Ważne zalecenia dotyczące leczenia nowotworów opracowane przez NCCN od teraz dostępne w językach francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim, rosyjskim i hiszpańskim

"Organizacja NCCN jest zaangażowana w utrzymanie i poszerzanie biblioteki światowych zasobów, dzięki którym świadczeniodawcy i pacjenci mają dostęp do najnowszych standardów w zakresie leczenia nowotworów na całym świecie – powiedział lek. med. Robert W. Carlson, dyrektor zarządzający NCCN. - Blisko połowa zarejestrowanych użytkowników naszej biblioteki żyje poza Stanami Zjednoczonymi i wielu z nich swobodniej czuje się używając języków innych niż angielski. Wytyczne NCCN zostały pobrane w ponad 180 krajach. Poszerzając liczbę tłumaczeń na języki inne niż angielski, zwiększamy dostępność tych niezwykle ważnych informacji, zarówno w Europie, jak i w innych częściach świata".

Najnowsze tłumaczenia Wytycznych NCCN obejmują następujące typy nowotworów:

Ostra białaczka szpikowa (AML) – języki portugalski i hiszpański.

Chłoniaki B-komórkowe – języki francuski, niemiecki, włoski i hiszpański.

Rak piersi – język hiszpański.

Przewlekła białaczka limfocytowa/chłoniak z małych limfocytów (CLL/SLL) języki portugalski i hiszpański.

Rak okrężnicy – język hiszpański.

Rak żołądka – język hiszpański.

Białaczka włochatokomórkowa – języki włoski i hiszpański.

Nowotwory głowy i szyi – język hiszpański.

Chłoniak Hodgkina – języki włoski i hiszpański.

Czerniak skóry – język hiszpański.

Szpiczak mnogi – języki portugalski i hiszpański.

Niedrobnokomorkowy rak płuc – języki włoski i hiszpański.

Pierwotne chłoniaki skóry – języki włoski i hiszpański.

Chłoniaki T-komórkowe – języki włoski i hiszpański.

NCCN oferuje także wsparcie w zakresie wytycznych dotyczących opieki, w tym rosyjskojęzyczną wersję Wytycznych NCCN w zakresie łagodzenia toksyczności immunoterapii, które obejmują działania niepożądane związane z immunoterapią (irAEs) inhibitorami punktów kontrolnych i chimerycznymi receptorami antygenowymi (CAR-T). Miernik nasilenia objawów NCCN – narzędzie do mierzenia i reagowania w zakresie dobrostanu osób chorych na raka – został przetłumaczony na 46 języków, w tym na francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski i hiszpański.

Poza zaprezentowaniem wszystkich wspomnianych zaleceń dla dorosłych pacjentów onkologicznych, NCCN ogłosiło także tłumaczenie wytycznych NCCN w zakresie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci na języki portugalski i hiszpański.

Aby wyświetlić i pobrać 24 adaptacje i 230 tłumaczenia źródeł NCCN w 47 różnych językach, należy wejść na stronę NCCN.org/global/international_adaptations.aspx. Międzynarodowe zespoły NCCN oferują również wielojęzyczne wersje przyjazne pacjentom , np. w języku czeskim, francuskim, niemieckim, włoskim, rosyjskim i hiszpańskim. NCCN dostarcza opracowane przez organizację Ramy Stratyfikacji Wytycznych NCCN (NCCN Framework™) oraz zharmonizowanych wytycznych NCCN Harmonized Guidelines™, które łączą optymalne zalecenia i pragmatyczne rozważania w zakresie leczenia w warunkach ograniczonego dostępu do zasobów, np. w krajach o umiarkowanych lub niskich dochodach.

National Comprehensive Cancer Network

Organizacja National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) to stowarzyszenie non-profit zrzeszające wiodące centra leczenia nowotworów, pracujących nad opieką nad pacjentami, badaniami i edukacją. Organizacja skupia się na podnoszeniu jakości, skuteczności, wydajności i dostępności opieki nad pacjentami w celu poprawy poziomu ich życia. Wytyczne NCCN dotyczące praktyki klinicznej w onkologii (NCCN Guidelines®) dostarczają przejrzyste, eksperckie i sprawdzone zalecenia dotyczące leczenia i profilaktyki raka, jak również usług wspierających; są to uznane standardy obejmujące kierunki kliniczne i politykę prowadzenia pacjentów chorych na raka, jak również najbardziej wyczerpujące i poddawane częstym aktualizacjom wytyczne dotyczące praktyki klinicznej dostępne w każdej z dziedzin medycyny. Wytyczne NCCN dla pacjentów NCCN Guidelines for Patients® dostarczają specjalistycznych danych w zakresie leczenia raka w celu informowania i wspierania pacjentów i ich opiekunów ze strony fundacji NCCN Foundation®. NCCN zajmuje się także rozwijaniem edukacji , globalnych inicjatyw , polityki, oraz współpracy w zakresie badań i publikacji onkologicznych. Więcej informacji na stronie NCCN.org oraz w mediach społecznościowych: można nas znaleźć na Facebooku @NCCNorg, Instagramie @NCCNorg, i Twitterze @NCCN.

