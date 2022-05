Open-E certifie les nouveaux SSD Intel® Optane™ P5800X et P1600X

MARIETTA, Ga., 24 mai 2022 /PRNewswire/ -- Open-E, un fournisseur international de logiciels de stockage de données, a annoncé la certification de plusieurs des nouveaux SSD Optane™ d'Intel. Les disques susmentionnés étant l'Intel® Optane™ P5800X et l'Optane™ P1600X.

Open-E a testé les variantes 58 Go et 118 Go de l'Intel Optane P1600X. L'Intel Optane P5800X a été testé en trois tailles : les versions 400 Go, 800 Go et 1,6 To.

Les avantages de la technologie Intel Optane comprennent des densités plus élevées, une plus grande capacité, un temps de latence plus faible et une meilleure endurance, ce qui en fait la solution parfaite pour les architectures de stockage professionnelles.

La série de SSD Intel® Optane™ P5800X est un nouvel ensemble de SSD très performants qui ne manqueront pas de booster les performances des configurations de stockage de données lorsqu'ils sont utilisés comme dispositifs d'encaissement. Compte tenu de leur taille, de leur endurance et de leurs niveaux de performance, Open-E recommande la version de 400 Go comme mémoire d'écriture, spécifiquement avec les disques durs, et les versions de 800 Go et 1,6 To comme caches de lecture.

L'Intel® Optane™ P1600X a également été certifié et, en raison de sa taille, de sa robustesse et de ses performances, il est recommandé comme support de démarrage dans les configurations de stockage de données à hautes performances.

Grâce aux puissants SSD Intel® Optane™ et à une solution de stockage de données basée sur ZFS telle qu'Open-E JovianDSS, il est désormais possible de déployer des architectures de stockage spécifiquement adaptées à l'entreprise et au budget.

Pour en savoir plus, consultez le dossier de solution d'Intel et d'Open-E :

http://www.open-e.com/r/ur4f/

« Nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec Intel pour nous assurer que nos solutions sont aussi fiables et performantes que possible. » Ces nouveaux SSD montrent jusqu'où les ingénieurs d'Intel ont poussé la technologie et nous sommes impatients de voir comment nous pouvons la pousser dans nos solutions haut de gamme », a déclaré Krzysztof Franek, PDG d'Open-E.

À propos de Open-E, Inc

Open-E, fondée en 1998, est un développeur reconnu de logiciels de gestion de stockage sur IP. Son produit phare, Open-E JovianDSS, est une application de stockage fiable et primée qui offre une excellente compatibilité avec les normes de l'industrie. C'est également la plus facile à utiliser et à gérer. En outre, c'est l'une des solutions les plus stables du marché et un leader incontesté en matière de prix et de performances. Grâce à sa réputation, son expérience et sa fiabilité commerciale, Open-E est devenu le partenaire technologique de choix pour les grandes entreprises informatiques. Open-E compte plus de 37 000 installations dans le monde. Elle a reçu de nombreux prix et reconnaissances de l'industrie. Elle propose également Open-E DSS V7. Pour plus d'informations sur Open-E, ses produits et ses partenaires, visitez le site www.open-e.com .

