Patrocinadora da UEFA EURO 2020 Hisense apresenta a TV Hisense U7 no campeonato

É a primeira vez na história da UEFA EURO que o intervalo entre os campeonatos foi de cinco anos, em vez dos quatro anos habituais. Este ano também marca o 60º aniversário do evento quadrienal. O torneio deste ano foi especialmente esperado por espectadores e fãs de futebol em todo o mundo, já que é o primeiro evento esportivo de classe mundial após o fim das medidas de confinamento na maioria dos países desde o início da pandemia, bem como o primeiro a permitir que um certo número de espectadores assista aos jogos no local. Houve um enorme comparecimento on-line na Europa para este primeiro jogo do campeonato, enquanto os torcedores chineses, devido à diferença de horário, ficaram acordados até tarde para assistir ao jogo. Os primeiros três dias do UEFA EURO 2020 coincidem com o feriado do Festival do Barco Dragão na China, quando as equipes de craques da Bélgica, Inglaterra e Holanda realizaram seus primeiros jogos. Espera-se que a popularidade destas três equipes na China atinja grande audiência entre este público.