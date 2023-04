Ooredoo und Reailize bieten ein erstklassiges Netzerlebnis für die mobile Kommunikation im Stadion und landesweit

SAN JOSE, Kalifornien, and DOHA, Katar, 3. April 2023 /PRNewswire/ -- Ooredoo Qatar und Reailize, ein Unternehmen von B-Yond, gaben heute bekannt, dass Ooredoo Qatar die Lösung für Continuous Assurance (CA) von Reailize implementiert hat, um sein NOC zu digitalisieren und einen umfassenden Überblick über den Zustand seines Netzwerks, seiner Dienste und seiner Kundenerfahrung zu erhalten. Dies ist ein weiterer Meilenstein in der Strategie von Ooredoo, von einem netzzentrierten zu einem service- und kundenorientierten Betriebsmodell überzugehen.

Um ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten, hat sich Ooredoo Qatar mit Reailize zusammengetan, um seinen Netzwerkbetrieb mit der CA-Lösung umzugestalten. Das wurde dann beim größten Fußballturnier der Welt, das kürzlich in Katar stattfand, auf die Probe gestellt. Mit Millionen von Fans, die aus der ganzen Welt anreisten, verzeichnete Ooredoo Qatar einen rekordverdächtigen Datenverkehr von über 800 Terabyte und mehr als 12 Millionen Sprachanrufe. Die CA-Lösung von Reailize identifiziert proaktiv Netzwerkanomalien, bevor sie sich auf die Kunden auswirken, und sorgt so für die höchste Servicequalität für die Mobilfunknutzer des Netzwerks von Ooredoo Qatar.

Leidenschaft für das Kundenerlebnis

Wenn Sportereignisse in Katar stattfinden, führen sie zu einem enormen Anstieg der mobilen Kommunikation und setzen das Netz unter erheblichen Druck. Um sich darauf vorzubereiten, nutzte Ooredoo Qatar die Lösung für Continuous Assurance (CA) und Anomaly Detection von Reailize, um die Netzwerk- und Betriebsoptimierung voranzutreiben, die sich ganz auf das Kundenerlebnis konzentriert. Das Reailize-Team aus Fachleuten für Domänen arbeitete mit dem Betriebsteam von Ooredoo zusammen, um eine Überwachung in Echtzeit und eine frühzeitige Erkennung potenzieller Netzwerkprobleme zu erreichen und proaktiv auf Kunden- und Servicebeeinträchtigungen zu reagieren. Die CA-Lösung umfasst das Funkzugangsnetz (RAN), das Kernnetz, das IMS und die Übertragungsnetze und überwacht 2G-, 3G-, 4G- und 5G-Domänen.

Reailize kombiniert Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) mit Messungen des Kundenerlebnisses, um Netzwerkanomalien zu erkennen, die Ursachen der damit verbundenen Beeinträchtigungen zu identifizieren und Maßnahmen auf der Grundlage der prognostizierten Auswirkungen auf die Kunden zu empfehlen. Ooredoo Qatar setzt CA als einheitliche Lösung ein, die eine auf die Kundenerfahrung ausgerichtete präventive, proaktive und prädiktive Sicherheit bietet und es Ooredoo Qatar ermöglicht, sich auf eine optimale Netzwerkleistung und Kundenzufriedenheit zu konzentrieren und gleichzeitig einen reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten.

„Ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten, ob im Stadion bei einem großen Sportereignis oder in ganz Katar, hat für uns bei Ooredoo oberste Priorität", so Günther Ottendorfer, Chief Technology and Infrastructure Officer bei Ooredoo Qatar. „Unser Engagement dafür zeigt sich in unseren Bemühungen, Partnerschaften wie die mit Reailize aufzubauen und zu entwickeln, die es uns ermöglichen, die allerneueste Technologie und Innovation zu nutzen, um sicherzustellen, dass wir an der Spitze unserer Branche bleiben."

„Die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Ooredoo Qatar hat gezeigt, dass wir ein starker Partner für unsere Kunden sind", betont Ned Taleb, Gründer und CEO von Reailize. „Unsere Fähigkeit, Unregelmäßigkeiten automatisch zu erkennen und eine Folgenabschätzung durchzuführen, hat erneut bewiesen, dass wir das 5G-Nutzererlebnis verbessern."

Informationen zu Ooredoo

Ooredoo ist Katars führendes Kommunikationsunternehmen, das Mobilfunk-, Festnetz-, Breitband-Internet- und Managed Services für Unternehmen anbietet, die auf die Bedürfnisse von Verbrauchern und Unternehmen zugeschnitten sind. Als gemeinschaftsorientiertes Unternehmen lässt sich Ooredoo von der Vision leiten, das Leben der Menschen zu bereichern, und von der Überzeugung, dass es durch den Einsatz von Kommunikation das menschliche Wachstum fördern kann, damit die Menschen ihr Potenzial voll ausschöpfen können.

Ausführliche Informationen zu allen Tarifen, Preisen und Angeboten für Unternehmen erhält man beim Ooredoo-Business-Team unter 800 8000 oder unter ooredoo.qa/business.

Informationen zu Reailize:

Die Telekommunikationsbranche steht vor nie dagewesenen Herausforderungen, die sich aus der zunehmenden Aufspaltung der Technologien, den immer komplexeren Diensten und dem Kostendruck ergeben. Reailize geht diese Probleme an, indem es Automatisierung und Intelligenz in jeden Aspekt des Telekommunikationsbetriebs einbringt und seine globale Erfahrung bei der Entwicklung, dem Aufbau und dem Betrieb von Netzwerken nutzt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.reailize.com.

Medienkontakt:

[email protected]

SOURCE Reailize, a B-Yond Company