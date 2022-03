Пэн Сон, компания Huawei: охват цифрового мира -- будущее GUIDE

Цифровые технологии продолжают открывать новые возможности. На конференции Huawei Connect 2021 компания Huawei опубликовала отчет Intelligent World 2030. В этом отчете компания Huawei прогнозирует, что к 2030 году по всему миру будет более 200 миллиардов подключений, поскольку все это будет связано с интеллектом, а число абонентов широкополосных волоконно-оптических сетей составит 1,6 миллиарда человек. Далее мы будем исследовать человеческий мозг в попытке раскрыть тайны человеческого интеллекта и преодолеть биологические границы с помощью цифровых технологий. Мы также будем исследовать космическое пространство и глубины океана и использовать сети нового поколения для строительства будущих городов и преодоления границ космоса.

В своей речи г-н Пэн задал вопрос: «Если мы посмотрим на сегодняшний день с точки зрения следующего десятилетия, что мы должны сделать прямо сейчас для развития наших сетей и использования возможностей цифровизации?» Он упомянул о том, что в прошлом году компания Huawei представила модель GUIDE, которая расшифровывается как Gigabit everywhere (гигабит повсюду), Ultra-automation (сверхавтоматизация), Intelligent multi-cloud connection (интеллектуальное многооблачное подключение), Differentiated Experience (дифференцированное обслуживание) и Environmental Harmony (гармония с окружающей средой). Это пять ключевых аспектов, определяющих эволюцию сети в грядущую цифровую эру. В настоящее время компания Huawei расширяет понятие модели GUIDE. «Проект GUIDE IS NOW мы определяем как создание повсеместного подключения к гигабитным сетям, ускорение сверхавтоматизации для устранения неопределенностей, предоставление интеллектуальных вычислений и сетей в качестве услуги, обеспечение дифференцированного обслуживания по запросу и обеспечение устойчивости с помощью экологически чистых ИКТ», — заявил г-н Пэн. GUIDE создает трехуровневую схему развития бизнеса:

Во-первых, GUIDE описывает будущее. Это наше предложение в отношении общей бизнес-концепции для цифрового мира, которая сочетает в себе разработку услуг, операционную эффективность, коммерческие ценности и общественный вклад.

Во-вторых, GUIDE ориентируется на объединение технологий и бизнеса. Для решения новых бизнес-задач непрерывно разрабатываются инновационные технологии. В этом году на MWC компания Huawei представит ряд инновационных решений, включая 5G MetaAAU, FTTR и OXC.

И наконец, GUIDE создает ориентиры для оценки сетей в качестве руководства по планированию рынков на различных этапах развития, чтобы помочь операторам найти наиболее подходящий путь для своей собственной эволюции сетей, способствуя разработке планов устойчивого развития бизнеса.

GUIDE ускоряет процесс глубокой интеграции возможностей сетевого взаимодействия с использованием экологически чистых и интеллектуальных технологий, обеспечивая при этом взаимосвязь между бизнес-ценностями и технологическими ценностями для того, чтобы инновации в сфере сетевого взаимодействия принесли свои плоды.

«Как только поезд цифровизации начинает двигаться вперед, ничто не может остановить его», — заявил г-н Пэн в заключение своей речи. Он призвал операторов к немедленным действиям в сотрудничестве с отраслевыми партнерами и использованию бизнес-плана GUIDE для обеспечения светлого будущего.

Выставка MWC22 Barcelona проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представляет свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1. Вместе с международными операторами, отраслевыми специалистами и лидерами общественного мнения мы окунемся в такие темы, как отраслевые тенденции, ПУТЕВОДИТЕЛЬ по будущему и экологически чистое развитие, чтобы представить будущее цифровых сетей.

