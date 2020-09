Les principales recommandations du NCCN en matière de traitement du cancer sont désormais disponibles en allemand, espagnol, français, italien, portugais et russe

Le NCCN s'attache à concevoir et à promouvoir des traitement du cancer de qualité, de valeur et centrés sur le patient, partout dans le monde. Les Lignes directrices du NCCN sont la norme reconnue en matière d'orientation clinique et de politiques de prise en charge du cancer, mais également les lignes directrices de pratique clinique les plus complètes et fréquemment actualisées, disponibles dans tous les domaines de la médecine. Elles sont rédigées par des groupes d'experts multidisciplinaires spécialisés dans des domaines particuliers, provenant de 30 centres de cancérologie de premier plan aux États-Unis.

« Le NCCN s'attache désormais à entretenir et à enrichir une bibliothèque de ressources mondiales pour veiller à ce que les prestataires et les patients aient accès aux normes les plus récentes en matière de soins du cancer, partout dans le monde », a déclaré Robert W. Carlson, docteur en médecine, le PDG du NCCN. « Près de la moitié de nos utilisateurs enregistrés vivent en dehors des États-Unis et nombre d'entre eux maîtrisent peut-être mieux des langues autres que l'anglais ; les Lignes directrices du NCCN ont été téléchargées depuis plus de 180 pays. L'augmentation du nombre de traductions non anglaises accroît l'accessibilité de ces informations cruciales en Europe et dans d'autres régions du monde. »

Les Lignes directrices du NCCN, récemment traduites, couvrent les types de cancer suivants :

Leucémie myéloïde aiguë (LMA) – espagnol et portugais

Lymphomes à cellules B – allemand, français, espagnol et italien

Cancer du sein – espagnol

Leucémie lymphocytaire chronique/lymphome lymphocytaire de petite taille (LLC/LLS) – espagnol et portugais

Cancer du côlon – espagnol

Cancer de l'estomac – espagnol

Leucémie à tricholeucocytes – espagnol et italien

Cancers de la tête et du cou – espagnol

Lymphome de Hodgkin – espagnol et italien

Mélanome (cutané) – espagnol

Myélome multiple – espagnol et portugais

Cancer du poumon non à petites cellules – espagnol et italien

Lymphomes cutanés primaires – espagnol et italien

Lymphomes des cellules T – espagnol et italien

Le NCCN propose également des lignes directrices pour les soins de support, y compris la version en russe des Lignes directrices du NCCN pour la prise en charge des toxicités liées à l'immunothérapie, couvrant les effets indésirables liés à l'immunothérapie (irAE) des inhibiteurs des points de contrôle immunitaires et la thérapie des cellules T des récepteurs d'antigènes chimériques (CAR). Le thermomètre de détresse du NCCN – un outil permettant d'évaluer et de traiter le bien-être psychosocial des personnes atteintes de cancer – a été traduit en 46 langues, notamment en allemand, espagnol, français, italien, portugais et russe.

Outre l'ensemble de ces recommandations pour les adultes atteints de cancer, le NCCN a également annoncé récemment la traduction en espagnol et en portugais des Lignes directrices du NCCN sur la leucémie lymphoblastique aiguë chez les enfants.

Rendez-vous sur le site NCCN.org/global/international_adaptations.aspx pour consulter et télécharger 24 adaptations globales et 230 traductions des ressources du NCCN, dans 47 langues. L'équipe mondiale du NCCN propose également des versions adaptées aux besoins des patients dans plusieurs langues, notamment en allemand, en espagnol, en français, en italien, en tchèque et en russe. Le NCCN fournit le Cadre de stratification des ressources des Lignes directrices du NCCN (NCCN Framework™) et les Lignes directrices harmonisées du NCCN (NCCN Harmonized Guidelines™), qui fusionnent les recommandations optimales et les aspects pratiques concernant le traitement dans les milieux à ressources limitées, comme les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Participez au débat en ligne en utilisant le hashtag #NCCNGlobal.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) une alliance à but non lucratif composée de centres de cancérologie de premier plan se consacrant aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation, s'attache à renforcer autant qu'à faciliter la qualité, l'efficacité, l'efficience et l'accessibilité des soins du cancer afin d'améliorer la vie des patients. Les Lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®) formulent sur le traitement et la prévention du cancer, ainsi que les services de soutien aux malades, des recommandations transparentes, fondées sur des données probantes et consensuelles entre experts. À ce titre, ces lignes directrices constituent non seulement la norme de référence en matière d'orientation clinique et de politique de prise en charge du cancer, mais aussi les guides de pratique clinique les plus complets et les plus souvent actualisés qui soient dans tous les domaines de la médecine. D'autre part, les Lignes directrices du NCCN destinées aux patients (NCCN Guidelines for Patients®) source d'information spécialisée sur le traitement du cancer, éclairent et responsabilisent les patients et les prestataires de soins, grâce au soutien de la NCCN Foundation®. Par ailleurs, le NCCN s'emploie à faire progresser la formation continue, les initiatives mondiales, les politiques et la collaboration scientifique et les publications en oncologie. Pour en savoir, rendez-vous sur NCCN.org et suivez le NCCN sur Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg et Twitter @NCCN.

