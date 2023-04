A marca centenária de eletrodomésticos Paris Rhône expande seus negócios para sistemas de armazenamento de energia

PARIS, 12 de abril de 2023 /PRNewswire/ — A Paris Rhône Energy, uma nova marca sob Paris Rhône, a empresa de eletrodomésticos com mais de 100 anos de história, lançou recentemente seu primeiro sistema de energia residencial, o PEX Series tudo-em-um. A empresa lançou o PEX Series no Indiegogo em 11 de abril.

Paris Rhône Energy lança o Sistema de Energia Residencial no Indiegogo em 11 de abril de 2023

"Com as preocupações globais com a segurança energética e os preços permanecendo relativamente altos, um número crescente de famílias está considerando novas soluções para seu fornecimento de energia residencial. O uso de sistemas de armazenamento de energia pode ajudar as famílias a economizar dinheiro em suas contas a longo prazo e a adoção de tecnologia de energia limpa também pode ajudar no desenvolvimento sustentável", disse ALAIN DAVID, CEO da V. Paris Rhône.

Apelidado pela empresa como o sistema de energia residencial mais poderoso de todos os tempos, o PEX Series oferece aos usuários uma solução de armazenamento de energia que pode ser carregada rapidamente em apenas uma hora e meia. A solução oferece aos usuários confiabilidade e segurança durante tempos de necessidade, como horários de pico de uso ou em caso de blecaute. Com UPS (Uninterrupted Power Supply) com tempo de transferência de zero milissegundos, a fonte de alimentação dos usuários pode mudar instantaneamente para o modo de alimentação de reserva de bateria assim que houver um corte na energia da rede.

A solução baseada em energia solar permite uma entrada solar de 15.600 W. Com saída de até 12.000W CA, o PEX Series pode alimentar toda uma casa independentemente ao considerar a energia necessária para a vida diária de uma família, como usar um laptop, alimentar uma geladeira para manter os alimentos frescos ou carregar um veículo elétrico da Tesla. Embora uma capacidade expansível de 10,24kWh para 76,8kWh permita que ela forneça energia de reserva por até 10 dias.

O sólido know-how técnico utilizado sob o capô torna este produto a solução ideal para uso de longo prazo, uma vez que o sistema é adequado para mais de 10.000 cargas. Além disso, a Paris Rhône Energy oferece uma garantia abrangente de dez anos para atender às preocupações dos usuários. O produto também utiliza células de bateria LFP ultra seguras líderes do setor que apresentam velocidades de carregamento mais rápidas e uma vida útil mais longa do que as células de bateria tradicionais no mercado.

A PEX Series adota um design modular para instalação fácil e rápida, proporcionando aos usuários maior conveniência. Além disso, pode ser controlado e monitorado remotamente usando um aplicativo móvel prático que utiliza tecnologia IoT de ponta.

"Há mais de um século, a Paris Rhône tem se concentrado nos geradores, o que estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento da Paris Rhône Energy. Acreditamos que a energia inteligente melhora a vida e tem como objetivo oferecer produtos de armazenamento de energia mais profissionais e de alta qualidade para uma vida inteligente e sustentável em todo o mundo", acrescentou ALAIN DAVID V.

A Paris Rhône Energy também está planejando o lançamento de sua solução de energia ao ar livre – o PEO Series, com mais detalhes a serem divulgados em breve.

Sobre a Paris Rhône Energy

A Paris Rhône Energy é uma marca da Paris Rhône, uma empresa fundada em 1915 e é uma subsidiária da Guangdong SACA Precision Manufacturing Co., Ltd (Stock Code: 300464) agora. Paris Rhône é especializada em pesquisa e fabricação de eletrônicos há mais de um século e está comprometida com produtos sustentáveis e de armazenamento de energia mais limpos. Com mais de cem patentes no segmento do sistema de armazenamento de energia, a Paris Rhône também é uma empresa líder em tecnologia energética que oferece soluções avançadas de software de rede elétrica, sistemas de backup e energia de primeira linha para aplicações domésticas e industriais, soluções de armazenamento solar+bateria, plataformas virtuais de usinas de energia e ferramentas e equipamentos alimentados por motor e bateria.

Com a Smart Energy Bettering Life como sua missão, a Paris Rhône Energy desenvolveu três séries de produtos de armazenamento de energia, incluindo HE: Home Energy, OE: Outdoor Energy e SES: Smart Energy Solution. O objetivo é criar produtos de armazenamento de energia sustentáveis e mais limpos que adicionem conveniência à vida das pessoas e melhorem sua qualidade de vida geral.

