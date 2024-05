Orion Innovation signe un accord clé avec BNI Madagascar pour la modernisation des services financiers

Ce dernier accord souligne l'engagement d'Orion en faveur de la transformation numérique en Afrique

EDISON, New Jersey, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), une importante entreprise de services de transformation numérique et de développement de produits, est ravie d'annoncer avoir signé un accord avec BNI Madagascar pour révolutionner l'expérience bancaire numérique offerte par la banque à ses clients. Dans le cadre de cet accord, Orion déploiera la plateforme bancaire centrale basée sur le cloud de Temenos dans les opérations de BNI, modernisant ainsi son portefeuille de produits pour offrir aux clients des solutions bancaires personnalisées et numériques.

En tant que premier réseau bancaire du pays, BNI MADAGASCAR est une entité centrale dans le secteur bancaire national, avec le réseau le plus étendu réparti dans les 23 régions du pays. Leader dans la couverture bancaire, nous visons également à transformer l'industrie grâce à un écosystème numérique innovant et évolutif.

Alexandre Mey, PDG de BNI MADAGASCAR, a déclaré : « Nous sommes déterminés à renforcer notre leadership dans le secteur bancaire tout en dirigeant la révolution numérique à Madagascar. Notre vision est de créer un écosystème bancaire intégré qui non seulement répond aux besoins actuels du marché, mais les anticipe. »

Thibault Huvelle, responsable du numérique chez BNI MADAGASCAR, a ajouté : « En progressant vers un écosystème numérique complet, nous transformons chaque interaction numérique en une expérience client exceptionnelle. Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires externes de pointe comme Orion, pour nous assurer que nos solutions sont avancées et adaptées aux besoins spécifiques du marché malgache. Cette démarche marque une nouvelle ère pour le secteur bancaire, où la technologie enrichit continuellement l'expérience de l'utilisateur. »

BNI Madagascar, une société de services bancaires et financiers, se lance dans la modernisation numérique pour les petites et moyennes entreprises et les clients de détail. La gamme de services numériques et de solutions technologiques d'Orion permettra à BNI de moderniser ses systèmes existants, de concevoir des produits innovants et de saisir de nouvelles opportunités commerciales. Cet accord marque une avancée significative pour Orion dans la région et réaffirme notre engagement à investir dans la transformation numérique de l'Afrique, en offrant une expérience bancaire unifiée dans différents points de contact, notamment les services bancaires en ligne, les services bancaires mobiles et les services en succursale.

« Il s'agit d'un autre accord qui confirme notre succès en Afrique et au Moyen-Orient, alors que nous étendons nos services dans la région », a déclaré Suchen Janjale, responsable des services financiers d'Orion en Europe. « Notre solide expérience en matière de transformation bancaire est ce qui a motivé BNI à choisir Orion comme partenaire de confiance pour ses efforts de modernisation. »

« Ce partenariat avec BNI témoigne de notre dévouement à révolutionner les expériences bancaires numériques en Afrique. Nos offres complètes autour de Temenos et notre présence régionale nous placent en bonne position pour assurer le succès de la transformation numérique de BNI. « Cette étape souligne notre engagement à stimuler l'innovation et la croissance dans le paysage financier de l'Afrique », a déclaré Anoop Gala, vice-président exécutif et responsable mondial des services financiers chez Orion.

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») est une entreprise leader dans le domaine des services de transformation numérique et de développement de produits. Ancrée dans la réflexion sur l'ingénierie et la conception, ainsi que dans une combinaison unique d'agilité, d'échelle et de maturité, son équipe d'environ 6 400 associés aide les entreprises du Fortune 1000 à améliorer leur efficacité, à enrichir l'expérience des clients et à développer de nouvelles offres numériques. Grâce à ses centres de livraison en Amérique du Nord, dans la région EMEA, en Inde et en Amérique latine, Orion sert des clients dans les secteurs de la haute technologie, des télécommunications et des médias, du sport et du divertissement, des services professionnels, des services financiers et des soins de santé. Pour plus d'informations, consultez le site : www.orioninc.com .