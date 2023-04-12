Paris Rhône с вековой историей расширяет свой бизнес за счет систем хранения энергии

ПАРИЖ, 12 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Paris Rhône Energy, новый бренд производителя бытовой электротехники Paris Rhône с более чем 100-летней историей, представил свою первую бытовую энергетическую систему — универсальную PEX Series. Компания запустила PEX Series на Indiegogo 11 апреля.

Paris Rhône Energy is launching Home Energy System on Indiegogo on April 11, 2023

«В связи с глобальными опасениями по поводу энергетической безопасности и относительно высокими ценами все больше семей рассматривают новые решения для своего домашнего электроснабжения. Использование систем хранения энергии может помочь семьям сэкономить в долгосрочной перспективе на коммунальных услугах, а внедрение технологий экологически чистой энергетики также может способствовать устойчивому развитию», — заявил глава компании Paris Rhône Ален Давид В. (ALAIN DAVID V.).

PEX Series, представленная компанией как самая мощная в истории бытовая энергетическая система, предоставляет пользователям решение для хранения энергии с быстрой зарядкой, всего за полтора часа. Данное решение обеспечивает пользователям надежную и безопасную защиту тогда, когда это необходимо, например, в часы пиковой нагрузки или в случае отключения электричества. Благодаря источнику бесперебойного питания (ИБП), время переключения которого составляет ноль миллисекунд, пользователи могут мгновенно переключаться в режим резервного питания от аккумулятора, как только происходит отключение электроэнергии в сети.

Решение на основе солнечной энергии обеспечивает входную мощность 15 600 Вт. При выходной мощности до 12 000 Вт переменного тока PEX Series может самостоятельно обеспечивать энергией всю семью, исходя из нагрузки, необходимой для повседневной жизни семьи, например, для использования ноутбука, питания холодильника для сохранения свежести продуктов или зарядки электромобиля Tesla. При этом расширяемая емкость от 10,24 кВт·ч до 76,8 кВт·ч позволяет обеспечивать резервное питание до 10 дней.

Стоящее за этим надежное техническое ноу-хау делает эту систему идеальным решением для долгосрочного использования, ведь она рассчитана на более чем 10 000 циклов зарядки. Кроме того, Paris Rhône Energy предоставляет комплексную 10-летнюю гарантию на случай любых проблем с устройством у пользователей. В системе также используются лучшие в отрасли ультрабезопасные литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторные элементы, предлагающие более высокую скорость зарядки и более длительный срок службы по сравнению с традиционными аккумуляторными элементами, представленными на рынке.

PEX Series имеет модульную конструкцию для простого и быстрого монтажа, обеспечивая пользователям еще большее удобство. Кроме того, ею можно управлять и осуществлять дистанционный мониторинг с помощью удобного мобильного приложения, использующего передовые технологии IoT.

«На протяжении более века компания Paris Rhône занималась генераторами, что заложило прочную основу для развития бренда Paris Rhône Energy. Мы верим, что умная энергия делает жизнь лучше, и стремимся принести больше профессиональных и высококачественных систем хранения энергии для умной и устойчивой жизни по всему миру», — добавил Ален Давид В.

Paris Rhône Energy также планирует выпуск наружных энергетических систем — PEO Series, более подробная информация будет опубликована в ближайшее время.

Информация о бренде Paris Rhône Energy

Paris Rhône Energy — это торговая марка, принадлежащая компании Paris Rhône, основанной в 1915 году и в настоящее время являющейся дочерней компанией Guangdong SACA Precision Manufacturing Co., Ltd (код акций: 300464). Компания Paris Rhône уже более века специализируется на исследованиях и производстве электроники и стремится создавать устойчивые и экологически чистые системы хранения энергии. Компания Paris Rhône, имеющая более 100 патентов в сегменте систем хранения энергии, также является одним из ведущих производителей энергетических технологий, предоставляющим передовые программные решения для электросетей, резервные и первичные системы электропитания бытового и промышленного применения, решения для производства и хранения солнечной энергии, платформы виртуальных электростанций, а также инструменты и оборудование, работающие от электросети или от аккумулятора.

Следуя миссии развития Интеллектуальной энергетики для лучшей жизни (Smart Energy Bettering Life), под брендом Paris Rhône Energy разработаны три серии систем хранения энергии, включая HE: Home Energy, OE: Outdoor Energy и SES: Smart Energy Solution. Целью является создание экологически устойчивых и чистых продуктов для хранения энергии, которые делают повседневную жизнь людей более удобной и улучшают ее качество в целом.

Более подробная информация представлена на сайте https://igg.me/at/parisrhone

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2051704/Paris_Rhone_Energy_launching_Home_Energy_System.jpg

SOURCE Paris Rhône Energy