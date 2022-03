Huawei Peng Song: otwarcie na świat cyfrowy - PRZEWODNIK na przyszłość

Cyfryzacja nabiera tempa. Według Penga, będąc uczestnikiem zeszłorocznych wydarzeń, między innymi targów w chmurze czy rozdania nagród online, mógł się on osobiście przekonać o ogromnym wpływie cyfryzacji na zwiększenie efektywności i świadczenie usług. Dostępne w branży rozwiązania, takie jak doskonałej jakości urządzenia łączności 5G montowane na pokładach pociągów poruszających się z prędkością 350 km/h czy ekrany projekcyjne o kącie 360 stopni to przykłady, że wkraczamy do cyfrowego świata. Peng jest przekonany, że w niedalekiej przyszłości innowacje technologiczne dostarczą ludzkości nadzwyczajnych wrażeń i stworzą ogromne możliwości.

Technologia cyfrowa przełamuje granice. Podczas Huawei Connect 2021 Huawei opublikował raport Inteligentny świat 2030. W raporcie tym Huawei przedstawiło prognozy, według których globalnie do 2030 r. powstanie ponad 200 mld punktów łączności, a to dzięki podłączeniu niemal wszystkich dostępnych urządzeń do inteligentnych sieci; na świecie będzie również 1,6 mld abonentów technologii światłowodowej. Ponadto będziemy badać ludzki mózg, a badania te będą służyły odkryciu tajemnic ludzkiej inteligencji i przełamaniu barier biologicznych z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Zajmiemy się także eksploracją przestrzeni kosmicznej i głębin oceanu, a także zaczniemy wykorzystywać sieci nowej generacji do budowania miast przyszłości i przekroczenia granic kosmosu.

W wygłoszonym przemówieniu Peng postawił następujące pytanie: czy jeśli na teraźniejszość spojrzymy z perspektywy najbliższego dziesięciolecia, co powinniśmy zrobić już dziś, aby rozwinąć nasze sieci i wykorzystać możliwości, jakie daje cyfryzacja? Wspomniał, że w ubiegłym roku Huawei wydał wzór PRZEWODNIKA uwzględniającego takie zagadnienia, jak łączność gigabitowa w każdym miejscu świata, pełna automatyzacja, inteligentna łączność oparta na wielu chmurach, zróżnicowanie doświadczeń, a także harmonia w środowisku. Jest to pięć podstawowych aspektów ewolucji sieci w nadchodzącej erze cyfrowej. Dziś Huawei rozszerza definicję PRZEWODNIKA. „Proponujemy GUIDE IS NOW – PRZYSZŁOŚĆ KSZTAŁTUJE SIĘ JUŻ DZIŚ" – powiedział Peng, „który definiujemy jako prowadzący do zbudowania wszechobecnej łączności gigabitowej, przyspieszenie pełnej automatyzacji dla zapewnienia niezawodności, dostarczenie usług w formie inteligentnych technologii i sieci obliczeniowych, zaoferowanie „na żądanie" zróżnicowanych doświadczeń, a także zagwarantowanie zrównoważenia ze sprzyjającymi środowisku technologiami informacyjno-komunikacyjnymi". PRZEWODNIK proponuje trójpłaszczyznowy projekt planu działania:

Po pierwsze, PRZEWODNIK odnosi się do przyszłości. Jest to nasza propozycja wspólnej dla branży wizji świata cyfrowego, która łączy rozwój, efektywność operacyjną, wartość biznesową i zaangażowane społeczne.

Po drugie, PRZEWODNIK mówi o mariażu między technologią i biznesem. Technologie innowacyjne stale się rozwijają i przynoszą rozwiązania dla nowych wyzwań biznesowych. Podczas tegorocznych MWC Huawei zaprezentuje kilka nowych rozwiązań, między innymi 5G MetaAAU, FTTR i OXC.

Wreszcie PRZEWODNIK przewiduje punkty odniesienia dla pomiarów sieci, które mają stanowić wytyczne planistyczne dla rynków znajdujących się na różnych etapach rozwoju i pomóc operatorom w znajdowaniu najbardziej adekwatnej ścieżki dla ewolucji sieci własnej, a także wnieść wkład w zrównoważone projekty biznesowe.

PRZEWODNIK przewiduje przyspieszenie głębokiego zintegrowania łączności z technologiami proekologicznymi i inteligentnymi, a jednocześnie powiązanie wartości biznesowej i technologicznej, dzięki czemu innowacje w dziedzinie łączności będą w stanie zaowocować.

„Gdy cyfryzacja nabierze właściwego tempa, nic jej już nie zatrzyma" – powiedział Peng na koniec przemówienia. Wezwał operatorów do podjęcia, wspólnie z partnerami branżowymi, natychmiastowych działań i rozpoczęcia wdrażania PRZEWODNIKA, aby zagwarantować sobie jasną przyszłość.

MWC22 Barcelona odbywa się w Barcelonie od 28 lutego do 3 marca. Huawei prezentuje swoje produkty i rozwiązania na stanowisku 1H50 zorganizowanym w hali Fira Gran Via Hall 1. Wspólnie z operatorami globalnymi, ekspertami branży i liderami opinii będziemy zgłębiać zagadnienia dotyczące trendów w branży, PRZEWODNIKA na przyszłość, a także proekologicznego rozwoju sieci w przyszłości. Więcej informacji znajduje się na stronie https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1755925/Peng_Song_delivering_a_GSMA_session_speech.jpg

SOURCE Huawei