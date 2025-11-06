PAN GLOBAL DEFINE UN NUEVO OBJETIVO VMS DE ALTA PRIORIDAD EN LA ZONA RECIÉN ADJUDICADA DE ESCACENA SUR

Las observaciones de campo confirman la existencia de mineralización de cobre en superficie en una longitud de 1 kilómetro, coincidiendo con una gran anomalía gravitatoria y magnética aún no comprobada, lo que indica un fuerte potencial de mineralización de tipo VMS.

«La existencia de explotaciones mineras históricas, la geoquímica positiva en superficie y las grandes anomalías gravitatorias y magnéticas coincidentes son indicadores sólidos del potencial de mineralización de sulfuros masivos volcanogénicos. Las minas históricas de Trinidad y Carmen se encuentran en la primera zona objetivo que se inspeccionará y son uno de los muchos nuevos objetivos que se evaluarán y comprobarán con más exploración en Escacena Sur», ha declarado Tim Moody, presidente y director ejecutivo de Pan Global.

«Escacena Sur es una de las últimas grandes zonas que quedan sin explorar en la Faja Pirítica Ibérica y representa una importante ampliación del potencial de nuevos descubrimientos de VMS para la empresa, con numerosas anomalías gravitatorias de gran tamaño que aún no se han comprobado con sondeos, en un distrito minero activo», afirmó el Sr. Moody.

Escacena Sur: objetivo con alto potencial

Evidencia de mineralización superficial: La inspección preliminar del terreno confirma la presencia de sulfuros semimasivos en las escombreras de la minería histórica, gossan, y mineralización de cobre visible a lo largo de una alineación este-oeste de 1 km en las minas Trinidad y Carmen, explotadas por última vez para la extracción de cobre en la década de 1940.

Gran anomalía sin comprobar: La revisión de los conjuntos de datos geofísicos históricos destaca una anomalía gravitatoria y magnética coincidente que se extiende durante 3,5 km , al sur de las explotaciones mineras históricas de Trinidad y Carmen y al oeste de La Romana. La zona más intensa de la anomalía gravitatoria (>1 mGal) en el sur cubre un área que supera los 1,5 km x 1 km bajo una cobertera poco profunda.

Altas leyes históricas: Los resultados de los análisis de muestras históricas de roca incluyen hasta un 6,3% Cu, 2,45% Sn y 48,6 g/t Ag en el gossan, y hasta 2,59 % Cu, 2,8 % Sn y 25 g/t Ag en las escombreras de mina. *

Potencial de exploración ampliado: Escacena Sur casi duplica la superficie del proyecto Escacena e incluye múltiples anomalías de gravedad no comprobadas similares en tamaño y magnitud a la anomalía asociada con el yacimiento de cobre, estaño y plata de La Romana. Estas anomalías proporcionan importantes objetivos para la exploración futura.

Próximos pasos: La zona de Trinidad y Carmen es prioritaria para avanzar lo antes posible a la fase de perforación, una vez obtenidos todos los permisos necesarios. Se está llevando a cabo la revisión de otros objetivos en la zona de Escacena Sur.

*Las muestras tomadas en campo son selectivas por naturaleza y pueden no ser representativas de la mineralización general. Para obtener más información sobre la historia del proyecto y la información técnica obtenida por la empresa, consulte la nota de prensa de 2 de octubre de 2025 .

Sondeos en curso en los Proyectos Escacena y Cármenes

Se sigue sondeando en el objetivo Bravo del Proyecto Escacena, y se ha iniciado la fase 2 de perforaciones en el objetivo Providencia de oro y cobre-níquel-cobalto del Proyecto Cármenes (norte de España), cuyos resultados se esperan en las próximas semanas.

Acerca de las áreas del Proyecto Escacena y Escacena Sur

El Proyecto Escacena y Escacena Sur comprende un extenso y contiguo paquete de terrenos controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. El área se ha ampliado de 5.760 a más de 10.000 hectáreas con la concesión de los derechos mineros de Flores, Rosario y Girasoles en septiembre de 2025. Pan Global también ha presentado cuatro solicitudes adicionales de permisos de investigación que abarcan 3.888 hectáreas (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I y Santa Micaela II), lo que aumentará aún más los derechos mineros en la Faja Pirítica Ibérica hasta más de 13.900 hectáreas. El Proyecto se ubica cerca de la mina en operación de Riotinto y es inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) está iniciando un nuevo desarrollo minero subterráneo bajo la antigua mina a cielo abierto de Los Frailes. El Proyecto Escacena alberga el yacimiento de cobre, estaño y plata de La Romana, el descubrimiento de cobre y oro de Cañada Honda, así como otros objetivos de prospección.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. explora activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre, metal esencial para la electrificación mundial y la transición energética, presenta unos fundamentos de oferta-demanda convincentes y perspectivas de precios sólidos a largo plazo. El oro también está alcanzando precios récord.

El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, Cármenes, en el norte de España, es también una zona con un largo historial minero y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Para obtener más información sobre Pan Global Resources, consulte la presentación de la empresa y explore las respuestas generadas por IA a sus consultas en Curation Connect

Persona cualificada

Álvaro Merino, vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101, ha aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. Los análisis presentados para los yacimientos Trinidad y Carmen son de carácter histórico y fueron recopilados en la década de 1980 por el anterior operador Exxon, y compilados y derivados de mapas no publicados. El Sr. Merino no es independiente de la empresa.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relacionadas con creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados reales de la Compañía podrían diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. La Compañía cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas resulten correctas y no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, ambientales y tecnológicos que pueden afectar las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la Compañía. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que se describe en el informe de gestión de la empresa y el análisis de sus estados financieros auditados presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información disponible para la Compañía a la fecha de este comunicado. Salvo que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Compañía no tiene la intención ni asume ninguna obligación de actualizar esta información prospectiva.

NI LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

