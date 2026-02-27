Pegatron 5G wird auf dem MWC 2026 die „IQ-Ära" neu definieren: Vorstellung von KI-gesteuerter Konnektivität und Edge-Intelligenz

BARCELONA, SPANIEN, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Pegatron 5G, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Netzwerk- und Elektronikfertigung, hat heute seine Präsentation für den Mobile World Congress (MWC) 2026 in Halle 5/5E12 bekannt gegeben. Unter dem übergreifenden Thema der Veranstaltung „The IQ Era" wird Pegatron 5G demonstrieren, wie es die Lücke zwischen Konnektivität und verwertbarer Intelligenz durch ein ausgeklügeltes Portfolio an KI-integrierten 5G-Lösungen, Edge-Computing und einer robusten Netzwerkinfrastruktur schließt.

Während die Industrie den Übergang von der digitalen Transformation zur „intelligenten Autonomie" vollzieht, stellt Pegatron 5G die erforderlichen Tools bereit, mit denen Unternehmen Daten lokal verarbeiten, in Echtzeit reagieren und ihre Abläufe mit beispielloser Effizienz skalieren können.

5G: Umwandlung von Netzwerken in vielseitig einsetzbare KI-Plattformen

Pegatron 5G nutzt seinen nachweislichen Erfolg im Bereich privater 5G-Netze und beschleunigt seine Expansion in den Bereich öffentlicher 5G-Infrastrukturen mit einem umfassenden Portfolio an Open-RAN-Funk-Lösungen. Mit dem PR2850, einem 8T8R 40W 5G NR-Makro-Funkgerät, das für überlegene Abdeckung, Kapazität und Energieeffizienz in großflächigen Bereitstellungen entwickelt wurde, bietet Pegatron 5G mehr als 4T4R- und Massive MIMO-Lösungen (32TRx/64TRx). Es bietet eine enorme Kapazität mit einem vollständigen Portfolio an Indoor-Pico-, Outdoor-Micro- und Macro-Funkgeräten, die für moderne Open-RAN-Implementierungen erforderlich sind.

Der PS2400 integriert 5G-Funk, DU, CU und Kernnetzwerk in einem tragbaren Gerät. Dieses „Netzwerk aus der Box" stellt eine bahnbrechende Neuerung für Rettungsdienste und den schnellen Einsatz in abgelegenen Gebieten dar.

Pegatron 5G wird seine Vision für AI-RAN vorstellen, bei der Intelligenz direkt in die O-RAN-Architektur integriert ist. In Verbindung mit der proprietären Interferenzminderungstechnologiegewährleistet Pegatron 5G eine stabile Kommunikation mit geringer Latenz (LLC) selbst in den am stärksten ausgelasteten industriellen oder medizinischen Umgebungen.

„Die IQ-Ära steht für einen grundlegenden Wandel, in dem Konnektivität nicht mehr das Endziel ist, sondern die Grundlage für allgegenwärtige Intelligenz", erklärte CY Feng, General Manager der Pegatron Communication Products Business Group. „Bei Pegatron sind wir in der einzigartigen Lage, die 5G-Infrastruktur mit Edge-KI zu harmonisieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, Daten nicht nur zu erfassen, sondern auch sofort zu verstehen und entsprechend zu handeln. Durch unsere modularen Plattformen und umfassenden Kooperationen innerhalb des Ökosystems verwirklichen wir bereits heute die Vision einer autonomen, intelligenten industriellen Zukunft."

Die Teilnahme von Pegatron 5G auf dem MWC 2026 wird durch ein erstklassiges Ökosystem von Technologiepartnern unterstützt. Durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Amarisoft, Ataya, Chunghwa Telecom, Intel, Keysight Technologies, MaxLinear, Metanoia, Nokia, Radisys, Telecom Infra Project und Pegatron stellt 5G sicher, dass seine Lösungen interoperabel und leistungsstark sind und an der Spitze der 5G- und KI-Revolution stehen.

Besuchen Sie Pegatron 5G auf dem MWC 2026

Stand: [Halle 5/5E12]

Informationen zu Pegatron 5G

Pegatron 5G stützt sich auf die Expertise von PEGATRON, einem weltweit führenden Unternehmen in der Elektronikfertigung. Pegatron 5G wurde im Jahr 2018 gegründet und konzentriert sich auf O-RAN-konforme Lösungen für private Netzwerke und die industrielle Transformation. Unser Produktportfolio umfasst 5G-Funkgeräte, integrierte Small Cells, Server, Netzwerkgeräte und CPE-Geräte, die Edge-Computing- und Netzwerkmanagementfunktionen nutzen.

