C'est la première fois dans l'histoire de l'UEFA EURO que l'intervalle entre les tournois est porté à cinq ans au lieu des quatre habituels. Cette année marque également le 60e anniversaire de l'événement quadriennal. Le tournoi de cette année était particulièrement attendu par les spectateurs et les amateurs de football du monde entier, car il s'agit du premier événement sportif de classe mondiale après la fin des mesures de confinement dans la plupart des pays depuis l'apparition de la pandémie, ainsi que du premier à autoriser un certain nombre de spectateurs à assister au match sur place. Les internautes européens ont assisté en masse à ce premier match du tournoi, tandis que les supporters chinois, en raison du décalage horaire, se sont couchés tard pour regarder le match. Les trois premiers jours de l'UEFA EURO 2020 coïncident avec les vacances du festival des bateaux-dragons en Chine, lorsque les équipes vedettes de Belgique, d'Angleterre et des Pays-Bas ont disputé leurs premiers matchs. La popularité de ces trois équipes en Chine devrait faire monter en flèche l'audimat de ce public.

Il y a cinq ans, en 2016, Hisense, premier sponsor chinois de l'UEFA Euro en 56 ans d'histoire, a laissé une impression durable sur le public avec le slogan « Hisense TV N° 1 en Chine ». Lors du match d'ouverture de cette année, Hisense a toutefois choisi de rester discret, en reprenant l'ancien slogan « Achetez une télévision, choisissez U7 ». L'U7 est une série de téléviseurs personnalisés créée officiellement pour l'UEFA Euro 2020, et s'avère être un élément de la gamme Hisense TV qui fait tourner bien des têtes. Tout comme la plupart des équipes de football ont leur légendaire « joueur n° 7 », les cadres de Hisense, conscients de la popularité de la série, ont commencé à y faire référence dans les réunions d'entreprise sous le nom de « joueur n° 7 de Hisense ».

Les données publiquement disponibles de All View Cloud montrent que pendant deux mois consécutifs, trois modèles de la série U7 de Hisense ont figuré parmi les 10 nouveaux téléviseurs les plus vendus en Chine. Le Hisense U7G-Pro, premier téléviseur ULED XDR au monde, affiche une luminosité maximale de 1 600 nit, soit plus de 5 fois celle des téléviseurs LCD ordinaires, ce qui améliore considérablement la clarté de l'image et le niveau de détail. Le taux de rafraîchissement ultra élevé de 144 Hz élimine l'effet de traînée qui gâche l'expérience visuelle lorsque les joueurs courent ou passent le ballon. Hisense a également développé un mode de visualisation « Super Fan » adapté à l'UEFA Euro de cette année, qui comprend des fonctions telles que AI Green Field (une fonction intelligente qui optimise l'effet de visualisation lors d'un panoramique sur un champ d'herbe verte, rendant l'image nettement plus claire), AI Watching et Multi-Perspective Watching. L'ensemble de ces fonctions spéciales destinées aux amateurs de football fait de l'U7G-Pro un choix particulièrement judicieux pour regarder les matchs de l'UEFA EURO 2020.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1532063/image1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1532064/image2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1532065/image3.jpg

