Persistent s'impose dans quatre catégories des prix Star of Excellence™ d'ISG de 2021, la reconnaissance éclatante d'un service exceptionnel à la clientèle

Seule lauréate dans les catégories relatives à l'analyse, à la force de vente, à l'automatisation intelligente et à la fabrication

SANTA CLARA, Californie, et PUNE, Inde, 24 décembre 2021 /PRNewswire/ --

Résumé :

Information Services Group (ISG), un important cabinet mondial de recherche et de conseil en technologie , a annoncé que Persistent Systems (BSE: Persistent) et (NSE: Persistent) s'est imposée dans quatre catégories des prix annuels Star of Excellence™ d'ISG relatives à l'analyse, à la force de vente, à l'automatisation intelligente et à la fabrication. Les lauréats ont été sélectionnés en fonction des commentaires directs de plus de 280 entreprises clientes.

Cette reconnaissance s'inscrit dans la foulée de la victoire remportée par Persistent dans les catégories de Star of Excellence™ de l'ISG en 2020 à l'échelle mondiale, dans les sous-catégories de BFSI, également à l'échelle mondiale, dans le secteur de la santé et des sciences de la vie à l'échelle mondiale, en l'Amérique du Nord et dans la région de l'Asie-Pacifique (APAC). De plus, pendant sept trimestres consécutifs , Persistent a été reconnu comme l'un des 15 meilleurs fournisseurs de services gérés dans la catégorie « Booming 15 » de Global Index™ d'ISG.

Dans les catégories remportées, Persistent a fait mieux que la moyenne du marché dans six catégories d'expérience client :

Collaboration et transparence

Exécution et livraison

Inclusivité

Gouvernance et conformité

Innovation et leadership éclairé

Continuité et flexibilité des activités

ISG a mené une enquête auprès de plus de 2 000 entreprises clientes afin de recueillir leurs commentaires sur leur expérience client dans le cadre de leur collaboration avec plus de 1 000 fournisseurs de services informatiques. Selon les commentaires des répondants, les gagnants ont été sélectionnés parmi un groupe restreint de +30 fournisseurs de services qui ont excellé dans la prestation de la meilleure expérience client de leur catégorie au cours de la dernière année.

« Félicitations à toute l'équipe de Persistent Systems pour sa réussite exceptionnelle aux prix Star of Excellence de l'année 2021. Cette année, les clients satisfaits ont mis davantage l'accent sur la continuité et la souplesse des activités, compte tenu de l'incidence de la pandémie sur les priorités opérationnelles et les relations avec les fournisseurs de services. Les résultats révèlent également qu'une combinaison d'aptitudes et de compétences technologiques différentes est bénéfique. Elle permet en effet à la société de gagner la confiance des clients et d'être perçue comme un partenaire innovant. Forte de son prix Star of Excellence en 2020, Persistent continue d'exceller dans les domaines technologiques clés que sont la modernisation de l'entreprise, la transformation numérique et le maintien des entreprises à la fine pointe du changement. »

Paul Gottsegen

Associé et président, ISG Research & Client Experience

« Cette nouvelle victoire, avec l'attribution de ce prix Star of Excellence™ d'IGS, témoigne non seulement de nos capacités d'ingénierie numérique de pointe, mais aussi de notre engagement à offrir une prestation de services supérieure à nos clients. Les investissements stratégiques que nous avons faits pour élargir notre expertise numérique, développer des actifs technologiques et renforcer notre écosystème de partenaires continuent d'apporter une valeur exceptionnelle à nos clients, qui transforment leurs entreprises en cette ère d'accélération numérique. »

Sandeep Kalra

directeur général et directeur exécutif, Persistent Systems

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) est une société de recherche et de conseil technologique de premier plan au niveau mondial. Partenaire commercial de confiance de plus de 700 clients, dont plus de 75 des 100 entreprises les plus importantes au monde, ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. La société est spécialisée dans les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, le Cloud et l'analyse des données, le conseil en matière d'approvisionnement, les services de gestion de la gouvernance et des risques, les services aux exploitants de réseau, la conception de stratégies et d'opérations, la gestion du changement, la veille commerciale, et la recherche et l'analyse technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 300 professionnels prêts pour le numérique et opérant dans plus de 20 pays, une équipe mondiale connue pour sa pensée novatrice, son influence sur le marché, sa profonde expertise sectorielle et technologique, et ses capacités de recherche et d'analyse de classe mondiale reposant sur les données de marché les plus complètes du secteur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.isg-one.com .

Avec plus de 15 500 employés dans 18 pays à travers le monde, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions relatifs à l'ingénierie numérique et à la modernisation des entreprises. Persistent a été nommée dans la liste Forbes Asia Best Under a Billion 2021, représentant des performances constantes en termes de chiffre d'affaires et de résultats ainsi que de croissance.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs .

Contacts pour les médias

Emma Handler

Persistent Systems (international)

+1 617 633 1635

[email protected]

Manohar Dhanakshirur

Archetype

+91 750 644 5361

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

SOURCE Persistent Systems