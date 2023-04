Paris Rhône - licząca ponad sto lat marka urządzeń elektrycznych - poszerza ofertę o systemy magazynowania energii

PARYŻ, 12 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Paris Rhône Energy, nowa marka należąca do Paris Rhône, producenta urządzeń elektrycznych z ponad 100-letnim dorobkiem, niedawno zaprezentowała swój pierwszy kompletny domowy system zasilania z serii PEX. Premiera systemu miała miejsce 11 kwietnia na platformie Indiegogo.

Paris Rhône Energy is launching Home Energy System on Indiegogo on April 11, 2023

„Wobec globalnych obaw dotyczących bezpieczeństwa energetycznego i utrzymujących się relatywnie wysokich cen coraz więcej rodzin rozważa zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie zasilania domu energią elektryczną. Stosując systemy magazynowania energii, rodziny mogą liczyć na długoterminowe oszczędności i zarazem przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju poprzez korzystanie z czystej energii" - powiedział dyrektor generalny Paris Rhône Alain David V.

Seria PEX określona została przez Paris Rhône mianem najpotężniejszego w historii domowego systemu zasilania, który umożliwia magazynowanie energii przy bardzo krótkim czasie ładowania wynoszącym zaledwie półtorej godziny. Rozwiązanie to zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działania urządzeń elektrycznych w okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię lub w przypadku przerw w jej dostawach. Czas przełączania na zasilacz awaryjny wynosi zero milisekund, dzięki czemu po odcięciu zasilania z sieci od razu następuje przejście na tryb zapasowy.

Jest to rozwiązanie bazujące na energii słonecznej o mocy wejściowej PV 15 600 W. System z serii PEX charakteryzuje się mocą wyjściową AC na poziomie 12 000W, dzięki czemu jest w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowe potrzeby energetyczne gospodarstwa domowego związane np. z zasilaniem laptopa i lodówki czy ładowaniem pojazdów elektrycznych Tesla. Maksymalny poziom zużycia można zwiększyć z 10,24 kWh do 76,8 kWh, co pozwoli na awaryjne zasilanie domu przez nawet 10 dni.

Solidna myśl techniczna stojąca za tym produktem sprawia, że idealnie nadaje się on do długofalowego użytkowania z możliwością ponad 10 tys. ładowań. Co więcej, wychodząc naprzeciw ewentualnym obawom użytkowników, Paris Rhône Energy udziela kompleksowej gwarancji na okres 10 lat. W serii PEX zastosowano również wiodące w branży ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP), które charakteryzują się wyższą prędkością ładowania i dłuższą żywotnością w porównaniu do tradycyjnych ogniw dostępnych na rynku.

System posiada konstrukcję modułową, która ułatwia i przyspiesza montaż, co wiąże się z większym komfortem użytkowania. Istnieje również możliwość zdalnego monitorowania i sterowania za pomocą poręcznej aplikacji mobilnej korzystającej z najnowocześniejszej technologii internetu rzeczy (IoT).

„Przez ponad sto lat firma Paris Rhône skupiała się na agregatach prądotwórczych - ten segment działalności położył silny fundament pod rozwój Paris Rhône Energy. Uważamy, że inteligentna energia czyni nasze życie lepszym, przyczyniając się do powstawania bardziej profesjonalnych i jakościowych produktów do magazynowania energii, które sprzyjają bardziej racjonalnemu i zrównoważonemu życiu na całym świecie" - dodał Alain David V.

Paris Rhône Energy przygotowuje się również do premiery działającego na zewnątrz systemu z serii PEO. Więcej szczegółów wkrótce.

Paris Rhône Energy

Paris Rhône Energy to marka należąca do Paris Rhône, założonej w 1915 r. firmy będącej obecnie podmiotem zależnym spółki Guangdong SACA Precision Manufacturing Co., Ltd (nr giełdowy: 300464). Paris Rhône specjalizuje się w badaniach i produkcji elektroniki od ponad wieku, skupiając się na tworzeniu zrównoważonych i bardziej ekologicznych urządzeń do magazynowania energii. Dysponując przeszło setką patentów w segmencie systemów magazynowania energii, Paris Rhône to również lider branży technologii energetycznej, który dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie oprogramowania dla sieci elektrycznych, układy zasilania podstawowego i awaryjnego dla zastosowań domowych i przemysłowych, systemy magazynowania energii solarnej z akumulatorami, wirtualne platformy elektrowni, a także narzędzia i urządzenia silnikowe i akumulatorowe.

W myśl misji wyrażającej się hasłem „Inteligentna energia dla lepszego życia" marka Paris Rhône Energy opracowała trzy serie urządzeń do magazynowania energii, w tym HE: Home Energy (energia dla domu), OE: Outdoor Energy (energia na zewnątrz) oraz SES: Smart Energy Solution (inteligentna energia). Firma za cel stawia sobie tworzenie zrównoważonych i czystszych produktów do magazynowania energii, które zwiększają komfort codziennego życia i podnoszą jego ogólną jakość.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://igg.me/at/parisrhone.

