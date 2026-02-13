PAN GLOBAL REICHT TECHNISCHEN BERICHT GEMÄSS NI 43-101 FÜR ERSTE MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNGEN IM PROJEKT ESCACENA IM SÜDEN SPANIENS EIN

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

VANCOUVER, British Columbia, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, die Einreichung eines unabhängigen technischen Berichts (der „Bericht") für sein Escacena-Projekt im Iberischen Pyritgürtel in Südspanien bei SEDAR+ bekannt zu geben, der in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101") erstellt wurde. Pan Global hat die Ergebnisse der Mineralressourcenschätzungen (Mineral Resource Estimates, „MREs") für die Lagerstätten La Romana (Cu-Sn-Ag) und Cañada Honda (Au-Cu-Ag) veröffentlicht, die im Bericht vom 31. Dezember 2025 enthalten sind. Die Ergebnisse bieten eine solide Grundlage für künftige technische und wirtschaftliche Studien und belegen eine hochgradig zuverlässige Ressource, vor allem in den Kategorien „Measured" (gemessen) und „Indicated" (angezeigt), mit Potenzial für eine Erweiterung.

Figure 1: Location Map for La Romana and Cañada Honda deposits at the Escacena Project Pan Global Resources Inc. Logo

Der Bericht mit dem Titel „Escacena Project – NI-43-101 Report" ist auf SEDAR+ unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com sowie auf der Website des Unternehmens unter www.panglobalresources.com verfügbar. Der Stichtag für die MREs ist der 31. Dezember 2025. Der Bericht wurde von Orelogy Consulting Pty Ltd. erstellt.

Highlights

La Romana (Cu-Sn-Ag) Mineralressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Cu : Gemessen und angezeigt : 32,4 Mt mit einem Gehalt von 119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag (durchschnittlicher Gehalt von 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag; 0,44 % CuEq 1 ) und Abgeleitet : 4,0 Mt mit einem Gehalt von 15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag (durchschnittlicher Gehalt von 0,40 % Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag; 0,42 % CuEq 1 ) Umfasst einen wesentlichen Teil der Mineralressourcen, die innerhalb einer konzeptionellen Tagebau-Hülle begrenzt sind, was auf ein klares Potenzial für eine höhergradige Startgrube hinweist

bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Cu Cañada Honda (Au-Cu-Ag) Mineralressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Au : Abgeleitet : 5,0 Mt mit einem Gehalt von 104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag (durchschnittliche Gehalte von 0,65 g/t Au, 0,14 % Cu, 1,2 g/t Ag; 0,74 g/t AuEq 2 ) Zusätzliche nicht klassifizierte Mineralisierung identifiziert, was auf Potenzial für weitere Ressourcenabgrenzung hindeutet

bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Au Die Ressourcen in La Romana und Cañada Honda bleiben entlang des Streichs und in der Tiefe weiterhin offen

Die laufenden Erkundungen konzentrieren sich auf die Erweiterung der Ressourcenbasis und die Unterstützung zukünftiger technischer Bewertungen, einschließlich der Erforschung von Erweiterungen bestehender Ressourcen und neuer Mineralisierungen in anderen mineralisierten Korridoren im Projektgebiet.

_____________________________ 1 CuEq (%) = Cu (%) + [Sn (%) × 2,2241] + [Ag (g/t) × 0,0088] 2 AuEq (g/t) = Au (g/t) + [Cu (%) × 0,5414] + [Ag (g/t) ×0,0133]

Einzelheiten zu den MREs für La Romana und Cañada Honda sind im technischen Bericht aufgeführt, der bei SEDAR+ eingereicht wurde und auf der Website des Unternehmens verfügbar ist. Die äquivalenten Gehalte dienen nur zur Veranschaulichung und werden nicht zur Bestimmung des Cut-off-Gehalts verwendet. Die äquivalenten Gehalte wurden ausschließlich auf der Grundlage von Metallpreisen und Gewinnungsraten berechnet und beinhalten nicht die Zahlbarkeit oder Raffinierungskosten.

Qualifizierte Personen

Schätzungen der Mineralressourcen : Steve Hyland, AusIMM Fellow, und Steve Craig, AusIMM Fellow (Orelogy), unabhängige qualifizierte Personen.

: Steve Hyland, AusIMM Fellow, und Steve Craig, AusIMM Fellow (Orelogy), unabhängige qualifizierte Personen. Metallurgie : David Castro López, MIMMM, QMR #685454 (Minepro Solutions), unabhängige qualifizierte Person.

: David Castro López, MIMMM, QMR #685454 (Minepro Solutions), unabhängige qualifizierte Person. Exploration und technische Daten: Álvaro Merino, Vizepräsident Exploration, Pan Global Resources, qualifizierte Person (nicht unabhängig).

Die qualifizierten Personen haben die in dieser Medienmitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Informationen zum Escacena-Projekt und zum Gebiet Escacena South

Das Escacena-Projekt und das kürzlich hinzugekommene Gebiet Escacena South umfassen ein großes, zusammenhängendes Mineralienrechtsgebiet, das zu 100 % von Pan Global im Osten des Iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Mit der Vergabe der Mineralienrechte Flores, Rosario und Girasoles im September 2025 wurde das Gebiet von 5.760 Hektar auf mehr als 10.000 Hektar erweitert. Pan Global hat außerdem vier weitere Anträge auf Untersuchungsgenehmigungen für eine Fläche von 3.888 Hektar (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I und Santa Micaela II) gestellt, wodurch sich die Mineralrechte im Iberischen Pyritgürtel auf mehr als 13.900 Hektar erhöhen werden. Escacena befindet sich in der Nähe des aktiven Bergwerks in Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Bergwerke Aznalcóllar und Los Frailes an, wo Minera Los Frailes (Grupo México) mit der Erschließung eines neuen Untertagebergwerks unterhalb des ehemaligen Tagebaus Los Frailes beginnt.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist Angebots- und Nachfragegrundlagen sowie einen positiven Ausblick auf starke langfristige Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, Escacena, befindet sich im ergiebigen Iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens, wo eine günstige Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen genommen eine erstklassige, risikoarme Gerichtsbarkeit für Bergbauinvestitionen definieren. Escacena umfasst die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana und die Gold-Kupfer-Lagerstätte Cañada Honda, deren erste Ressourcen im Dezember 2025 bekannt gegeben wurden. Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, ist ebenfalls ein Gebiet mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden Infrastruktur. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb sowie dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Weitere Informationen finden Sie unter Curation Connect.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren und verpflichtet sich nicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: Jason Mercier, VP Investor Relations und Kommunikation, [email protected] / [email protected], Tel: +1-236-886-9518, www.panglobalresources.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903307/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_FILES_NI_43_101_TECHNICAL_R.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903332/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_FILES_NI_43_101_TECHNICAL_R.jpg