Pegatron 5G redefiniuje „Erę IQ" na MWC 2026: prezentacja łączności opartej na sztucznej inteligencji i inteligencji brzegowej

BARCELONA (HISZPANIA), 27 lutego 2026 r. /PRNewswire/ - Pegatron 5G, globalny lider zaawansowanych technologii sieciowych i producent elektroniki, ogłosił dziś swoją prezentację na targach Mobile World Congress (MWC) 2026, hala 5 / stoisko 5E12. Pod hasłem przewodnim wydarzenia „Era IQ" Pegatron 5G zaprezentuje, w jaki sposób uzupełnia lukę między łącznością a użyteczną inteligencją poprzez zaawansowane portfolio rozwiązań 5G zintegrowanych ze sztuczną inteligencją, przetwarzanie brzegowe oraz odporną infrastrukturę sieciową.

W miarę jak branże przechodzą od transformacji cyfrowej do „inteligentnej autonomii", Pegatron 5G dostarcza narzędzi niezbędnych przedsiębiorstwom do lokalnego przetwarzania danych, reagowania w czasie rzeczywistym oraz skalowania działalności z bezprecedensową efektywnością.

5G: przekształcanie sieci w wielofunkcyjne platformy AI

Pegatron 5G wykorzystuje swoje sprawdzone rozwiązania w obszarze prywatnych sieci 5G, jednocześnie przyspieszając ekspansję w kierunku publicznej infrastruktury 5G dzięki pełnemu spektrum rozwiązań radiowych Open RAN. Oprócz modelu PR2850, makrostacji bazowej 5G NR 8T8R o mocy 40 W, zaprojektowanej z myślą o doskonałym zasięgu, pojemności i efektywności energetycznej na rozległych powierzchniach, Pegatron 5G oferuje więcej w ramach rozwiązań 4T4R oraz Massive MIMO (32TRx/64TRx). Firma zapewnia wysoką pojemność dzięki kompletnemu portfolio obejmującemu radia pikokomórkowe do zastosowań wewnętrznych, radia mikro do zastosowań zewnętrznych oraz radia makro, wymagane we współczesnych wdrożeniach Open RAN.

Model PS2400 łączy w sobie radio 5G, DU, CU oraz sieć rdzeniową w jednym przenośnym urządzeniu. To rozwiązanie typu „network-in-a-box" stanowi przełom dla służb ratunkowych oraz szybkich wdrożeń w odległych lokalizacjach.

Pegatron 5G zaprezentuje również swoją wizję AI-RAN, w której sztuczna inteligencja jest wbudowana bezpośrednio w architekturę O-RAN. W połączeniu z autorską technologią ograniczania zakłóceń Pegatron 5G zapewnia stabilną komunikację o niskich opóźnieniach (LLC) nawet w środowiskach przemysłowych i medycznych charakteryzujących się największym obciążeniem.

„Era IQ oznacza fundamentalną zmianę, w której łączność nie jest już celem samym w sobie, lecz fundamentem wszechobecnej sztucznej inteligencji - powiedział CY Feng, dyrektor generalny Pegatron Communication Products Business Group. - Firma Pegatron jest gotowa, aby połączyć infrastrukturę 5G z brzegową sztuczną inteligencją. Naszym celem jest umożliwienie klientom nie tylko gromadzenie danych, lecz także ich natychmiastowe zrozumienie i wykorzystanie. Dzięki modułowym platformom oraz współpracy w ramach ekosystemu sprawiamy, że wizja autonomicznej inteligentnej przyszłości przemysłowej staje się rzeczywistością już dziś".

Obecność Pegatron 5G na MWC 2026 jest wspierana przez światowej klasy ekosystem partnerów technologicznych. Współpracując z liderami branży, takimi jak Amarisoft, Ataya, Chunghwa Telecom, Intel, Keysight Technologies, MaxLinear, Metanoia, Nokia, Radisys oraz Telecom Infra Project, Pegatron 5G zapewnia interoperacyjność i wysoką wydajność swoich rozwiązań, pozostając w awangardzie rozwoju technologii 5G i AI.

Odwiedź Pegatron 5G na MWC 2026

Stoisko: Hala 5 / 5E12

Pegatron 5G

Pegatron 5G czerpie z doświadczenia firmy PEGATRON, globalnego lidera w dziedzinie produkcji elektroniki. Założona w 2018 r. spółka Pegatron 5G koncentruje się na rozwiązaniach zgodnych z O-RAN przeznaczonych dla sieci prywatnych oraz transformacji przemysłowej. Oferta produktów obejmuje radia 5G, zintegrowane stacje bazowe o małej mocy, serwery, sprzęt sieciowy oraz urządzenia CPE, wykorzystujące przetwarzanie brzegowe i możliwości zarządzania siecią.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź: https://5g.pegatroncorp.com/

