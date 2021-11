Petal Search von Huawei etabliert sich im Raum MEA und klettert auf Platz 2 der mobilen Suchmaschinen in der Region

Nachdem Petal Search in der Region Fuß gefasst hat, vergrößert es seine Reichweite weiter und erreicht dank der Unterstützung der Nutzer neue Meilensteine.

Going Glocal: Huawei innoviert ständig, um die Bedürfnisse einer Region zu erfüllen

Der Erfolg von Petal Search steht und fällt mit der Zufriedenheit der Nutzer und ständig werden neue Innovationen hinzugefügt, um den Nutzern in der MEA-Region Dienstleistungen zu bieten, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Huawei berücksichtigt die länderspezifischen Einschränkungen der Verbraucher bei der Entwicklung neuer Funktionen für Petal Search, um das Surfen so einfach und intuitiv wie möglich zu gestalten. In Asien und Afrika müssen sich die Nutzer mit hohen Traffic-Gebühren und einer geringen Übertragungsgeschwindigkeit im Netz auseinandersetzen.

Insbesondere die Übertragung von Dateien wie Musik, Bildern und Videos über Netzwerke verbraucht viel Datenverkehr, daher gibt es seitens der Nutzer in diesen Regionen eine starke Nachfrage danach, diesem Rechnung zu tragen. Mit der Markteinführung des Nova 8 hat Petal Search von Huawei die streamingfreie Übertragung eingeführt und konnte mit dieser Anpassung schon bald eine deutlich erhöhte Nutzeraktivität verzeichnen.

Darüber hinaus bietet Petal Search praktische, nutzerorientierte Funktionen wie One-Stop-Download und Freigabe von Szenen, mit denen Verbraucher ihre Lieblings-Apps über die Suchmaschine herunterladen und schnell teilen können.

Petal Search wird global, indem es sich lokal anpasst

Petal Search zielt darauf ab, global zu expandieren, indem es in erster Linie eine lokale mobile Suchmaschine ist, die genau wie in der MEA-Region, an das einzigartige Umfeld und die Kultur eines jeden Landes angepasst ist.

Petal Search bietet in Zentral- und Ostafrika eine lokalisierte Suche nach Nachrichteninhalten sowie automatische Push-Szenarien (APS), die es den Nutzern ermöglichen, sich über die heißesten Sportereignisse wie die Olympischen Spiele zu informieren, um bedeutsame nationale Errungenschaften, wie den Gewinn der ersten Medaille Südafrikas in Tokio, die neuesten lokalen Nachrichten und wichtige COVID-19-Benachrichtigungen zu verfolgen.

Darüber hinaus bieten die APS in den Ländern Zentral- und Ostafrikas Informationen über Feiertage, Reisenachrichten und vieles mehr. Eifrige Shopper werden begeistert sein, dass die APS auch Angebote enthalten - mit Petal Search müssen sie nie mehr befürchten, die besten Schnäppchen zu verpassen. Auch Sportfans können sich freuen, denn Benachrichtigungen zu Ereignissen wie Cricket- und Fußballspielen werden ihnen mit den APS umgehend zugestellt.

Darüber hinaus arbeitet die mobile Suchmaschine ständig an einer größeren Anpassung der Homepage: Sie bietet den Verbrauchern die Möglichkeit, die Icons auf der Homepage über ein Anpassungsmodul auf lokale Websites ihrer Länder individuell anzupassen.

Petal Search setzt sich für die Sicherheit und Gesundheit der Nutzer ein

Petal Search setzt Spitzentechnologie für den Schutz der Kunden ein. Die APS bieten detaillierte Updates zu COVID-19 an den Standorten der Nutzer in der MEA-Region, beispielsweise neue Fälle, Impfungen und mögliche neue Übertragungswellen, so dass die Nutzer die notwendigen Schritte unternehmen können, um sich selbst und ihre Umgebung zu schützen.

Die APS von Petal Search sorgen für einen kühlen Kopf – und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie benachrichtigen die Nutzer über das Wetter, wenn vor Ort besonders hohe Temperaturen angesagt sind. In Kuwait, wo die Temperaturen während Hitzewellen sehr hoch sind, werden diese Benachrichtigungen aktiviert, um die Nutzer über Temperaturen über 45 Grad Celsius zu informieren.

Wenn sich abzeichnet, dass die Temperatur in den kommenden 24 Stunden über diesen Wert hinaus ansteigt, sendet Petal Search automatisch eine Kopie einer Push-Benachrichtigung, die alle Personen, die sich im Freien aufhalten, oder diejenigen, die bereits unterwegs sind, auf die Hitze aufmerksam macht. Täglich kann maximal eine Kopie dieser Benachrichtigung verschickt werden, so dass die Temperaturwarnungen aktuell, jedoch nicht aufdringlich sind.

Petal Search blüht weiter auf

Petal Search von Huawei, das den Nutzer in den Mittelpunkt stellt und Innovationen entwickelt, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind, hat sich erfolgreich in der MEA-Region etabliert und ein Jahr nach seiner Einführung im Jahr 2020 spektakuläre Ergebnisse erzielt.

Die nutzerorientierten Innovationen von Petal Search in den Überseemärkten haben ihre Popularität schnell gesteigert und der Suchmaschine ein bahnbrechendes Wachstum beschert. Mit intelligenter Technologie in Kombination mit lokalen Partnerschaften setzt Petal Search seinen Weg zu dem Ziel fort, eine globale mobile Suchmaschine zu werden, indem es in MEA lokal tätig wird.

