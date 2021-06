UEFA EURO 2020 - sponsor turnieju, firma Hisense, prezentuje swój telewizor, model Hisense U7

Po raz pierwszy w historii UEFA EURO okres między turniejami został wydłużony do pięciu lat, a nie wyniósł jak zwykle - cztery. W tym roku przypada również 60. rocznica istnienia tej cyklicznej imprezy. Tegoroczny turniej był szczególnie oczekiwany przez widzów i fanów piłki nożnej na całym świecie, jest to, bowiem pierwsze światowej klasy wydarzenie sportowe po zakończeniu okresu lockdownu obowiązującego w większości krajów od czasu wybuchu pandemii, a także pierwsze, które pozwala ograniczonej liczbie widzów na oglądanie meczu na żywo. W Europie frekwencja na pierwszym meczu mistrzostw była wyjątkowo wysoka, z kolei chińscy kibice, ze względu na różnicę czasu, nie spali do późna, aby obejrzeć widowisko. Pierwsze trzy dni UEFA EURO 2020 zbiegły się w czasie z chińskim Świętem Smoczych Łodzi, wtedy też swoje pierwsze mecze rozegrały drużyny Belgii, Anglii i Holandii. Oczekuje się, że popularność tych trzech drużyn w Chinach spowoduje wzrost oglądalności wśród tamtejszej publiczności.