fournir une interface unique pour assurer la santé de son réseau, de son service et de son expérience client. Il s'agit d'une nouvelle étape importante de la stratégie d'Ooredoo visant à passer d'un modèle opérationnel axé sur le réseau à un modèle axé sur le service et l'expérience client.

Afin de garantir une expérience client fluide, Ooredoo Qatar s'est associé à Reailize pour transformer ses opérations réseau grâce à leur solution de CA. Cette solution a été mise à l'essai lors du plus grand tournoi de football au monde qui s'est récemment tenu au Qatar. Avec des millions de fans arrivant du monde entier, Ooredoo Qatar a connu un trafic de données record, dépassant les 800 téraoctets et plus de 12 millions d'appels vocaux. La solution de CA de Reailize identifie de manière proactive les anomalies du réseau avant qu'elles n'affectent les clients, permettant une meilleure qualité de service pour les utilisateurs mobiles du réseau Ooredoo Qatar.

L'obsession de l'expérience client

Les événements sportifs qui se déroulent au Qatar génèrent une énorme hausse des communications mobiles et exercent une pression significative sur le réseau. Pour s'y préparer, Ooredoo Qatar a tiré profit de la solution d'assurance continue (CA) et de détection des anomalies de Reailize afin d'accentuer l'optimisation des réseaux et des opérations directement axée sur l'expérience client. L'équipe d'experts de Reailize s'est associée à l'équipe opérationnelle d'Ooredoo pour assurer une surveillance en temps réel, détecter rapidement les problèmes potentiels du réseau et traiter de manière proactive les impacts sur la clientèle et le service. La solution de CA couvre le radio access network (RAN), le cœur de réseau, le réseau IMS et les réseaux de transmission et surveille les domaines 2G, 3G, 4G et 5G.

Reailize combine l'automatisation et l'intelligence artificielle (IA) avec des outils de mesure de l'expérience client pour détecter les anomalies du réseau, identifier les causes profondes des dégradations associées et recommander des actions en fonction de l'impact prévu sur le client. À l'avenir, Ooredoo Qatar adoptera la solution de CA en tant que solution unifiée, offrant une assurance préventive, proactive et prédictive axée sur l'expérience client, permettant ainsi à Ooredoo Qatar de se concentrer sur l'optimisation de la performance du réseau et la satisfaction des clients tout en maintenant des opérations transparentes.

« Offrir une expérience client exceptionnelle, que ce soit dans un stade lors d'un événement sportif majeur ou dans l'ensemble du Qatar, est une priorité clé pour nous chez Ooredoo, a déclaré Günther Ottendorfer, directeur de la technologie et de l'infrastructure chez Ooredoo Qatar. Notre engagement à cet égard s'illustre dans nos efforts pour établir et développer des partenariats comme celui qui nous unit à Reailize, qui nous permettent de tirer parti des dernières technologies et innovations afin de rester à l'avant-garde de notre industrie. »

« Notre expérience aux côtés d'Ooredoo Qatar a démontré la force de notre modèle d'engagement en tant que véritable partenaire de nos clients, a déclaré Ned Taleb, fondateur et PDG de Reailize. Notre capacité à détecter automatiquement les anomalies et à effectuer une évaluation d'impact a de nouveau prouvé qu'elle permettait d'améliorer l'expérience utilisateur 5G. »

À propos d'Ooredoo

Ooredoo est une entreprise internationale leader des communications au Qatar qui fournit des services de téléphonie mobile et fixe, l'Internet haut débit et des services aux entreprises adaptés aux besoins des particuliers et des entreprises. Étant une compagnie orientée vers les communautés, Ooredoo est guidée par sa vision d'enrichir la vie des populations et par sa conviction de pouvoir stimuler le développement humain à travers la communication pour aider les peuples à atteindre leurs objectifs grâce à leur potentiel.

Pour plus de détails sur tous les plans d'entreprise, les prix et les offres, contactez l'équipe Ooredoo au 800 8000 ou rendez-vous sur ooredoo.qa/business.

À propos de Reailize :

L'industrie des télécommunications fait face à des défis sans précédent en raison de la désagrégation de la pile technologique, de la complexité croissante des services et des pressions budgétaires. Reailize résout ces problèmes en intégrant l'automatisation et l'intelligence dans tous les aspects des opérations de télécommunications et en tirant parti de son expérience mondiale en matière de conception, de construction et d'exploitation de réseaux. Consultez le site www.reailize.com pour plus d'informations.

Contact pour les médias :

[email protected]

SOURCE Reailize, a B-Yond Company