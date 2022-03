Peng Song z Huawei: Vychádzame z digitálneho sveta, model GUIDE pre budúcnosť

Digitálna technológia neustále prekonáva hranice. Na Huawei Connect 2021 spoločnosť Huawei zverejnila Správu o inteligentnom svete do roku 2030. V tejto správe spoločnosť Huawei predpovedá, že do roku 2030 bude na celom svete viac ako 200 miliárd pripojení, pretože všetky veci budú inteligentne prepojené, a že bude 1,6 miliardy účastníkov širokopásmového pripojenia prostredníctvom optických vlákien. Ďalej budeme skúmať ľudský mozog v snahe odhaliť tajomstvá ľudskej inteligencie a prekonať biologické limity pomocou digitálnych technológií. Budeme tiež skúmať vesmír a hlboký oceán a využívať siete novej generácie na budovanie miest budúcnosti a prekonávanie hraníc vesmíru.

Peng vo svojom prejave položil otázku: Ak sa na dnešok pozrieme z perspektívy budúceho desaťročia, čo by sme mali urobiť práve teraz, aby sme rozvíjali naše siete a využili príležitosti digitalizácie? Spomenul, že spoločnosť Huawei minulý rok priniesla na trh model GUIDE, ktorý pozostáva z prvkov Gigabit všade, Ultra automatizácie, Inteligentného multi-cloudového pripojenia, Diferencovaného zážitku a Harmónie so životným prostredím. Toto je päť kľúčových aspektov, ktorými sa riadi vývoj siete v nadchádzajúcom digitálnom veku. Dnes Huawei rozširuje definíciu modelu GUIDE. „Dnes navrhujeme model GUIDE IS NOW," povedal Peng, „ktorý definujeme ako budovanie všadeprítomnej gigabitovej konektivity, zrýchlenie ultra-automatizácie s cieľom riešiť neistoty, poskytovanie inteligentnej výpočtovej techniky a sietí ako služby, ponúkanie diferencovaných zážitkov na požiadanie a umožnenie udržateľnosti pomocou ekologických IKT." GUIDE vytvára trojvrstvový plán rozvoja podnikania:

Po prvé, GUIDE načrtáva budúcnosť. Je to náš návrh spoločnej podnikateľskej vízie pre digitálny svet, ktorá integruje rozvoj služieb, prevádzkovú efektívnosť, obchodnú hodnotu a sociálny prínos.

Po druhé, GUIDE rieši spájanie technológií a podnikov. Inovatívne technológie sa neustále vyvíjajú s cieľom riešiť nové obchodné výzvy. Na tohtoročnom MWC spoločnosť Huawei predstaví niekoľko inovatívnych riešení, ako napríklad 5G MetaAAU, FTTR a OXC.

Nakoniec GUIDE vytvára referenčné hodnoty merania siete ako sprievodcu plánovaním pre trhy v rôznych štádiách vývoja, aby pomohol operátorom nájsť najvhodnejšiu cestu pre vývoj ich vlastnej siete, čím prispieva k udržateľným obchodným plánom.

GUIDE urýchľuje hlbokú integráciu konektivity s ekologickými a inteligentnými technológiami a zároveň podporuje prepojenie medzi obchodnou a technologickou hodnotou, aby inovácie v oblasti konektivity priniesli ovocie.

„Keď sa vlak digitalizácie rozbehne, nič ho nezastaví," povedal Peng na záver svojho prejavu. Vyzval operátorov, aby v spolupráci s partnermi z odvetvia okamžite konali a využili obchodný plán GUIDE na nastolenie svetlej budúcnosti.

Veľtrh MWC22 Barcelona sa koná od 28. februára do 3. marca v Barcelone v Španielsku. Spoločnosť Huawei predstavuje svoje produkty a riešenia v stánku 1H50 na výstavisku Fira Gran Via v hale 1. Spolu s globálnymi operátormi, odborníkmi z odvetvia a mienkotvornými osobnosťami sa budeme venovať témam, ako sú trendy v odvetví, plán GUIDE pre budúcnosť a ekologický rozvoj, aby sme si predstavili budúcnosť digitálnych sietí. Viac informácií nájdete na stránke: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

