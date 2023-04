PARIS, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Paris Rhône Energy, une nouvelle marque de Paris Rhône, société d'électroménager créée il y a plus de 100 ans, a récemment dévoilé son premier système de stockage d'énergie domestique, le système PEX-Series tout-en-un. La société a lancé le système PEX-Serie sur Indiegogo le 11 avril.

« Face aux difficultés mondiales liées à la sécurité énergétique et au maintien des prix à un niveau relativement élevé, un nombre croissant de familles envisagent de nouvelles solutions pour l'alimentation électrique de leur foyer. L'utilisation de systèmes de stockage d'énergie peut aider les familles à économiser de l'argent sur leurs factures à long terme et l'adoption d'une technologie d'énergie propre peut également contribuer au développement durable », a déclaré ALAIN DAVID V., PDG de Paris Rhône.

Présenté par l'entreprise comme le système de stockage d'énergie domestique le plus puissant jamais conçu, PEX-Series offre aux utilisateurs une solution de stockage d'énergie capable de se recharger entièrement en une heure et demie seulement. Les utilisateurs peuvent compter sur cette solution fiable et sécurisée lorsqu'ils en ont besoin, par exemple pendant les heures de forte consommation ou en cas de panne de courant. Grâce à l'onduleur offrant un temps de transfert de zéro milliseconde, l'alimentation électrique des utilisateurs peut instantanément basculer sur le mode Alimentation de secours de la batterie, dès qu'il y a une coupure dans le réseau électrique.

La solution solaire permet une énergie d'entrée solaire de 15 600 W. Avec une sortie C.A. pouvant atteindre 12 000 W, le système PEX-Series peut alimenter un foyer entier de manière autonome si l'on considère l'énergie consommée par une famille au quotidien (utilisation d'un ordinateur portable, alimentation d'un réfrigérateur pour conserver la fraîcheur des aliments ou recharge d'un véhicule électrique Tesla). Sa capacité évolutive allant de 10,24 kWh à 76,8 kWh lui permet de fournir une alimentation de secours pendant 10 jours.

Le solide savoir-faire technique utilisé sous le capot fait de ce produit une solution idéale pour une utilisation à long terme, puisque le système peut supporter plus de 10 000 charges. De plus, Paris Rhône Energy offre une garantie complète de 10 ans pour apaiser les inquiétudes des utilisateurs. Le produit utilise également des cellules de batterie LFP ultra-sûres, à la pointe de l'industrie, avec des vitesses de charge plus rapides et une durée de vie plus longue que les cellules de batterie traditionnelles disponibles sur le marché.

Le système PEX-Series adopte une conception modulaire pour une installation facile et rapide, offrant aux utilisateurs une plus grande commodité. En outre, il peut être contrôlé et surveillé à distance à l'aide d'une application mobile pratique qui utilise une technologie IoT de pointe.

« Depuis plus d'un siècle, Paris Rhône se concentre sur les générateurs, ce qui a établi des bases solides pour le développement de Paris Rhône Energy. Selon nous, l'énergie intelligente améliore la vie et nous nous efforçons de proposer des produits de stockage d'énergie plus professionnels et de meilleure qualité pour favoriser un mode de vie intelligent et durable dans le monde entier », a ajouté ALAIN DAVID V.

Paris Rhône Energy prépare également le lancement de sa solution de stockage d'énergie extérieur, le système PEO-Series, dont les détails seront communiqués prochainement.

À propos de Paris Rhône Energy

Paris Rhône Energy est une marque de Paris Rhône, une société fondée en 1915 qui est devenue une filiale de Guangdong SACA Precision Manufacturing Co., Ltd (code boursier : 300464). La société Paris Rhône est spécialisée dans la recherche et la fabrication de produits électroniques depuis plus d'un siècle et s'est engagée à développer des produits de stockage d'énergie durables et plus propres. Avec plus de 100 brevets dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie, Paris Rhône est également une société de technologie énergétique de premier plan qui fournit des solutions logicielles avancées pour les réseaux électriques, des systèmes d'alimentation de secours et d'alimentation principale pour les applications domestiques et industrielles, des solutions de stockage solaire avec batterie, des plates-formes de centrales électriques virtuelles, et des outils et équipements alimentés par des moteurs et des batteries.

Dans le cadre de sa philosophie selon laquelle l'énergie intelligente améliore la vie, Paris Rhône Energy a développé trois séries de produits de stockage d'énergie, dont HE : Home Energy, OE : Outdoor Energy, et SES : Smart Energy Solution. Son objectif est de créer des produits de stockage d'énergie durables et plus propres qui facilitent la vie quotidienne des gens et améliorent leur qualité de vie en général.

