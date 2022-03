Peng Song ze společnosti Huawei: Přijměme digitální svět se strategií GUIDE to the Future

Digitální technologie stále překonávají hranice. Na konferenci Huawei Connect 2021 zveřejnila společnost Huawei zprávu Intelligent World 2030. V této zprávě společnost Huawei předpovídá, že do roku 2030 bude na celém světě díky IoT připojeno k internetu přes 200 miliard zařízení a širokopásmové optické připojení překoná hranici 1,6 miliardy uživatelů. Kromě toho prozkoumáme lidský mozek ve snaze odhalit tajemství lidské inteligence a překonat biologické limity pomocí digitálních technologií. V neposlední řadě budeme objevovat vesmír i hluboký oceán a pomocí sítí nové generace stavět města budoucnosti a překonávat hranice vesmíru.

Peng ve svém projevu položil otázku: Pokud se na dnešek podíváme z perspektivy příštího desetiletí, co bychom měli dělat již nyní pro rozvoj našich sítí a využití příležitostí digitalizace? Zmínil, že společnost Huawei v loňském roce vydala model GUIDE, který se skládá z následujících částí: Gigabit všude, Ultra-automatizace, Inteligentní multicloudové připojení, Diferencované zkušenosti a Environmentální harmonie. Tato témata tvoří pět klíčových aspektů pro řízení vývoje sítí v nadcházejícím digitálním věku. Nyní společnost Huawei definici modelu GUIDE rozšiřuje. „Dnes představujeme model GUIDE IS NOW," řekl Peng, „který definujeme jako budování všudypřítomného gigabitového připojení, urychlení ultra-automatizace pro řešení nejistot, poskytování inteligentní infrastruktury a sítí jako služby, nabídku diferencovaných zážitků na vyžádání a cestu k udržitelnosti pomocí ekologických informačních a komunikačních technologií." Model GUIDE vytváří tříúrovňový plán rozvoje podnikání:

Za prvé, GUIDE přibližuje budoucnost. Představuje náš návrh společné podnikatelské vize pro digitální svět, která propojuje rozvoj služeb, provozní efektivitu, obchodní hodnotu a společenský přínos.

Za druhé, GUIDE propojuje technologie a podnikání. Neustále vyvíjíme inovativní technologie jako odpověď na nové obchodní výzvy. Také na letošním veletrhu MWC představí společnost Huawei některá inovativní řešení, jako jsou 5G MetaAAU, FTTR a OXC.

A za třetí, GUIDE vytváří referenční hodnoty měření sítí jako průvodce plánováním pro trhy v různých fázích vývoje, čímž pomáhá operátorům najít nejvhodnější cestu pro vývoj jejich vlastní sítě a přispívá k udržitelným obchodním plánům.

GUIDE urychluje hlubokou integraci konektivity s ekologickými a inteligentními technologiemi. Zároveň podporuje propojení obchodní a technologické hodnoty pro úspěch inovací v oblasti konektivity.

„Jakmile se dá digitalizace do pohybu, nic ji nezastaví," uzavřel svůj projev Peng. Na závěr vyzval operátory, aby ihned začali jednat ve spolupráci s průmyslovými partnery a pomocí strategie GUIDE vstoupili do zářivé budoucnosti.

Mobilní veletrh MWC22 probíhá od 28. února do 3. března ve španělské Barceloně. Společnost Huawei představuje své produkty a řešení na stánku 1H50 v hale 1 výstaviště Fira Gran Via. Společně s globálními operátory, odborníky z oboru a tvůrci veřejného mínění se věnujeme tématům, jako jsou trendy v oboru, strategie GUIDE to the Future a ekologický rozvoj pro seznámení s vizí budoucnosti digitálních sítí. Další informace najdete na adrese: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1755925/Peng_Song_delivering_a_GSMA_session_speech.jpg

SOURCE Huawei