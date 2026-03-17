Persistent lance une solution de synthèse moléculaire générative et de criblage virtuel basée sur l'IA et optimisée par NVIDIA

Réimaginer la découverte de médicaments à un stade précoce en s'appuyant sur le cadre NVIDIA BioNeMo

SANTA CLARA, Calif. et PUNE, Inde, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, annonce sa collaboration avec NVIDIA pour accélérer le développement et le déploiement de solutions basées sur l'IA pour le secteur de la santé et des sciences de la vie (HLS). La collaboration aidera les organisations HLS à faire progresser la découverte computationnelle de médicaments et à améliorer les résultats de la recherche en utilisant l'IA générative et l'analyse avancée.

Les organisations HLS sont soumises à une pression croissante pour stimuler l'innovation tout en opérant dans des environnements très complexes, réglementés et à forte intensité de données. En associant l'expertise de Persistent en matière de domaine et d'ingénierie à la plate-forme complète d'IA de NVIDIA, les entreprises du secteur des sciences de la vie peuvent passer de l'expérimentation de l'IA à des déploiements de production dans le monde réel dans des environnements critiques.

Persistent s'appuiera sur le site NVIDIA AI Enterprise pour les cas d'utilisation spécialisés en R&D dans les sciences de la vie, y compris la recherche préclinique. En permettant une simulation moléculaire de haute fidélité et un criblage virtuel à grande échelle, la collaboration applique l'IA pour modéliser et raisonner le comportement biologique et chimique du monde réel avant qu'il ne soit réalisé dans des environnements de laboratoires humides.

Dans le cadre de cette collaboration, Persistent construira et déploiera des applications d'IA agentique de niveau de production pour la découverte computationnelle de médicaments en utilisant NVIDIA NeMo. Plus précisément, Persistent a créé une solution Generative Molecules and Virtual Screening (GenMoIVS), basée sur la plate-forme NVIDIA BioNeMo et NVIDIA NeMo Agent Toolkit . GenMolVS fournira des simulations moléculaires pilotées par l'IA qui modélisent les propriétés physiques et chimiques des molécules à l'aide de grands modèles spécifiques à un domaine et créent des agents intelligents pour rationaliser les flux de travail de découverte de médicaments en temps réel. Ces flux de travail agentiques permettent une prise de décision continue dans le cadre du criblage virtuel, de la hiérarchisation des candidats et de la planification expérimentale en aval, aidant ainsi les équipes de recherche à traduire les simulations numériques en expériences éclairées en laboratoire humide. Cette approche fondée sur la simulation permet aux entreprises du secteur des sciences de la vie de réduire les risques liés aux découvertes à un stade précoce, d'accélérer les cycles expérimentaux et d'améliorer les taux de réussite en aval dans les pipelines de développement clinique.

Persistent prévoit d'utiliser les modèles ouverts NVIDIA Nemotron pour améliorer sa solution GenMolVS. En outre, pour déployer des applications d'IA destinées à un usage en production, Persistent utilisera les solutions de calcul accéléré de NVIDIA, ses serveurs, NVIDIA AI Enterprise et les NVIDIA NIM microservices . Ensemble, ces fonctionnalités permettront d'accélérer le développement rentable d'applications offrant des options d'évolutivité économiques, avec des résultats d'IA d'une grande précision directement intégrés aux flux de travail de l'entreprise. Cette infrastructure permet la simulation et l'inférence à l'échelle de la production, ce qui facilite la prise de décision scientifique en temps réel dans des environnements de recherche très réglementés.

Grâce à cette collaboration, Persistent développera également ses capacités d'ingénierie en IA et LLM en s'appuyant sur l'infrastructure d'IA de NVIDIA, ses ressources de formation et ses programmes de certification pour fournir des plateformes de données et d'IA de plus en plus sophistiquées à ses clients.

Ganesh Nathella, vice-président exécutif et directeur général - HLS Business, Persistent

« Les entreprises du secteur de la santé et des sciences de la vie doivent découvrir de nouvelles thérapies plus rapidement, mais la R&D traditionnelle est trop lente et trop gourmande en main-d'œuvre. En associant notre solution GenMolVS à la plate-forme IA complète de NVIDIA, nous permettons aux clients de BioPharma d'utiliser des molécules génératives et des criblages virtuels en production afin qu'ils puissent passer d'expériences de plusieurs mois à une découverte pilotée par l'IA en quelques jours, en utilisant une intelligence basée sur la simulation pour guider l'expérimentation dans le monde réel sans compromettre la rigueur scientifique ou la conformité. »

John Fanelli, Vice-président - Logiciels d'entreprise, NVIDIA

« Pour répondre à la demande mondiale urgente de nouvelles thérapies, l'industrie des soins de santé et des sciences de la vie s'oriente rapidement vers la recherche et la découverte computationnelles pilotées par l'IA. En s'appuyant sur la plate-forme NVIDIA AI, Persistent permet aux sociétés biopharmaceutiques de disposer de systèmes agentiques de niveau de production pour la simulation moléculaire et le criblage virtuel. »

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Avec plus de 26 500 employés répartis dans 18 pays, l'entreprise s'engage à innover et à assurer le succès des clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Avec une croissance de 468 % de la valeur de la marque depuis 2020, Persistent est la marque de services informatiques qui connaît la plus forte croissance dans le rapport de 2025 de Brand Finance India 100.

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Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs

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