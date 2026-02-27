Pegatron 5G redefinirá la "Era IQ" en el MWC 2026: presenta conectividad basada en IA e inteligencia de borde

BARCELONA, España, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Pegatron 5G, líder mundial en redes avanzadas y fabricación electrónica, anunció hoy su presentación para el Mobile World Congress (MWC) 2026, en el pabellón 5/5E12. Bajo el lema principal del evento, "La Era del Coeficiente Intelectual", Pegatron 5G demostrará cómo está reduciendo la brecha entre la conectividad y la inteligencia práctica mediante una sofisticada cartera de soluciones 5G con IA integrada, computación en el borde e infraestructura de red resiliente.

A medida que las industrias pasan de la transformación digital a la "Autonomía Inteligente", Pegatron 5G proporciona las herramientas necesarias para que las empresas procesen datos localmente, respondan en tiempo real y escalen sus operaciones con una eficiencia sin precedentes.

5G: Transformando las redes en Plataformas de IA multipropósito

Pegatron 5G aprovecha su éxito demostrado en el 5G privado y acelera su expansión hacia la infraestructura 5G pública con una cartera completa de soluciones de radio Open RAN. Con PR2850, una radio macro 8T8R de 40 W 5G NR diseñada para una cobertura, capacidad y eficiencia energética superiores en implementaciones de área extensa, Pegatron 5G ofrece soluciones 4T4R y Massive MIMO (32TRx/64TRx). Proporciona la capacidad masiva con una cartera completa de radios pico para interiores, micro y macro para exteriores, necesarias para las implementaciones modernas de Open RAN.

La PS2400 integra la radio 5G, DU, CU y la red central en una unidad portátil. Esta "red en una caja" supone una innovación para los servicios de emergencia y el despliegue rápido en zonas remotas.

Pegatron 5G presentará su visión para la AI-RAN, donde la inteligencia se integra directamente en la arquitectura O-RAN. Junto con la tecnología patentada de mitigación de interferencias, Pegatron 5G garantiza una comunicación estable y de baja latencia (LLC) incluso en los entornos industriales o médicos más congestionados.

"La Era IQ representa un cambio fundamental donde la conectividad ya no es el objetivo final, sino la base de la inteligencia ubicua", destacó CY Feng, director general del Grupo de Negocios de Productos de Comunicación de Pegatron. "En Pegatron, nos encontramos en una posición privilegiada para armonizar la infraestructura 5G con la IA de borde. Nuestro objetivo es capacitar a nuestros clientes no solo para capturar datos, sino también para comprenderlos y actuar en consecuencia al instante. A través de nuestras plataformas modulares y la estrecha colaboración con nuestro ecosistema, estamos haciendo realidad hoy la visión de un futuro industrial autónomo e inteligente".

La presencia de Pegatron 5G en el MWC 2026 se ve reforzada por un ecosistema de socios tecnológicos de primer nivel. Al colaborar con líderes del sector como Amarisoft, Ataya, Chunghwa Telecom, Intel, KeysightTechnologies, MaxLinear, Metanoia, Nokia, Radisys y Telecom Infra Project, Pegatron 5G garantiza que sus soluciones sean interoperables, de alto rendimiento y estén a la vanguardia de la revolución del 5G y la IA.

Visite Pegatron 5G en MWC 2026

Expositor: [Pabellón 5/5E12]

Acerca de Pegatron 5G

Pegatron 5G se basa en la experiencia de PEGATRON, líder mundial en fabricación de productos electrónicos. Fundada en el año 2018, Pegatron 5G se centra en soluciones compatibles con O-RAN para redes privadas y transformación industrial. Nuestra cartera de productos incluye radios 5G, celdas pequeñas integradas, servidores, equipos de red y dispositivos CPE, aprovechando las capacidades de edge computing y gestión de red.

Para más información visite https://5g.pegatroncorp.com/