PAN GLOBAL PRESENTA EL INFORME TÉCNICO NI 43-101 DE ESTIMACION INICIAL DE RECURSOS EN EL PROYECTO ESCACENA

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. («Pan Global» o la «Compañía») (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar la inclusión en SEDAR+ de un Informe Técnico independiente (el «Informe») para su proyecto Escacena en la Faja Pirítica Ibérica, sur de España, elaborado de conformidad con la Norma 43-101 – Normas de Divulgación para Proyectos Mineros («NI 43-101»). Pan Global publicó los resultados de las estimaciones de recursos minerales («MREs») para los yacimientos de La Romana (Cu-Sn-Ag) y Cañada Honda (Au-Cu-Ag) en su nota de prensa de 31 de diciembre de 2025. Los resultados proporcionan una sólida base para futuros estudios técnicos y económicos y demuestran un recurso de alta fiabilidad, principalmente en las categorías Medido e Indicado, con potencial de expansión.

Figure 1: Location Map for La Romana and Cañada Honda deposits at the Escacena Project Pan Global Resources Inc. Logo

El informe, titulado «Escacena Project - NI-43-101 Report», está disponible en SEDAR+ en el perfil de la empresa en www.sedarplus.com y en el sitio web de la empresa en www.panglobalresources.com. La fecha de vigencia de las MRE es el 31 de diciembre de 2025. El informe ha sido elaborado por Orelogy Consulting Pty Ltd.

Destacado

Recursos minerales de La Romana (Cu-Sn-Ag) con una ley de corte del 0,20% de Cu:

Medidos e Indicados: 32,4 Mt con 119,5 kt de Cu; 8,8 kt de Sn, 1,7 Moz de Ag (leyes promedio de 0,37% de Cu, 270 ppm de Sn; 1,7 g/t de Ag; 0,44% de CuEq 1 ); e

Inferidos: 4,0 Mt con 15,8 kt de Cu; 0,3 kt de Sn; 0,2 Moz de Ag (leyes promedio de 0,40% de Cu; 71 ppm de Sn; 1,4 g/t de Ag; 0,42% de CuEq 1 )

Una parte importante de los recursos minerales está incluida dentro de una corta conceptual a cielo abierto, lo que indica un claro potencial para una explotación inicial de mayor ley.

Recursos minerales de Cañada Honda (Au-Cu-Ag) con una ley de corte de 0,25 g/t Au:

Inferidos: 5,0 Mt con 104 koz Au; 6,8 kt Cu; 0,2 Moz Ag (leyes promedio de 0,65 g/t Au; 0,14% Cu; 1,2 g/t Ag; 0,74 g/t AuEq 2 )

Se ha identificado mineralización adicional sin clasificar, lo que indica el potencial para una mayor definición de los recursos

Tanto en La Romana como en Cañada Honda los recursos permanecen abiertos a lo largo del rumbo y en profundidad

La exploración en curso se centra en ampliar la base de recursos y amparar futuras evaluaciones técnicas, incluyendo la búsqueda de ampliación de los recursos existentes y nuevos depósitos en otros corredores mineralizados en el área del proyecto.

_____________________________

1 CuEq (%) = Cu (%) + [Sn (%) × 2,2241] + [Ag (g/t) × 0,0088]

2 AuEq (g/t) = Au (g/t) + [Cu (%) × 0,5414] + [Ag (g/t) ×0,0133]

Los detalles sobre los MREs de La Romana y Cañada Honda se presentan en el informe técnico presentado en SEDAR+ y en la página web de la empresa. Las leyes equivalentes se proporcionan únicamente con fines informativos y no se utilizan para determinar la ley de corte. Las leyes equivalentes se calcularon utilizando únicamente los precios de los metales y las recuperaciones, y no incluyen los gastos de refinado ni gastos de refinanciación.

Figura 1: Mapa de situación de los yacimientos de La Romana y Cañada Honda en el Proyecto Escacena

Personas Cualificadas

Estimación de Recursos Minerales : Steve Hyland, AusIMM Fellow, y Steve Craig, AusIMM Fellow (Orelogy), Personas Cualificadas independientes.

: Steve Hyland, AusIMM Fellow, y Steve Craig, AusIMM Fellow (Orelogy), Personas Cualificadas independientes. Metalurgia : David Castro López, MIMMM, QMR #685454 (Minepro Solutions), Persona Cualificada independiente.

: David Castro López, MIMMM, QMR #685454 (Minepro Solutions), Persona Cualificada independiente. Exploración y Datos Técnicos: Álvaro Merino, Vicepresidente de Exploración, Pan Global Resources, Persona Cualificada (no independiente).

Las Personas Cualificadas han revisado y aprobado la información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa.

Sobre el Proyecto Escacena y Escacena Sur

El Proyecto Escacena y la zona de Escacena Sur, recientemente incorporada, comprenden un gran paquete contiguo de derechos mineros controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. La zona se ha ampliado de 5.760 hectáreas a más de 10.000 hectáreas con la concesión de los derechos mineros de Flores, Rosario y Girasoles en septiembre de 2025. Pan Global también ha presentado cuatro solicitudes adicionales de permisos de investigación que abarcan 3.888 hectáreas (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I y Santa Micaela II), lo que aumentará aún más los derechos mineros en el cinturón pirítico ibérico a más de 13.900 hectáreas. Escacena se encuentra cerca de la mina en explotación de Riotinto y está inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) está iniciando un nuevo desarrollo minero subterráneo bajo la antigua mina a cielo abierto de Los Frailes.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. está explorando activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre tiene unos fundamentos de oferta y demanda muy atractivos y unas perspectivas de precios sólidos a largo plazo, ya que es un metal fundamental para la electrificación y la transición energética a nivel mundial. El oro también está alcanzando precios récord.

El proyecto insignia de la empresa, Escacena, se encuentra en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde el favorable historial de concesión de permisos, las excelentes infraestructuras, la experiencia minera y profesional, y el apoyo de la Comisión Europea al cobre como materia prima estratégica definen en conjunto una jurisdicción de bajo riesgo de primer nivel para la inversión minera. Escacena contiene el yacimiento de cobre, estaño y plata de La Romana y los yacimientos de oro y cobre de Cañada Honda, cuyos recursos iniciales se anunciaron en diciembre de 2025. El segundo proyecto de la empresa, en Cármenes, en el norte de España, también se encuentra en una zona con una larga historia minera y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de probada solvencia en exploración, descubrimiento, desarrollo y operaciones mineras, todos ellos comprometidos con la seguridad y el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera bajo sus principios.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relacionadas con creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados reales de la Compañía podrían diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. La Compañía cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas resulten correctas y no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, ambientales y tecnológicos que pueden afectar las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la Compañía. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que se describe en el informe de gestión de la empresa y el análisis de sus estados financieros auditados presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información disponible para la Compañía a la fecha de este comunicado. Salvo que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Compañía no tiene la intención ni asume ninguna obligación de actualizar esta información prospectiva.

NI LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

Jason Mercier, VP Investor Relations and Communications, [email protected] / [email protected], Tel: +1-236-886-9518, www.panglobalresources.com

