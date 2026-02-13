PAN GLOBAL SOUMET UN RAPPORT TECHNIQUE NI 43-101 POUR L'ESTIMATION INITIALE DES RESSOURCES MINÉRALES DU PROJET ESCACENA, DANS LE SUD DE L'ESPAGNE

TSXV : PGZ | OTCQB : PGZFF | FRA : 2EU

VANCOUVER, Colombie britannique, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV : PGZ) (OTCQB : PGZFF) (FRA : 2EU) a le plaisir d'annoncer la soumission sur SEDAR+ d'un rapport technique indépendant (le « rapport ») à propos de son projet Escacena dans la ceinture ibérique de pyrite, dans le sud de l'Espagne, préparé conformément à l'instrument national 43-101 - Normes d'information pour les projets miniers (« NI 43-101 »). Pan Global a publié les résultats des estimations de ressources minérales (« ERM ») pour les gisements La Romana (Cu-Sn-Ag) et Cañada Honda (Au-Cu-Ag) inclus dans le rapport du 31 décembre 2025. Les résultats constituent une base solide pour d'autres études techniques et économiques ultérieures et démontrent une ressource très fiable, principalement dans les catégories Mesurée et Indiquée, avec un potentiel d'expansion.

Figure 1: Location Map for La Romana and Cañada Honda deposits at the Escacena Project Pan Global Resources Inc. Logo

Le rapport, intitulé « Projet Escacena - NI-43-101 Report », est disponible sur SEDAR+ sous le profil de la société à l'adresse www.sedarplus.com et sur le site web de la société à l'adresse www.panglobalresources.com. La date d'entrée en vigueur des ERM est le 31 décembre 2025. Le rapport a été préparé par Orelogy Consulting Pty Ltd.

Points forts

Ressources minérales de La Romana (Cu-Sn-Ag) à une teneur de coupure de 0,2 % Cu : Mesurées et indiquées : 32,4 Mt contenant 119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag (teneurs moyennes de 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag) ; 0,44 % CuEq 1 ), et Présumées : 4,0 Mt contenant 15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag (teneurs moyennes de 0,40 % Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag) ; 0,42 % CuEq 1 ) Comprend une partie substantielle des ressources minérales limitées à l'intérieur d'une enveloppe conceptuelle de fosse à ciel ouvert, ce qui indique un potentiel certain pour une fosse de démarrage à plus haute teneur.

à une teneur de coupure de 0,2 % Cu Ressources minérales de Cañada Honda (Au-Cu-Ag) à une teneur de coupure de 0,25 g/t Au : Présumées : 5,0 Mt contenant 104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag (teneurs moyennes de 0,65 g/t Au, 0,14 % Cu, 1,2 g/t Ag) ; 0,74 g/t AuEq 2 ) Minéralisation supplémentaire non classée identifiée, indiquant un potentiel pour une délimitation plus poussée des ressources

à une teneur de coupure de 0,25 g/t Au Les ressources de La Romana et de Cañada Honda restent ouvertes le long de la faille et en profondeur

L'exploration en cours a porté principalement sur l'élargissement de la base de ressources et sur le soutien de l'évaluation technique future, notamment en ciblant les extensions des ressources existantes et la nouvelle minéralisation sur d'autres couloirs minéralisés dans la zone du projet.

_____________________________ 1 CuEq (%) = Cu (%) + [Sn (%) × 2,2241] + [Ag (g/t) × 0,0088] 2 AuEq (g/t) = Au (g/t) + [Cu (%) × 0.5414] + [Ag (g/t) ×0.0133]

Les détails des ERM de La Romana et de Cañada Honda sont présentés dans le rapport technique soumis sur SEDAR+ et sur le site Web de la Société. Les teneurs équivalentes sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne sont pas utilisées pour la détermination de la teneur de coupure. Les teneurs équivalentes ont été calculées en utilisant uniquement les prix des métaux et les taux de récupération et ne comprennent pas les frais de payabilité ou d'affinage.

Personnes qualifiées

Estimations des ressources minérales : Steve Hyland, AusIMM Fellow, et Steve Craig, AusIMM Fellow (Orelogy), personnes qualifiées indépendantes.

: Steve Hyland, AusIMM Fellow, et Steve Craig, AusIMM Fellow (Orelogy), personnes qualifiées indépendantes. Métallurgie : David Castro López, MIMMM, QMR #685454 (Minepro Solutions), personne qualifiée indépendante.

: David Castro López, MIMMM, QMR #685454 (Minepro Solutions), personne qualifiée indépendante. Exploration et données techniques : Álvaro Merino, vice-président chargé de l'exploration, Pan Global Resources, personne qualifiée (non indépendante).

Les personnes qualifiées ont examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse.

À propos du projet Escacena et des zones Escacena Sud

Le projet Escacena et la zone Escacena Sud récemment ajoutée constituent un vaste ensemble de droits miniers contigus contrôlés à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique. La zone a été étendue de 5 760 hectares à plus de 10 000 hectares avec l'attribution des droits miniers de Flores, Rosario et Girasoles en septembre 2025. Pan Global a également déposé quatre demandes de permis de recherche supplémentaires couvrant 3 888 hectares (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I et Santa Micaela II), ce qui portera les droits miniers détenus dans la ceinture ibérique de pyrite à plus de 13 900 hectares. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes (Grupo México) entame le développement d'une nouvelle mine souterraine sous l'ancienne mine à ciel ouvert de Los Frailes.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan à faible risque pour les investissements miniers. Escacena contient le gisement de cuivre, d'étain et d'argent de La Romana et les gisements d'or et de cuivre de Cañada Honda, dont les premières ressources ont été annoncées en décembre 2025. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, se situe également dans une région bénéficiant d'un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de talents expérimentés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Tous s'engagent à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils sont en contact. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toute déclaration concernant les convictions, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais elle ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Jason Mercier, Vice-président chargé des relations avec les investisseurs et de la communication, [email protected] / [email protected], Tel: +1-236-886-9518, www.panglobalresources.com

