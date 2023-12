Persistent erhielt den Titel ,Vielversprechendstes Unternehmen' des Jahres bei den India Business Leader Awards von CNBC-TV18

Spiegelt die langfristige, nachhaltige Leistung und Resilienz in einem sich rasch entwickelnden Geschäftsumfeld wider

SANTA CLARA, Kalifornien, and PUNE, Indien, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitales Engineering und Unternehmensmodernisierung, wurde bei den 19. India Business Leader Awards (IBLA) von CNBC-TV18 als ‚Vielversprechendstes Unternehmen' des Jahres ausgezeichnet. Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt das beständige Wachstum des Unternehmens. Ermöglicht wurde dieses Wachstum durch die Nutzung der Chancen in diesem sich wandelnden technologischen Umfeld, während das Unternehmen gleichzeitig seinen Kunden weltweit Nachhaltigkeit bietet.

Das Redaktionsgremium von CNBC-TV18 und die Jury, die sich aus weltweit etablierten Managementstrategen, Akademikern und Unternehmenspersönlichkeiten zusammensetzt, bewerten die Kandidaten für die Auszeichnung nach ihrer Fähigkeit, kurzfristige Vorteile, langfristige Werte und Wettbewerbsvorteile zu schaffen, sowie aufgrund von nachgewiesenen herausragenden Führungsqualitäten in der Geschäftswelt. Die Jury stimmte einstimmig für die Auszeichnung von Persistent als ‚Vielversprechendstes Unternehmen' bei der diesjährigen IBLA.

Persistent hat Anfang des Jahres den Meilenstein von 1 Milliarde Dollar Jahresumsatz überschritten. Dies ist ein Beweis für seine konsequente Kundenorientierung, seine strategischen Technologieinvestitionen und sein außergewöhnliches Führungsteam.

Darüber hinaus konnte Persistent in 14 aufeinanderfolgenden Quartalen ein branchenweit führendes sequenzielles Wachstum verzeichnen, was sich in einer Gesamtrendite für die Aktionäre von ~330 % in den letzten drei Jahren niederschlägt. Diese Leistung hat dazu beigetragen, dass Persistent kürzlich in den MSCI India Index, den S&P BSE 100 und den S&P BSE SENSEX Next 50 Index aufgenommen wurde.

Sandeep Kalra, CEO und Executive Director, Persistent:

"Wir sind begeistert, auf einer so renommierten Plattform als ‚Vielversprechendstes Unternehmen' ausgezeichnet worden zu sein. Dies unterstreicht unser Engagement für Innovation und die Tatsache, dass wir für unsere Kunden der Partner ihrer Wahl sind. Ich bedanke mich bei unseren mehr als 22 800 Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Aktionären weltweit, die alle zu unserem Erfolg beigetragen haben. Diese Auszeichnung spornt uns an, weiterhin Grenzen zu überschreiten und neue Maßstäbe in unserer Branche zu setzen."

Mit über 22 800 Mitarbeitern in 21 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für digitales Engineering und Unternehmensmodernisierung. Als Teilnehmer des United Nations Global Compact engagiert sich Persistent dafür, seine Strategien und Geschäftsvorgänge an den universellen Prinzipien für Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und und gesellschaftliche Ziele proaktiv zu fördern. Mit einem Zuwachs von 268 % seit 2020 ist Persistent laut Brand Finance die am schnellsten wachsende indische IT-Dienstleistungsmarke.

