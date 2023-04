Storočná značka spotrebičov Paris Rhône rozširuje svoju činnosť na systémy skladovania energie

PARÍŽ, 12. apríla 2023 /PRNewswire/ -- Paris Rhône Energy, nová značka spoločnosti Paris Rhône, ktorá sa zaoberá elektrospotrebičmi s viac ako 100-ročnou históriou, nedávno predstavila svoj prvý domáci energetický systém, rad PEX typu „všetko v jednom". Spoločnosť predstavila rad PEX na platforme Indiegogo 11. apríla.

„Vzhľadom na to, že globálne obavy o energetickú bezpečnosť a ceny zostávajú pomerne vysoké, čoraz viac rodín zvažuje pre svoje domáce zásobovanie energiou nové riešenia. Využívanie systémov skladovania energie môže pomôcť rodinám ušetriť peniaze na účtoch z dlhodobého hľadiska a zavádzanie technológií čistej energie môže tiež pomôcť s trvalo udržateľným rozvojom," povedal ALAIN DAVID V., generálny riaditeľ Paris Rhône.

Rad PEX, ktorý spoločnosť označila za doteraz najvýkonnejší domáci energetický systém, poskytuje používateľom riešenie skladovania energie, ktoré sa dokáže rýchlo nabiť na plnú kapacitu len za jeden a pol hodiny. Riešenie poskytuje používateľom spoľahlivosť a bezpečnosť v čase potreby, napríklad počas špičkovej prevádzky alebo v prípade výpadku prúdu. S prenosovým časom nula milisekúnd UPS (Uninterrupted Power Supply – nepretržité napájanie) sa môže napájanie používateľov okamžite prepnúť do režimu záložného napájania z batérie, akonáhle dôjde k výpadku napájania zo siete.

Solárne riešenie umožňuje solárny príkon 15 600 W. S výkonom striedavého prúdu až 12 000 W dokáže rad PEX napájať celú domácnosť nezávisle, keď uvažujeme o energii potrebnej pre každodenný život rodiny, ako je napríklad používanie notebooku, napájanie chladničky na uchovanie čerstvých potravín alebo nabíjanie elektromobilu Tesla. Rozšíriteľná kapacita z 10,24 kWh na 76,8 kWh umožňuje poskytovať záložnú energiu až na 10 dní.

Vďaka solídnemu technickému know-how používanému pod krytom je tento produkt ideálnym riešením na dlhodobé používanie, pretože systém je vhodný na viac ako 10 000 nabití. Paris Rhône Energy navyše poskytuje komplexnú 10-ročnú záruku na riešenie obáv používateľov. Výrobok tiež využíva špičkové ultra bezpečné batériové články LFP, ktoré sa môžu pochváliť rýchlejším nabíjaním a dlhšou životnosťou než tradičné batériové články na trhu.

Rad PEX využíva modulárny dizajn na jednoduchú a rýchlu inštaláciu, čo poskytuje používateľom väčšie pohodlie. Okrem toho ho možno ovládať a na diaľku monitorovať pomocou praktickej mobilnej aplikácie, ktorá využíva špičkovú technológiu internetu vecí.

„Paris Rhône sa už viac ako storočie zameriava na generátory, čo položilo pevný základ pre rozvoj spoločnosti Paris Rhône Energy. Veríme, že inteligentná energia robí život lepším a jej cieľom je priniesť profesionálnejšie a vysokokvalitné produkty na skladovanie energie pre inteligentný a udržateľný život na celom svete," dodal ALAIN DAVID V.

Paris Rhône Energy tiež plánuje predstavenie svojho vonkajšieho energetického riešenia – radu PEO, s ďalšími podrobnosťami, ktoré budú čoskoro zverejnené.

O spoločnosti Paris Rhône Energy

Paris Rhône Energy je značka patriaca do spoločnosti Paris Rhône a spoločnosť založená v roku 1915, je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Guangdong SACA Precision Manufacturing Co., Ltd (burzový kód: 300464). Paris Rhône sa už viac ako storočie špecializuje na výskum a výrobu elektroniky a venuje sa udržateľným, čistejším produktom na skladovanie energie. S viac ako 100 patentmi v segmente systému skladovania energie je Paris Rhône tiež poprednou spoločnosťou v oblasti energetických technológií, ktorá poskytuje pokročilé softvérové riešenia pre rozvodnú sieť, systémy zálohovania a primárneho napájania pre domáce a priemyselné aplikácie, riešenia na skladovanie typu „solar+battery", platformy virtuálnych elektrární a nástroje a zariadenia poháňané motorom a batériami.

Paris Rhône Energy, ktorej poslaním je Smart Energy Bettering Life (Inteligentná energia zlepšuje život), vyvinula tri rady produktov na skladovanie energie vrátane domácej energie: Home Energy, vonkajšej energie: Outdoor Energy a riešenia inteligentnej energie: Smart Energy Solution. Jej cieľom je vytvoriť udržateľné a čistejšie výrobky na skladovanie energie, ktoré prinesú pohodlie do každodenného života ľudí a zlepšia ich celkovú kvalitu života.

Viac informácií nájdete na lokalite https://igg.me/at/parisrhone

