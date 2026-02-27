Pegatron 5G nanovo definuje „éru IQ" na MWC 2026: Predstavenie konektivity a inteligentných okrajových zariadení poháňaných umelou inteligenciou
Feb 27, 2026, 03:00 ET
BARCELONA, Španielsko, 27. februára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Pegatron 5G, globálny líder v oblasti pokročilých sieťových a elektronických výrobkov, dnes oznámila svoju prezentáciu na Mobile World Congress (MWC) 2026., hala 5/5E12. V rámci hlavnej témy podujatia „Éra IQ" spoločnosť Pegatron 5G predvedie, ako preklenuje priepasť medzi konektivitou a využiteľnou inteligenciou prostredníctvom sofistikovaného portfólia riešení 5G integrovaných s umelou inteligenciou, výpočtami na okraji siete a odolnou sieťovou infraštruktúrou.
Vzhľadom na prechod od digitálnej transformácie k „inteligentnej autonómii" poskytuje Pegatron 5G nástroje potrebné pre podniky na lokálne spracovanie údajov, reagovanie v reálnom čase a škálovanie prevádzky s bezprecedentnou efektívnosťou.
5G: Premena sietí na viacúčelové platformy umelej inteligencie
Spoločnosť Pegatron 5G využíva svoj overený úspech v oblasti súkromných 5G sietí a urýchľuje svoju expanziu do verejnej 5G infraštruktúry s kompletným portfóliom rádiových riešení Open RAN. S modelom PR2850, makro rádiom 8T8R 40W 5G NR navrhnutým pre vynikajúce pokrytie, kapacitu a energetickú účinnosť v rozsiahlych implementáciách, Pegatron 5G ponúka viac ako riešenia 4T4R a Massive MIMO (32TRx/64TRx). Poskytuje obrovskú kapacitu s kompletným portfóliom vnútorných pico, vonkajších mikro a makro rádií potrebných pre moderné nasadenie Open RAN.
PS2400 integruje 5G rádio, DU, CU a základnú sieť do jednej prenosnej jednotky. Táto „sieť v krabici" je revolučným riešením pre záchranné služby a rýchle nasadenie v odľahlých oblastiach.
Pegatron 5G predstaví svoju víziu AI-RAN, kde je inteligencia integrovaná priamo do architektúry O-RAN. V kombinácii s patentovanou technológiou Interference Mitigation (zmierňovanie interferencií) zaručuje Pegatron 5G stabilnú komunikáciu s nízkou latenciou (LLC) aj v najpreťaženejších priemyselných alebo lekárskych prostrediach.
„Éra IQ predstavuje zásadnú zmenu, v ktorej konektivita už nie je konečným cieľom, ale základom pre všadeprítomnú inteligenciu," povedal CY Feng, generálny riaditeľ Pegatron Communication Products Business Group. „V spoločnosti Pegatron máme jedinečnú pozíciu na harmonizáciu infraštruktúry 5G s Edge AI. Naším cieľom je umožniť našim zákazníkom nielen zaznamenávať údaje, ale aj ich okamžite pochopiť a reagovať na ne. Prostredníctvom našich modulárnych platforiem a hlbokej spolupráce v rámci ekosystému dnes meníme víziu autonómnej, inteligentnej priemyselnej budúcnosti na realitu."
Prítomnosť Pegatron 5G na MWC 2026 je podporená svetovo uznávaným ekosystémom technologických partnerov. Spoluprácou s lídrami v odbore, medzi ktorých patria Amarisoft, Ataya, Chunghwa Telecom, Intel, Keysight Technologies, MaxLinear, Metanoia, Nokia, Radisys, Telecom Infra Project, Pegatron 5G, spoločnosť zabezpečuje, že jej riešenia sú interoperabilné, vysoko výkonné a na čele revolúcie v oblasti 5G a umelej inteligencie.
Navštívte stánok spoločnosti Pegatron 5G na MWC 2026:
[Hala 5/5E12]
O spoločnosti Pegatron 5G
Pegatron 5G čerpá z odborných znalostí spoločnosti PEGATRON, globálneho lídra vo výrobe elektroniky. Spoločnosť Pegatron 5G bola založená v roku 2018 a zameriava sa na riešenia kompatibilné s O-RAN pre súkromné siete a priemyselnú transformáciu. Naše produktové portfólio zahŕňa 5G rádiá, integrované malé bunky, servery, sieťové zariadenia a zariadenia CPE, ktoré využívajú možnosti edge computingu a správy sietí.
Viac informácií nájdete na stránke https://5g.pegatroncorp.com/
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2919948/Booth_PR_V3.jpg
