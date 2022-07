Persistent affiche une croissance de 11,1 % par rapport au trimestre précédent et de 44,8 % par rapport à l'année précédente pour le premier trimestre de l'exercice 23

Le nombre d'employés dépasse les 21 500

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 22 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers vérifiés de la société pour le trimestre se terminant le jeudi 30 juin 2022, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

Faits saillants financiers consolidés pour le trimestre clos le jeudi 30 juin 2022



Q1FY23 Marge (%) Croissance en glissement trimestriel Croissance en glissement annuel Chiffre d'affaires (en millions USD) 241,52

11,1 % 44,8 % Chiffre d'affaires (en millions INR) 18 781,11

14,7 % 52,7 % BAIIDA (en millions INR) 3 332,92 17,7 % 18,5 % 65,4 % Bénéfices avant impôt (en millions INR) 2 818,75 15,0 % 5,5 % 38,8 % Bénéfices après impôt (en millions INR) 2 116,12 11,3 % 5,3 % 39,9 %

La 32e assemblée générale annuelle de la société a eu lieu le 19 juillet 2022. Toutes les résolutions, y compris le paiement du dividende final de 11 roupies indiennes par action, ont été adoptées à la majorité requise.

Anand Deshpande, fondateur, président et directeur général, Persistent :

« Nous tenons à remercier Pradeep Bhargava, Guy Eiferman et Thomas Kendra pour leurs conseils et leurs encouragements durant leur mandat au conseil d'administration. Nous sommes heureux d'accueillir Arvind Goel, le Dr Ambuj Goyal et Dan'l Lewin en tant que directeurs au sein du conseil d'administration de Persistent Systems Ltd. Leur vaste expertise et leur expérience apportent une valeur ajoutée significative alors que nous nous engageons dans la prochaine phase de notre parcours de croissance. »

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent a déclaré :

« Nous sommes ravis de commencer la nouvelle année fiscale avec une performance exceptionnelle, avec une croissance séquentielle de 11,1 % et une croissance annuelle de 44,8 %, ainsi qu'avec le plus haut niveau d'enregistrement de TCV de 394 millions de dollars. Nous avons renforcé notre équipe en ajoutant plus de 3 000 collègues, ce qui nous a permis de dépasser la barre des 20 000 employés.

Notre expertise différenciée en matière d'ingénierie numérique, notre modèle de livraison fiable, nos relations solides avec nos clients et notre solide écosystème de partenaires continuent d'alimenter notre croissance. En outre, nous travaillons en toute confiance avec nos clients pour les aider à naviguer et à prospérer dans un environnement économique en pleine évolution.

Nous avons reçu de nombreux honneurs ce trimestre, notamment le titre de "société honorée" dans le classement des équipes de direction pour l'Asie 2022 d'Institutional Investor, une reconnaissance par les analystes sell-side de nos solides pratiques de gouvernance d'entreprise et de notre solide leadership exécutif. »

Premier trimestre de l'exercice 2023 : nombre de clients gagnés et résultats obtenus

Les commandes enregistrées pour le trimestre clos le 30 juin 2022 s'élevaient à 394 millions de dollars en valeur contractuelle totale (TCV) et à 263 millions de dollars en valeur contractuelle annuelle (ACV).

Parmi les principales réussites du trimestre, citons :

Logiciels, Hi-Tech et industries émergentes

Accélération de la modernisation des données, des applications et des produits mainframe pour une entreprise connectée de logiciels et de technologies

Améliorer l'expérience des utilisateurs, développer l'automatisation et renforcer la présence locale en tant que partenaire de services unifiés pour le premier fournisseur mondial de technologies et de services cloud

Construire et gérer des capacités de R&D pour améliorer le portefeuille étendu de produits d'une entreprise de solutions pour les opérations informatiques et de sécurité

Banque, services financiers et assurances

Création d'une plateforme technologique robuste pour améliorer l'efficacité opérationnelle et permettre une expérience omnicanale pour une société de gestion de patrimoine de premier plan

Mise en œuvre de la modernisation du centre de données et de la transformation de l'infrastructure afin d'améliorer l'expérience client et les résultats commerciaux pour l'un des plus grands administrateurs de sinistres tiers

Fournir une expertise en matière d'ingénierie de produits et de domaines par le biais d'un centre de développement offshore afin de moderniser les plateformes d'un courtier en prêts hypothécaires de premier plan

Soins de santé et sciences de la vie

Offre de services logiciels complets pour soutenir la transformation numérique d'un important fournisseur de soins de santé et d'assurances gérés

Tirer parti d'une expertise technologique et industrielle approfondie pour moderniser les principales plateformes et améliorer l'évolutivité d'une entreprise de technologie de la santé

Mise en œuvre de data marts fonctionnels sur un lac de données utilisant Snowflake sur la plateforme AWS afin de réduire le coût total des opérations pour une entreprise multinationale de fabrication d'équipements médicaux

Prix et reconnaissances

Actualités du trimestre

À propos de Persistent

Avec plus de 21 500 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/FLCS

