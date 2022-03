Peng Song, Huawei: abraçando o mundo digital, GUIDE para o futuro

A digitalização está avançando rapidamente. De acordo com Peng, por meio de uma série de atividades ao longo do ano passado, como uma exposição na nuvem e uma apresentação de prêmios on-line, ele vivenciou em primeira mão como a digitalização impulsiona a eficiência e a experiência de serviços. Dentro do setor, veículos autônomos, conectividade 5G sem perda de conexão em trens de alta velocidade a 350 km/h e vídeos 360 graus sem quebras indicam que estamos entrando em um mundo digital. Ele acredita que, no futuro próximo, a inovação tecnológica irá satisfazer a busca da humanidade por experiências melhores e irá criar mais possibilidades.

A tecnologia digital continua rompendo fronteiras. No Huawei Connect 2021, a Huawei publicou o Intelligent World 2030 Report. Neste relatório, a Huawei prevê que até 2030, em todo o mundo, haverá mais de 200 bilhões de conexões, já que todas as coisas serão conectadas à inteligência e haverá 1,6 bilhão de assinantes de banda larga por fibra. Mais adiante, vamos explorar o cérebro humano em um esforço para desvendar os mistérios da sua inteligência e romper os limites biológicos usando tecnologias digitais. E iremos também explorar o espaço e o oceano profundo, e usaremos redes de última geração para construir futuras cidades e romper os limites do espaço.

Em seu discurso, Peng faz uma pergunta: se olharmos hoje sob a perspectiva da próxima década, o que devemos fazer agora para evoluir nossas redes e aproveitar as oportunidades de digitalização? Ele mencionou que a Huawei lançou o modelo GUIDE no ano passado, que consiste em: Gigabit em todos os lugares, ultra-automação (Ultra-Automation), conexão inteligente em múltiplas nuvens (Intelligent multi-cloud Connection), experiência diferenciada (Differentiated Experience) e harmonia ambiental (Environmental Harmony). Estes são os cinco principais pilares para orientar a evolução da rede para a próxima era digital. Atualmente, a Huawei está expandindo a definição do modelo GUIDE. "Hoje estamos propondo o GUIDE IS NOW", disse Peng, "que definimos como a construção de uma conectividade gigabit onipresente, acelerando a ultra-automação para enfrentar as incertezas, fornecendo computação e redes inteligentes como um serviço, oferecendo experiências diferenciadas sob demanda e permitindo a sustentabilidade com TIC verde." O GUIDE cria um plano de desenvolvimento de negócios de três camadas:

Em primeiro lugar, o GUIDE descreve o futuro. Ele é a nossa proposta para uma visão de negócios compartilhada para o mundo digital, que integre o desenvolvimento de serviços, eficiência operacional, valor de negócios e contribuição social.

Em segundo lugar, o GUIDE aborda a união da tecnologia e dos negócios. Tecnologias inovadoras são continuamente desenvolvidas para enfrentar novos desafios de negócios. No MWC deste ano, a Huawei lançará algumas soluções inovadoras, como 5G MetaAAU, FTTR e OXC.

Por fim, o GUIDE cria referências de medição de rede, como um guia de planejamento para os mercados em diferentes estágios de desenvolvimento para ajudar as operadoras a encontrarem o caminho mais adequado para a evolução de suas próprias redes, contribuindo para planos de negócios sustentáveis.

O GUIDE acelera a integração profunda da conectividade com tecnologias verdes e inteligentes, ao mesmo tempo em que impulsiona a conexão entre o valor de negócio e o valor tecnológico para permitir que a inovação em conectividade produza frutos.

"Uma vez que a locomotiva da digitalização começar a se mover, nada poderá pará-la", disse Peng ao concluir o seu discurso. Ele convidou as operadoras a agirem imediatamente em colaboração com os parceiros do setor e a utilizarem o plano de negócios GUIDE para iniciar um futuro brilhante.

O MWC22 Barcelona será realizado de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona, na Espanha. A Huawei apresentará seus produtos e soluções no estande 1H50 na Fira Gran Via Salão 1. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, aprofundaremos tópicos como tendências do setor, GUIDE para o futuro e desenvolvimento verde para visualizar o futuro das redes digitais. Para mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1755965/Peng_Song_delivering_a_GSMA_session_speech.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei