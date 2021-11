Going Glocal : Huawei innove constamment pour répondre aux besoins de la région

Conscient que la satisfaction des utilisateurs est au cœur de son succès, Petal Search innove constamment pour répondre aux besoins de ses clients de la région MEA en leur offrant des services sur mesure.

Huawei tient compte des contraintes propres à chaque pays auxquelles sont confrontés les consommateurs lorsqu'il conçoit de nouvelles fonctionnalités pour Petal Search afin de faire de la navigation l'expérience facile et intuitive qu'elle est censée être. En Asie et en Afrique, les utilisateurs sont confrontés à des frais de trafic élevés et à une faible vitesse de transmission du réseau.

En particulier, le transfert de fichiers tels que de la musique, des images et des vidéos sur les réseaux a tendance à consommer une grande quantité de trafic, ce qui entraîne une forte demande de transmission sans trafic de la part des utilisateurs dans ces localités. Constatant cela, Petal Search a introduit la transmission sans flux avec le lancement du Nova 8 de Huawei, une initiative qui a rapidement porté ses fruits en termes d'amélioration substantielle de l'activité des utilisateurs.

De plus, Petal Search comprend des fonctions pratiques et axées sur l'utilisateur, comme les scènes de téléchargement et de partage à guichet unique, où les consommateurs peuvent télécharger et partager rapidement leurs applications préférées via le moteur de recherche.

Petal Search s'internationalise en devenant local

Petal Search vise à se développer à l'échelle mondiale en étant, avant tout, un moteur de recherche mobile local, adapté au climat et à la culture uniques de chaque pays, comme il l'a fait dans la région MEA.

Petal Search propose des recherches de contenu d'actualités localisées, ainsi que des scénarios de notifications push automatiques (APS), en Afrique centrale et orientale, permettant aux utilisateurs de se tenir au courant des événements sportifs les plus tendances, comme les Jeux olympiques, de suivre les grandes réalisations nationales, comme la première médaille remportée par l'Afrique du Sud à Tokyo, les dernières actualités locales et les notifications essentielles sur le Covid-19.

Au-delà de ces mises à jour, les APS dans les pays d'Afrique centrale et orientale fournissent des informations sur les célébrations de vacances, les nouvelles de voyage, et plus encore. Les acheteurs invétérés seront ravis de constater que les soldes sont incluses dans les APS ; avec Petal Search, ils n'auront plus à craindre de passer à côté des meilleures affaires. Les amateurs de sport peuvent également se réjouir, car les notifications concernant des événements tels que les matchs de cricket et de football leur parviendront rapidement grâce aux APS.

De plus, le moteur de recherche mobile travaille en permanence à l'amélioration de son astucieuse personnalisation de la page d'accueil, qui offre aux consommateurs la possibilité de personnaliser leurs icônes avec des sites locaux de leur pays dans le module de personnalisation des icônes de la page d'accueil.

Petal Search s'engage à assurer la sécurité et la santé des utilisateurs

Grâce à sa technologie de pointe, Petal Search s'efforce de protéger les clients. Ses APS offrent des mises à jour détaillées sur le Covid-19 dans les lieux où se trouvent les utilisateurs dans la région MEA, y compris les nouveaux cas, les vaccinations et les éventuelles nouvelles vagues de transmission, ce qui permet aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger leur entourage.

Les APS de Petal Search permettent aux utilisateurs de rester au frais, au sens propre du terme, grâce à ses notifications de température locale élevée. Au Koweït, lorsque les températures sont élevées pendant les vagues de chaleur, ces rappels sont activés pour informer les utilisateurs des températures supérieures à 45 degrés Celsius.

Lorsque la température semble devoir augmenter au-delà de ce point dans les 24 heures, Petal Search envoie automatiquement une copie d'une notification push, alertant les personnes qui prévoient de sortir ou celles qui sont déjà dehors de faire attention à la chaleur. Un maximum d'une copie de cette notification peut être envoyé chaque jour pour que l'avertissement de température reste pertinent, sans être intrusif.

Petal Search continue de prospérer

En plaçant l'utilisateur au premier plan et en concevant des innovations adaptées aux besoins spécifiques des consommateurs, le Petal Search de Huawei a réussi à s'implanter dans la région MEA, obtenant des résultats spectaculaires un an après son lancement en 2020.

Les innovations de Petal Search axées sur l'utilisateur sur les marchés étrangers ont rapidement accru sa popularité, permettant au moteur de recherche d'enregistrer une croissance sans précédent. Grâce à une technologie intelligente combinée à des partenariats locaux, Petal Search poursuit sa trajectoire vers son objectif de devenir un moteur de recherche mobile mondial en s'implantant localement dans la région MEA.

