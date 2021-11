Petal Search da Huawei estabelece raízes na MEA e está entre os dois principais mecanismos de busca móvel na região

Tornando-se "glocal": Huawei inova constantemente para atender às necessidades da região

Reconhecendo que a satisfação do usuário está no centro de seu sucesso, o Petal Search está constantemente inovando para atender seus clientes na região do MEA, oferecendo serviços personalizados para sua conveniência.

A Huawei leva em consideração as restrições específicas de cada país enfrentadas pelos consumidores ao criar novos recursos para o Petal Search, a fim de tornar a experiência fácil e intuitiva, como deve ser. Na Ásia e na África, os usuários enfrentam os pontos problemáticos de altas taxas de tráfego e baixa velocidade de transmissão da rede.

Em particular, a transferência de arquivos como música, fotos e vídeos utilizando as redes tende a consumir grande quantidade de tráfego, levando a uma forte demanda por transmissão livre de tráfego pelos usuários nesses locais. Notando isso, o Petal Search introduziu a transmissão livre de fluxo com o lançamento do Nova 8 da Huawei, uma manobra que logo se mostrou válida em termos de melhoria substancial da atividade do usuário.

Além disso, o Petal Search conta com funções práticas e orientadas para o usuário, como download e compartilhamento de cenas em um único lugar, de forma que os consumidores possam baixar e compartilhar rapidamente seus aplicativos favoritos por meio do mecanismo de busca.

Petal Search se torna global tornando-se local

O Petal Search tem como objetivo expandir globalmente sendo, principalmente, um mecanismo de busca móvel local, personalizado para o clima e a cultura únicos de cada país, como foi feito na região do MEA.

O Petal Search oferece pesquisas de conteúdo localizado de notícias, bem como notificações automáticas por push (APS), na África central e oriental, permitindo aos usuários se atualizar quanto aos eventos esportivos mais populares, como os Jogos Olímpicos, acompanhar conquistas nacionais importantes, como a conquista da primeira medalha da África do Sul em Tóquio, as últimas notícias locais e notificações essenciais sobre a Covid-19.

Além dessas atualizações, as APSs nos países da África central e oriental fornecem informações sobre feriados, notícias de viagem e muito mais. Os compradores ávidos ficarão entusiasmados em descobrir que as vendas estão incluídas nas APSs, ou seja, com o Petal Search, eles nunca perderão as melhores ofertas. Os fãs de esportes também podem se alegrar pois, com as APS, receberão prontamente notificações sobre eventos como jogos de críquete e futebol.

Além disso, o mecanismo de busca móvel está constantemente trabalhando para melhorar sua elegante personalização da página inicial, que oferece aos usuários a opção de personalizar ícones com sites locais em seus países no módulo de personalização do ícone na página inicial.

O Petal Search tem o compromisso de garantir a segurança e a saúde dos usuários

Com sua tecnologia de ponta, o Petal Search se empenha em proteger os clientes. Suas APSs oferecem atualizações detalhadas sobre a Covid-19 nas localidades dos usuários na região do MEA, incluindo novos casos, vacinação e possíveis novas ondas de transmissão, permitindo que tomem as medidas necessárias para se proteger e para proteger as pessoas a seu redor.

As APSs do Petal Search permitem que os usuários "fiquem frios", literalmente, com suas notificações climáticas locais sobre altas temperaturas. No Kuwait, quando as temperaturas aumentam durante as ondas de calor, estes lembretes são ativados para informar os usuários de temperaturas acima de 45 graus Celsius.

Quando existe a previsão de a temperatura aumentar além deste ponto em 24 horas, o Petal Search envia automaticamente uma notificação por push, alertando qualquer pessoa que pretenda sair ou pessoas que já estão fora a prestarem atenção ao calor. Uma cópia desta notificação pode ser enviada diariamente para manter o aviso de temperatura pertinente, sem ser invasivo.

Petal Search continua a prosperar

Ao colocar o usuário em primeiro lugar e projetar inovações sob medida para as necessidades específicas dos consumidores, o Petal Search da Huawei conseguiu estabelecer raízes na região do MEA, alcançando resultados espetaculares um ano após seu lançamento em 2020.

As inovações do Petal Search com foco no usuário nos mercados internacionais intensificaram sua popularidade rapidamente, permitindo que o mecanismo de busca registrasse um crescimento incrível. Com tecnologia inteligente combinada com parcerias locais, o Petal Search continua sua trajetória rumo ao objetivo de ser um mecanismo de busca móvel global tornando-se local na região do MEA.

