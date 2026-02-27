Pegatron 5G меняет видение «эры IQ» на MWC 2026: представляя связь на основе ИИ и периферийный ИИ

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ, 27 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Pegatron 5G, мировой лидер производства передового сетевого оборудования и электроники, анонсировала проведение на выставке Mobile World Congress (MWC) 2026 своей презентации в зале 5/5E12. В рамках общей темы мероприятия «Эра IQ» компания Pegatron 5G продемонстрирует, как устраняет разрыв между средствами связи и полезной для практического использования аналитикой с помощью хорошо продуманного набора интегрированных 5G-решений с встроенным ИИ, средств периферийных вычислений и отказоустойчивой сетевой инфраструктуры.

В связи с тем что целые отрасли переходят от цифровой трансформации к «интеллектуальной автономии», компания Pegatron 5G предлагает инструменты, необходимые предприятиям для локальной обработки данных, реагирования в режиме реального времени и масштабирования операций с беспрецедентной эффективностью.

5G: превращает сети в многоцелевые платформы ИИ

Компания Pegatron 5G использует свой успех, продемонстрированный на примере частных 5G-сетей, и ускоряет охват 5G-инфраструктуры общего пользования посредством полного спектра решений для радиосвязи Open RAN. Представив PR2850, макрорадиоблок конфигурации 8T8R 40 Вт 5G NR, сконструированный для улучшения покрытия, пропускной способности и энергоэффективности при развертывании с охватом большой территории, компания Pegatron 5G предлагает также решения 4T4R и Massive MIMO (32TRx/64TRx). Компания способна обеспечить огромную пропускную способность благодаря полному ассортименту пикорадиоблоков для помещений и микро- и макрорадиоблоков для установки вне помещений, что необходимо для современного развертывания инфраструктуры Open RAN.

В портативном радиоблоке PS2400 интегрированы модули 5G Radio, DU, CU и Core Network. Эта «вся сеть в одной коробке» полностью меняет условия работы экстренных служб и возможности быстрого развертывания в отдаленных районах.

Pegatron 5G представит свое видение архитектуры AI-RAN, предполагающей включение ИИ непосредственно в архитектуру O-RAN. Объединив свои решения с собственной технологией подавления помех, компания Pegatron 5G обеспечивает стабильную связь с низкой задержкой (LLC) даже в самых перегруженных связью промышленных или медицинских средах.

«Эра IQ предполагает фундаментальный сдвиг, когда связь перестает быть конечной целью и становится основой всепроникающего интеллекта, — сказал Ч. Ю. Фэн (CY Feng), генеральный менеджер бизнес-группы Pegatron Communication Products. — Коллектив компании Pegatron имеем уникальную возможность гармонизации инфраструктуры 5G с периферийным ИИ. Наша цель — дать нашим клиентам возможность не только собирать данные, но и мгновенно понимать их и действовать в соответствии с ними. Благодаря нашим модульным платформам и глубокому сотрудничеству в рамках экосистемы мы делаем представления об автономном, интеллектуальном будущем промышленности реальностью уже сегодня».

Участие Pegatron 5G в MWC 2026 поддержала экосистема технологических партнеров мирового класса. Благодаря сотрудничеству с лидерами отрасли, включая Amarisoft, Ataya, Chunghwa Telecom, Intel, Keysight Technologies, MaxLinear, Metanoia, Nokia, Radisys, Telecom Infra Project, Pegatron 5G гарантирует, что ее решения совместимы, высокоэффективны и соответствуют передовому уровню революции 5G и ИИ.

Посетите Pegatron 5G на MWC 2026

Стенд: [зал 5/5E12]

О компании Pegatron 5G

Компания Pegatron 5G опирается на опыт корпорации PEGATRON, мирового лидера производства электроники. Основанная в 2018 году компания Pegatron 5G в первую очередь работает над соответствующих архитектуре O-RAN решениях для частных сетей и промышленной трансформации. Ассортимент нашей продукции включает радиоблоки 5G, интегрированные малые соты, серверы, сетевое оборудование и устанавливаемые у клиентов устройства (CPE), в которых используются возможности периферийных вычислений и управления сетью.

Дополнительную информацию можно найти по адресу https://5g.pegatroncorp.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2919948/Booth_PR_V3.jpg