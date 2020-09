Ta nejlepší doporučení Národní onkologické sítě NCCN pro léčbu rakoviny jsou nyní k dispozici ve francouzštině, němčině, italštině, portugalštině, ruštině a španělštině

„NCCN spravuje a udržuje obrovskou globální informační databázi, která zajišťuje, že poskytovatelé zdravotní péče i pacienti mají přístup k těm nejaktuálnějším pokynům pro léčbu nádorových onemocnění na světě," řekl doktor Robert W. Carlson, MD, generální ředitel sítě NCCN. „Téměř polovina našich registrovaných uživatelů žije mimo Spojené státy americké a je pro ně pohodlnější číst naše pokyny v jiném jazyce, než je angličtina. Pokyny NCCN byly dosud staženy zájemci ve více než 180 zemích světa. Rozšířením počtu neanglických překladů tak zlepšuje dostupnost těchto důležitých informací v celé Evropě i v ostatních částech světa."

Nedávno přeložené pokyny NCCN se týkají následujících nádorových onemocnění:

Akutní myeloidní leukémie (AML) – portugalština a španělština

Lymfom z B buněk – francouzština, němčina, italština a španělština

Rakovina prsu – španělština

Chronická lymfatická leukémie/chronická lymfocytární leukémie/malý lymfocytární lymfom (CLL/SLL) – portugalština a španělština

Rakovina tlustého střeva – španělština

Rakovina žaludku – španělština

Leukémie z vlasatých buněk – italština a španělština

Nádory hlavy a krku – španělština

Hodgkinův lymfom – italština a španělština

Melanom (kožní) – španělština

Mnohočetný myelom – portugalština a španělština

Nemalobuněčný karcinom plic – italština a španělština

Primární kožní lymfomy – italština a španělština

Lymfomy z T buněk – italština a španělština

NCCN také nabízí pokyny pro podpůrnou péči, včetně ruské jazykové verze pokynů NCCN pro léčbu toxicity související s imunoterapií (NCCN Guidelines for Management of Immunotherapy-Related Toxicities), které popisují nežádoucí reakce při imunoterapii inhibitory imunitních reakcí a chimerickými antigenními receptory (CAR) T buněk. Stejně tak teploměr NCCN pro měření úzkosti (NCCN Distress Thermometer ) – nástroj pro měření a sledování hladiny úzkosti a psychické pohody u pacientů s rakovinou – byl přeložen do 46 jazyků, včetně francouzštiny, němčiny, italštiny, portugalštiny, ruštiny a španělštiny.

Kromě všech výše uvedených doporučení pro dospělé pacienty s rakovinou nedávno národní onkologická síť NCCN oznámila překlady pokynů NCCN pro léčbu dětských pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií (NCCN Guidelines for Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia ) do portugalštiny a španělštiny.

Navštivte webové tránky NCCN.org/global/international_adaptations.aspx, kde najdete a můžete si stáhnout 24 globálních adaptací a 230 překladů pokynů NCCN do 47 různých jazyků. Globální tým NCCN také nabízí verze svých pokynů pro pacienty v několika jazycích, včetně češtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, ruštiny a španělštiny. NCCN také provozuje rámcovou platformu pro stratifikaci informačních zdrojů ke svým pokynům (NCCN Framework™) a harmonizované pokyny NCCN (NCCN Harmonized Guidelines™), které shrnují optimální doporučení a pragmatické rady pro léčbu v obtížných podmínkách, jako jsou například země s nízkou a střední životní úrovní.

Zapojte se do online diskuze s hashtagem #NCCNGlobal.

O národní onkologické síti National Comprehensive Cancer Network

The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je nezisková aliance předních onkologických centers která se věnuje péči o pacienty, výzkumu a vzdělávání. NCCN usiluje o zlepšování a zajištění kvality, účinnosti a efektivity léčby rakoviny, aby pacienti mohli žít lepší život. Doporučené postupy pro klinickou praxi v onkologii NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) poskytují transparentní, důkazy podpořená a odborníky odsouhlasená doporučení pro léčbu a prevenci rakoviny, včetně podpůrných služeb. Tato doporučení jsou považována za uznávaný standard klinické péče a politiku pro léčbu rakoviny. Jde o nejobsáhlejší a nejčastěji aktualizované pokyny ze všech odvětví medicíny. Pokyny pro pacienty NCCN Guidelines for Patients® přinášejí odborné informace o léčbě rakoviny pro pacienty a pečující osoby, a to díky podpoře nadace NCCN Foundation®. NCCN rovněž podporuje soustavné vzdělávání, globální iniciativy, politiku, spolupráci v oblasti výzkumu a publikování v onkologii. Další informace naleznete na stránkách NCCN.org nebo můžete NCCN sledovat na sociálních sítích Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg a Twitter @NCCN.

