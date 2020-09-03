Передовые рекомендации по лечению рака от NCCN доступны на французском, немецком, итальянском, португальском, русском и испанском языках

Деятельность NCCN направлена на разработку и оптимизацию высококачественных, эффективных, ориентированных на нужды пациентов протоколов лечения онкологических заболеваний. NCCN Guidelines является общепризнанным стандартом клинического руководства и политики в области лечения рака, а также самым подробным и регулярно обновляемым клиническим руководством среди всех подобных документов вне зависимости от области медицины. Над разработкой этого руководства работали профильные мультдисциплинарные группы экспертов из 30 ведущих онкоцентров США.

"NCCN стремится непрерывно расширять библиотеку глобальных ресурсов, предоставляющих пациентам и медикам доступ к самым современным стандартам лечения раковых заболеваний по всему земному шару, - прокомментировал главный исполнительный директор NCCN д.м.н. Робрет Карлсон (Robert W. Carlson). - Почти половина всех зарегистрированных пользователей нашей сети проживают за пределами США, и многие из них не столь хорошо владеют английским языком. Руководствами NCCN Guidelines пользуются пациенты и медики в более чем 180 странах мира. Увеличивая перечень рекомендаций в переводе на другие языки, мы расширяем доступ к критически важной информации нашим коллегам в Европе и других регионах земного шара".

В числе недавно переведенных документов NCCN Guidelines представлены руководства по лечению следующих типов рака:

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) – на португальском и испанском

В-клеточные лимфомы - на французском, немецком, итальянском и испанском

Рак молочной железы - на испанском

Хронический лимфолейкоз/мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома (ХЛ/МЛЛ) - на португальском и испанском

Рак толстой кишки - на испанском

Рак желудочно-кишечного тракта - на испанском

Волосатоклеточный лейкоз - на итальянском и испанском

Раковые образования головы и шеи - на испанском

Лимфома Ходжкина - на итальянском и испанском

Меланома (кожи) - на испанском

Генерализованная плазмоцитома - на португальском и испанском

Немелкоклеточный рак легкого - на итальянском и испанском

Первичная кожная лимфома - на итальянском и испанском

Т-клеточная лимфома - на итальянском и испанском

NCCN также предоставляет базовые принципы поддерживающей терапии, включая русскоязычную версию Руководства NCCN по управлению токсичностью иммунотерапии, охватывающую связанные с иммунотерапией побочные эффекты (irAE), вызываемые ингибиторами иммунных контрольных точек и терапией T-клетками с химерными антигенными рецепторами (CAR). NCCN Distress Thermometer – инструмент для оценки и коррекции психосоциального здоровья онкологических больных – также был переведен на 46 языков мира, включая французский, немецкий, итальянский, португальский, русский и испанский.

Кроме рекомендаций для взрослых пациентов с раковыми заболеваниями NCCN недавно анонсировала перевод руководства NCCN Guidelines для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей на португальский и испанский языки.

Ознакомиться с полным перечнем и загрузить 24 адаптированных версии и 230 переводов рекомендаций NCCN на 47 языках мира можно на веб-сайте NCCN.org/global/international_adaptations.aspx . Международная команда NCCN также предлагает версии руководств для пациентов на нескольких языках, включая чешский, французский, немецкий, итальянский, русский и испанский. Организация NCCN предоставляет Руководящие принципы NCCN для стратификации ресурсов NCCN Guidelines ( NCCN Framework ™) и справочник NCCN Harmonized Guidelines ™, содержащий оптимальные рекомендации и конструктивные алгоритмы адаптации различных схем лечения в условиях ограниченных ресурсов - например, в странах с низким и средним уровнем доходов населения.

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Об организации National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®(Национальная комплексная онкологическая сеть)) - некоммерческий альянс ведущих центров лечения рака , специализирующихся на лечении пациентов, проведении исследований и подготовке специалистов. Деятельность NCCN направлена на повышение качества, эффективности и доступности протоколов лечения онкологических заболеваний на благо пациентов. Методические руководства NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology ( NCCN Guidelines ®) предоставляют прозрачные, научно обоснованные, согласованные с ведущими экспертами рекомендации по вопросам лечения и профилактики рака, а также оказания паллиативной помощи пациентам. Эти рекомендации считаются общепризнанным стандартом организации клинического лечения онкологических заболеваний и представляют собой наиболее подробное и регулярно обновляемое руководство по клинической практике из всех подобных документов вне зависимости от сферы медицинской специализации. Руководство NCCN Guidelines for Patients ® предоставляет экспертную информацию о лечении рака для пациентов, их лечащих врачей и опекунов при поддержке NCCN Foundation ®. NCCN также всячески способствует повышению квалификации специалистов , реализации глобальных инициатив , разработке политики , проведению совместных исследований и публикации научных работ в области онкологии. Посетите NCCN.org и следите за новостями организации в Facebook @NCCNorg , Instagram @NCCNorg и Twitter @NCCN .

Контактная информация для представителей СМИ:

Рейчел Дарвин (Rachel Darwin)

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