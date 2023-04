Paris Rhône, značka spotřebičů se stoletou tradicí, rozšiřuje svůj záběr o systémy skladování energie

PAŘÍŽ, 13. dubna 2023 /PRNewswire/ -- Paris Rhône Energy, nová značka více než 100letého výrobce spotřebičů Paris Rhône, nedávno představila svůj první domácí energetický systém – univerzální řadu PEX (PEX Series). Na platformě Indiegogo debutovala řada PEX 11. dubna.

„Vzhledem k celosvětovým obavám o energetickou bezpečnost a stále poměrně vysokým cenám zvažuje stále více rodin nová řešení pro zásobování domácnosti energií. Systémy skladování energie mohou rodinám z dlouhodobého hlediska pomoci ušetřit a zavádění technologií čisté energie přispívá také k udržitelnému rozvoji," uvedl ALAIN DAVID V., generální ředitel společnosti Paris Rhône.

Řada PEX, kterou společnost označila za nejvýkonnější domácí energetický systém všech dob, poskytuje uživatelům řešení pro skladování energie, které se dokáže zrychleně nabít do plné kapacity za pouhou hodinu a půl. Toto řešení zajišťuje uživatelům stabilitu a bezpečnost, kdykoli je třeba – například během špiček nebo při výpadku proudu. Díky zdroji nepřerušovaného napájení (Uninterrupted Power Supply, UPS) s reakční dobou nula milisekund dokáže napájení pro uživatele okamžitě po výpadku sítě přejít do režimu záložního napájení z baterie.

Řešení založené na solární energii umožňuje solární příkon 15.600 W. S výkonem až 12.000 W střídavého proudu může řada PEX nezávisle napájet celou domácnost, respektive pokrýt energetickou potřebu běžného života rodiny, jako je např. používání notebooku, napájení chladničky pro uchování čerstvých potravin nebo nabíjení elektromobilu Tesla. Rozšiřitelná kapacita od 10,24 kWh do 76,8 kWh pak umožňuje poskytovat záložní napájení až po dobu 10 dnů.

Jádro tohoto produktu tvoří spolehlivé technické know-how, díky kterému je systém ideální pro dlouhodobé používání a lze jej nabít více než 10.000krát. Společnost Paris Rhône Energy navíc poskytuje komplexní 10letou záruku pro bezstarostné používání. Výrobek také využívá špičkové ultrabezpečné bateriové články LFP, které se mohou pochlubit vyšší rychlostí nabíjení a delší životností než běžné bateriové články dostupné na trhu.

Řada PEX využívá modulární konstrukci pro snadnou a rychlou instalaci a větší uživatelský komfort. Kromě toho ji lze ovládat a vzdáleně sledovat pomocí praktické mobilní aplikace, která využívá nejmodernější technologii internetu věcí.

„Společnost Paris Rhône se již více než sto let věnuje generátorům, což položilo pevné základy pro rozvoj společnosti Paris Rhône Energy. Věříme, že chytrá energie zlepšuje život a chceme přinášet více profesionálních a vysoce kvalitních produktů pro skladování energie pro chytrý a udržitelný život lidí na celém světě," dodal ALAIN DAVID V.

Společnost Paris Rhône Energy se rovněž chystá představit své řešení pro napájení venku – řadu PEO, o níž budou brzy zveřejněny další podrobnosti.

O společnosti Paris Rhône Energy

Paris Rhône Energy je značka spadající pod společnost Paris Rhône, založenou v roce 1915, a je dceřinou společností Guangdong SACA Precision Manufacturing Co, Ltd. (kód akcií: 300464). Společnost Paris Rhône se již více než sto let specializuje na výzkum a výrobu elektroniky a zabývá se udržitelnými a čistšími produkty pro skladování energie. Společnost Paris Rhône, která je držitelem více než 100 patentů v oblasti systémů skladování energie, je také přední společností v oboru energetických technologií, která dodává pokročilá softwarová řešení pro energetické sítě, záložní a primární systémy pro domácí a průmyslové aplikace, řešení pro skladování energie na bázi solární energie + baterií, platformy pro virtuální elektrárny a nástroje a zařízení s motorovým a bateriovým pohonem.

Pod heslem „Chytrá energie zlepšuje život" (Smart Energy Bettering Life) vyvinula Paris Rhône Energy tři řady produktů pro skladování energie – řadu pro domácnosti HE: Home Energy, venkovní OE: Outdoor Energy a inteligentní SES: Smart Energy Solution. Jejím cílem je vytvářet udržitelné a ekologičtější produkty pro skladování energie, které zvyšují každodenní komfort a zlepšují celkovou kvalitu života.

Pro více informací navštivte stránky https://igg.me/at/parisrhone.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2051704/Paris_Rhone_Energy_launching_Home_Energy_System.jpg

