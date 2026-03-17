Persistent bringt KI-gestützte generative Moleküle und virtuelle Screening-Lösung mit NVIDIA auf den Markt

Neue Wege in der Frühphase der Arzneimittelforschung mit dem NVIDIA BioNeMo Framework

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute seine Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt, um die Entwicklung und den Einsatz von KI-gestützten Lösungen für die Healthcare- und Life-Sciences-Branche (HLS) zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit soll HLS-Unternehmen dabei unterstützen, die computergestützte Arzneimittelforschung voranzutreiben und Forschungsergebnisse mithilfe von generativer KI und fortschrittlicher Analytik zu verbessern.

HLS-Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig in hochkomplexen, regulierten und datenintensiven Umgebungen zu arbeiten. Durch die Kombination von Persistents tiefgreifendem Fachwissen und technischem Know-how mit der umfassenden NVIDIA KI-Plattform können Life-Sciences-Unternehmen von KI-Experimenten zu realen Produktionsimplementierungen in unternehmenskritischen Umgebungen übergehen.

Persistent wird NVIDIA AI Enterprise für spezielle F&E-Anwendungsfälle in den Biowissenschaften, einschließlich der präklinischen Forschung, nutzen. Die Zusammenarbeit ermöglicht eine realitätsgetreue molekulare Simulation und ein virtuelles Screening in großem Maßstab und wendet KI an, um reales biologisches und chemisches Verhalten zu modellieren und zu erklären, bevor es in realen Nasslaborumgebungen realisiert wird.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Persistent mit NVIDIA NeMo produktionsreife KI-Agenten-Anwendungen für die computergestützte Arzneimittelforschung entwickeln und einsetzen. Konkret hat Persistent eine Lösung für generative Moleküle und virtuelles Screening (GenMoIVS) entwickelt, die auf der NVIDIA BioNeMo-Plattform und dem NVIDIA NeMo Agent Toolkit basiert. GenMolVS wird KI-gesteuerte Molekülsimulationen liefern, die die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Molekülen anhand großer domänenspezifischer Modelle modellieren und intelligente Agenten erstellen, um die Arbeitsabläufe der Arzneimittelforschung in Echtzeit zu optimieren. Diese agentenbasierten Arbeitsabläufe ermöglichen eine kontinuierliche Entscheidungsfindung beim virtuellen Screening, bei der Priorisierung von Kandidaten und bei der nachgelagerten Versuchsplanung, so dass die Forschungsteams digitale Simulationen in fundierte Nasslaborexperimente umsetzen können. Dieser simulationsgestützte Ansatz ermöglicht es Unternehmen aus dem Bereich Biowissenschaften, das Risiko für Entdeckungen im Frühstadium zu verringern, die Versuchszyklen zu beschleunigen und die Erfolgsraten in den klinischen Entwicklungspipelines zu verbessern.

Persistent plant, offene NVIDIA Nemotron -Modelle für die weitere Verbesserung seiner GenMolVS-Lösung zu verwenden. Darüber hinaus wird Persistent für die Bereitstellung produktionsreifer KI-Anwendungen beschleunigte NVIDIA-Rechner, -Server, NVIDIA AI Enterprise und NVIDIA NIM microservices einsetzen. Zusammen werden diese Funktionen die kosteneffiziente Entwicklung von Anwendungen mit kostengünstigen Skalierungsoptionen beschleunigen, wobei hochpräzise KI-Ergebnisse direkt in die Arbeitsabläufe von Unternehmen eingebettet werden. Diese Infrastruktur ermöglicht Simulationen und Schlussfolgerungen in Produktionsqualität in großem Maßstab und unterstützt wissenschaftliche Entscheidungen in Echtzeit in stark regulierten Forschungsumgebungen.

Durch diese Zusammenarbeit wird Persistent auch seine KI- und LLM-Engineering-Fähigkeiten ausbauen, indem es die KI-Infrastruktur, Schulungsressourcen und Zertifizierungsprogramme von NVIDIA nutzt, um seinen Kunden immer anspruchsvollere Daten- und KI-Plattformen zu liefern.

Ganesh Nathella, Executive Vice President and General Manager - HLS Business, Persistent

„Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften müssen neue Therapien schneller entwickeln, aber die traditionelle Forschung und Entwicklung ist zu langsam und arbeitsintensiv. Durch die Kombination unserer GenMolVS-Lösung mit der umfassenden KI-Plattform von NVIDIA ermöglichen wir unseren BioPharma-Kunden, generative Moleküle und virtuelles Screening in der Produktion einzusetzen, so dass sie von monatelangen Experimenten zu KI-gesteuerter Entdeckung in wenigen Tagen übergehen können. Möglich wird das durch die Nutzung simulationsgestützter Erkenntnisse zur Steuerung praktischer Experimente, ohne dabei Abstriche bei der wissenschaftlichen Genauigkeit oder der Compliance zu machen."

John Fanelli, Vice President - Enterprise Software, NVIDIA

„Um den dringenden weltweiten Bedarf an neuen Therapien zu decken, bewegt sich die Gesundheits- und Biowissenschaftsbranche rasch in Richtung KI-gestützter computergestützter Forschung und Entdeckung. Durch den Einsatz der umfassenden NVIDIA KI-Plattform ermöglicht Persistent Biopharma-Unternehmen produktionsreife agentechnische Systeme für die Molekularsimulation und das virtuelle Screening."

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) ist ein weltweites Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das branchenübergreifend KI-gestützte, plattformbasierte digitale Engineering- und Unternehmensmodernisierungslösungen anbietet. Mit über 26.500 Mitarbeitenden in 18 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und den Erfolg seiner Kunden. Persistent bietet eine umfassende Dienstleistungspalette, darunter Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing sowie intelligente Automatisierung. Das Unternehmen ist Teil des MSCI India Index und in wichtigen Indizes der National Stock Exchange of India vertreten, darunter Nifty Midcap 50, Nifty IT sowie Nifty MidCap Liquid 15 und in mehreren Indizes der BSE wie S&P BSE 100 sowie S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent ist zudem im Dow Jones Sustainability World Index vertreten. Das Unternehmen hat CO2-Neutralität erreicht und damit seinen Einsatz für Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusstes Wirtschaften bekräftigt. Persistent wurde außerdem von Newsweek und der Plant A Insights Group als einer von „America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (einer der besten Arbeitgeber in den USA für Inklusion und Vielfalt 2025) ausgezeichnet. Als Teilnehmer des UN Global Compact hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Wachstum des Markenwerts von 468 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im Bericht „Brand Finance India 100" 2025.

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Zukunftsgerichtete und mit Vorsicht zu behandelnde Aussagen

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