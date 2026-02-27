Au salon MWC 2026, Pegatron 5G entend redéfinir l'« ère IQ » : connectabilité pilotée par l'IA et intelligence en périphérie de réseau

BARCELONE, Espagne, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- Pegatron 5G, un leader mondial des réseaux avancés et de la fabrication électronique, a annoncé aujourd'hui sa participation au salon Mobile World Congress (MWC) 2026, dans le hall 5/5E12. Sous le thème général de l'événement, « L'ère IQ », Pegatron 5G démontrera comment sa gamme perfectionnée de solutions 5G intégrées à l'IA, d'informatique en périphérie et d'infrastructure de mise en réseau résiliente contribue à combler le fossé entre connectabilité et informations exploitables.

Alors que tous les secteurs passent de la transformation numérique à l'« autonomie intelligente », Pegatron 5G fournit les outils dont les entreprises ont besoin pour traiter leurs données localement, réagir en temps réel et faire évoluer leurs opérations avec une efficacité sans précédent.

La 5G : la transformation des réseaux en plateformes d'IA polyvalentes

Pegatron 5G s'appuie sur son succès avéré dans le domaine de la 5G privée pour accélérer son expansion dans l'infrastructure 5G publique grâce à un portefeuille complet de solutions Open RAN (réseau d'accès radio ouvert). Avec la PR2850, une macroradio 8T8R 5G NR de 40 W conçue pour assurer une couverture, une capacité et une efficacité énergétique exceptionnelles dans les déploiements sur des zones étendues, Pegatron 5G propose bien plus que des solutions 4T4R et de MIMO (entrées multiples, sorties multiples) massif (32 TRx/64 TRx). Pegatron 5G offre une capacité massive fondée sur une vaste gamme de picoradios pour l'intérieur, de microradios et de macroradios pour l'extérieur, qui sont nécessaires au déploiement des solutions Open RAN modernes.

La PS2400 intègre la radio 5G, l'unité distribuée, l'unité centrale et le réseau principal dans une unité portable. Ce « réseau en boîte » change véritablement la donne pour les services d'urgence et le déploiement rapide dans les zones reculées.

Pegatron 5G présentera sa vision IA-RAN, qui intègre directement l'intelligence dans l'architecture Open RAN. En l'associant à sa technologie exclusive d'atténuation des interférences, Pegatron 5G garantit une communication stable et à faible latence, même dans les environnements industriels ou médicaux les plus saturés.

« L'ère IQ représente un changement fondamental : la connectabilité n'est plus l'objectif final, mais le socle de l'intelligence omniprésente », a déclaré Cy Feng, directeur général du groupe commercial « Produits de communication » chez Pegatron. « Chez Pegatron, nous sommes particulièrement bien placés pour harmoniser l'infrastructure 5G avec l'IA en périphérie de réseau. Notre objectif est de permettre à nos clients non seulement de capturer des données, mais aussi de les comprendre et d'agir instantanément sur cette base. Grâce à nos plateformes modulaires et à nos collaborations approfondies au sein de l'écosystème, nous faisons dès aujourd'hui une réalité de cette ambition d'un avenir industriel autonome et intelligent. »

La présence de Pegatron 5G au salon MWC 2026 est renforcée par tout un écosystème de partenaires technologiques de classe mondiale. En coopérant avec des leaders de l'industrie, notamment Amarisoft, Ataya, Chunghwa Telecom, Intel, Keysight Technologies, MaxLinear, Metanoia, Nokia, Radisys ou Telecom Infra Project, Pegatron 5G consolide l'interopérabilité et la performance de ses solutions, à la pointe de la révolution de la 5G et de l'IA.

Venez rencontrer Pegatron 5G au salon MWC 2026

Stand : [hall 5/5E12]

À propos de Pegatron 5G

Pegatron 5G s'appuie sur les compétences de PEGATRON, un chef de file mondial de la fabrication électronique. Depuis sa création en 2018, Pegatron 5G s'attache à mettre au point des solutions conformes à l'architecture Open RAN pour les réseaux privés et la transformation industrielle. Notre gamme de produits comprend des radios 5G, des petites cellules intégrées, des serveurs, des équipements de mise en réseau et des appareils à installer dans les locaux des clients, dont le fonctionnement repose sur les capacités de gestion de réseau et de l'informatique en périphérie.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://5g.pegatroncorp.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2919948/Booth_PR_V3.jpg