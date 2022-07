Persistents Umsatzwachstum um 11,1 % im Quartalsvergleich gestiegen und um 44,8 % im Jahresvergleich für Q1 GJ23

Mehr als 21.500 Mitarbeiter sind beschäftigt

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 22. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 30. Juni 2022 endende Quartal bekannt, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden.

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das am 30. Juni 2022 endende Quartal



Q1FY23 Marge % Q-o-Q-Wachstum Y-o-Y-Wachstum Einnahmen (Mio. USD) 241,52

11,1 % 44,8 % Einnahmen (Mio. INR) 18.781,11

14,7 % 52,7 % EBITDA (Mio. INR) 3.332,92 17,7 % 18,5 % 65,4 % PBT (Mio. INR) 2.818,75 15,0 % 5,5 % 38,8 % PAT (Mio. INR) 2.116,12 11,3 % 5,3 % 39,9 %

Die 32. Jahreshauptversammlung der Gesellschaft fand am 19. Juli 2022 statt. Alle Beschlüsse, einschließlich der Zahlung der Schlussdividende von 11 INR pro Aktie, wurden mit der erforderlichen Mehrheit gefasst.

Anand Deshpande, Gründer, Chairman und Managing Director von Persistent:

„Wir möchten Pradeep Bhargava, Guy Eiferman und Thomas Kendra für ihre Führung und Ermutigung während ihrer Amtszeit als Vorstandsmitglieder danken. Wir freuen uns, Arvind Goel, Dr. Ambuj Goyal und Dan'l Lewin als Direktoren im Vorstand von Persistent Systems Ltd. begrüßen zu dürfen. Ihr umfangreiches Fachwissen und ihre Erfahrung stellen einen erheblichen Mehrwert dar, während wir die nächste Phase unserer Wachstumsreise einleiten."

Sandeep Kalra, Chief Executice Officer und Executive Director, Persistent:

„Wir freuen uns, das neue Geschäftsjahr mit einer außergewöhnlichen Leistung zu beginnen - mit einem sequenziellen Wachstum von 11,1 % und einem Wachstum von 44,8 % im Vergleich zum Vorjahr sowie der höchsten TCV-Buchung aller Zeiten von 394 Millionen US-Dollar. Wir haben unser Team um mehr als 3.000 Kollegen verstärkt und damit die 20.000-Mitarbeiter-Marke überschritten.

Unser differenziertes Fachwissen im Bereich Digital Engineering, unser vertrauenswürdiges Bereitstellungsmodell, unsere soliden Kundenbeziehungen und unser starkes Partnernetzwerk treiben unser Wachstum weiter voran. Darüber hinaus arbeiten wir vertrauensvoll mit unseren Kunden zusammen, um sie dabei zu unterstützen, sich in dem sich wandelnden wirtschaftlichen Umfeld zurechtzufinden und erfolgreich zu sein.

Wir haben in diesem Quartal mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter die Anerkennung als ‚Honored Company' im Institutional Investor's 2022 Asia Executive Team Ranking - eine Anerkennung durch Sell-Side-Analysten für unsere soliden Corporate-Governance-Praktiken und unsere starke Führungsrolle."

Erstes Quartal GJ23: Kundengewinne und Ergebnisse

Der Auftragseingang für das am 30. Juni 2022 beendete Quartal belief sich auf 394 Mio. USD im Gesamtauftragswert (TCV) und auf 263 Mio. USD im Jahresauftragswert (ACV).

Zu den wichtigsten Abschlüssen des Quartals gehören:

Software, Hi-Tech und aufstrebende Industrien

Beschleunigung der Daten-, Anwendungs- und Mainframe-Produktmodernisierung für ein verbundenes Software- und Technologieunternehmen

Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, Skalierung der Automatisierung und Stärkung der Nearshore-Präsenz als einheitlicher Servicepartner für den weltweit führenden Anbieter von Technologie- und Cloud-Diensten

Aufbau und Verwaltung von F&E-Kapazitäten zur Verbesserung des erweiterten Produktportfolios eines Unternehmens für IT- und Sicherheitslösungen

Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Schaffung einer robusten Technologieplattform zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und zur Ermöglichung eines Omnichannel-Erlebnisses für ein führendes Vermögensverwaltungsunternehmen

Implementierung der Modernisierung des Rechenzentrums und der Umgestaltung der Infrastruktur zur Verbesserung der Kundenerfahrung und der Geschäftsergebnisse für einen der größten Drittanbieter für die Verwaltung von Schadensfällen

Bereitstellung von Produkt-Engineering und Fachwissen durch ein Offshore-Entwicklungszentrum zur Modernisierung von Plattformen für einen führenden Hypothekenmakler

Gesundheitswesen und Biowissenschaften

Umfassende Software-Services zur Unterstützung der digitalen Transformation eines führenden Anbieters von Managed Healthcare und Versicherungen

Nutzung umfassender Technologie- und Branchenkenntnisse zur Modernisierung wichtiger Plattformen und zur Verbesserung der Skalierbarkeit für ein Unternehmen der Gesundheitsbranche

Implementierung funktionaler Data Marts in einem Data Lake unter Verwendung von Snowflake auf der AWS-Plattform zur Senkung der Gesamtbetriebskosten für ein multinationales Unternehmen, das medizinische Geräte herstellt

Auszeichnungen und Anerkennungen

Nachrichten im vergangenen Quartal

Informationen zu Persistent

Mit über 21.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes-Liste Asia Best Under a Billion 2021 aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

Für Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie persistent.com/FLCS

Medienkontakte:

Keith Landis Manohar Dhanakshirur Persistent Systems (Weltweit) Archetype +1 856 672 1753 +91 750 644 5361 [email protected] [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

SOURCE Persistent Systems