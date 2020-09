Recomendações importantes para tratamento do câncer da NCCN estão agora disponíveis em francês, alemão, italiano, português, russo e espanhol

A NCCN se dedica a definir e promover em todo o mundo o tratamento do câncer de alta qualidade, de grande valor e centrado no paciente. As diretrizes da NCCN constituem o padrão reconhecido para políticas e orientação para o tratamento do câncer e as diretrizes de prática clínica mais completas e frequentemente atualizadas disponíveis em qualquer área da medicina. Elas são formuladas por tema, por painéis interdisciplinares de especialistas de 30 importantes centros para tratamento de câncer nos Estados Unidos.

"A NCCN tem o compromisso de manter e ampliar uma biblioteca de recursos globais para garantir que os profissionais de saúde e os pacientes tenham acesso aos padrões mais atualizados para o tratamento do câncer em todo o mundo", disse o presidente executivo da NCCN, Dr. Robert W. Carlson. "Quase metade dos nossos usuários registrados moram fora dos Estados Unidos e muitos podem se sentir mais confortáveis com idiomas que não sejam o inglês; as Diretrizes da NCN foram baixadas em mais de 180 países. Aumentar o número de traduções a partir do inglês permite um maior acesso a essas informações cruciais em toda a Europa e em outras partes do mundo."

As Diretrizes da NCCN recentemente traduzidas abrangem os seguintes tipos de câncer:

Leucemia mieloide aguda (LMA) – português e espanhol

Linfomas de células B – francês, alemão, italiano e espanhol

Câncer de mama – espanhol

Leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico de pequenas células (LLC/LLPC) – português e espanhol

Câncer de cólon – espanhol

Câncer de estômago – espanhol

Leucemia de células pilosas – italiano e espanhol

Câncer de cabeça e pescoço – espanhol

Linfoma de Hodgkin – italiano e espanhol

Melanoma (cutâneo) – espanhol

Mieloma múltiplo – português e espanhol

Câncer de pulmão de células não pequenas – italiano e espanhol

Linfomas cutâneos primários – italiano e espanhol

Linfomas de células T – italiano e espanhol

A NCCN oferece também diretrizes de suporte para tratamento, inclusive na versão em russo das Diretrizes da NCCN para Gestão de Toxicidades imunorrelacionadas, que cobrem eventos adversos imunorrelacionados (irAEs) de inibidores de checkpoint imunológico e tratamento com células T do receptor de antígeno quimérico (CAR, em sua sigla em inglês). O Termômetro de Angústia da NCCN, uma ferramenta para medir e tratar do bem-estar psicossocial das pessoas com câncer, também foi traduzido para 46 idiomas, inclusive francês, alemão, italiano, português, russo e espanhol.

Além de todas essas recomendações para adultos com câncer, a NCCN anunciou recentemente também a tradução das Diretrizes da NCCN para Leucemia Linfoblástica Aguda Pediátrica para português e espanhol.

Visite NCCN.org/global/international_adaptations.aspx para acessar e baixar 24 adaptações globais e 230 traduções dos recursos da NCCN em 47 idiomas. A equipe global da NCCN oferece também versões com fácil interface para os pacientes em vários idiomas, inclusive tcheco, francês, alemão, italiano, russo e espanhol. A NCCN fornece a Estrutura da NCCN para Estratificação dos Recursos das Diretrizes da NCCN (NCCN Framework™) e as Diretrizes Harmonizadas da NCCN, NCCN Harmonized Guidelines™, que reúnem as melhores recomendações e métodos pragmáticos para o tratamento em ambientes com recursos limitados, como países de baia e média renda.

Participe dessa conversa on-line com o hashtag #NCCNGlobal.

Sobre a National Comprehensive Cancer Network

A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) é uma aliança sem fins lucrativos dos principais centros de câncer dedicados ao tratamento de pacientes, pesquisa e educação. A NCCN se dedica a melhorar e promover o tratamento do câncer que seja de alta qualidade, eficaz, eficiente e acessível, para que os pacientes possam viver melhor. As Diretrizes de Prática Clínica da NCNC em oncologia (NCCN Clinical Practice Guidelines, NCCN Guidelines®) fornecem recomendações transparentes, baseadas em evidências e em consenso de especialistas, para tratamento do câncer, prevenção e serviços de apoio; elas constituem o padrão reconhecido para direção e políticas clínicas em controle do câncer e as diretrizes mais completas e frequentemente atualizadas de prática clínica disponíveis em qualquer área da medicina. As diretrizes para os pacientes NCCN Guidelines for Patients® fornecem informações de especialistas para tratamento do câncer, para instruir e capacitar pacientes e profissionais de saúde, através do apoio da NCCN Foundation®. A NCCN também promove educação continuada, iniciativas globais, política e colaboração e publicações na área de oncologia. Visite NCCN.org para obter mais informações e siga a NCCN no Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg, e Twitter @NCCN.

