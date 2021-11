Huawei Petal Search rozpoczyna działalność w obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki (MEA), awansując do grona dwóch najlepszych wyszukiwarek mobilnych w regionie

Wychodząc naprzeciw potrzebom regionu: Huawei nieustannie wprowadza innowacje, aby sprostać tym oczekiwaniom

Uznając, że zadowolenie użytkowników jest podstawą sukcesu, Petal Search nieustannie opracowuje innowacyjne rozwiązania, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów w regionie MEA, udostępniając usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Huawei bierze pod uwagę szczególne ograniczenia, z jakimi borykają się konsumenci w poszczególnych krajach, opracowując nowe funkcje Petal Search, dzięki którym przeglądanie stron internetowych staje się łatwiejsze i bardziej intuicyjne. W Azji i Afryce użytkownicy borykają się z problemami wysokich opłat za połączenia i niskiej prędkości transmisji danych w sieci.

W szczególności przesyłanie przez sieci plików takich jak muzyczne, zdjęcia i filmy zazwyczaj pochłania dużą ilość danych, co prowadzi do silnego zapotrzebowania na swobodną transmisję przez użytkowników w tych miejscowościach. Zauważając to, Petal Search, wraz z premierą Huawei Nova 8, wprowadziła transmisję bezstrumieniową, co szybko zaprocentowało znacznym wzrostem aktywności użytkowników.

Co więcej, wyszukiwarka Petal Search zawiera przydatne, zorientowane na użytkownika funkcje, takie jak pobieranie i udostępnianie w jednym miejscu (One-stop download & share scenes), dzięki którym konsumenci mogą pobierać i szybko udostępniać swoje ulubione aplikacje za pośrednictwem wyszukiwarki.

Petal Search, wybierając działalność lokalną, zmierza w kierunku globalnym

Wyszukiwarka zamierza rozwijać się na skalę międzynarodową, będąc przede wszystkim lokalną wyszukiwarką mobilną, dostosowaną do unikalnego klimatu i kultury każdego kraju, tak jak to miało miejsce w regionie MEA.

Petal Search umożliwia wyszukiwanie lokalnych treści informacyjnych, a także realizację automatycznych scenariuszy push (APS) w Afryce Środkowej i Wschodniej, dzięki czemu użytkownicy mogą śledzić najważniejsze wydarzenia sportowe, takie jak igrzyska olimpijskie, doniosłe osiągnięcia narodowe, takie jak zdobycie przez RPA pierwszego medalu w Tokio, najnowsze wiadomości lokalne oraz najistotniejsze powiadomienia dotyczące Covid-19.

Poza tymi aktualizacjami APS w krajach Afryki Środkowej i Wschodniej dostarcza informacji na temat obchodów świąt, wiadomości o podróżach i wielu innych. Osoby lubiące zakupy ucieszy fakt, że w APS uwzględnione są również wyprzedaże - dzięki Petal Search już nigdy nie będą musiały obawiać się, że ominą ich najlepsze okazje. Fani sportu również mają powody do radości, gdyż dzięki APS powiadomienia o wydarzeniach takich jak mecze krykieta czy piłki nożnej docierają do nich błyskawicznie.

Co więcej, mobilna wyszukiwarka nieustannie pracuje nad udoskonaleniem swojej nowatorskiej opcji dostosowywania strony głównej, która oferuje konsumentom możliwość personalizacji ikon z lokalnymi witrynami w ich krajach w module indywidualizacji ikon na stronie głównej.

Petal Search zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie użytkowników

Dzięki najnowocześniejszej technologii wyszukiwarka Petal Search stara się chronić swoich klientów. Jej APS oferuje szczegółowe aktualizacje na temat Covid-19 w lokalizacjach użytkowników w regionie MEA, w tym nowych przypadków, szczepień i możliwych nowych fal transmisji, umożliwiając użytkownikom podjęcie niezbędnych kroków w celu ochrony siebie i osób z ich otoczenia.

APS Petal Search zapewnia użytkownikom utrzymanie komfortu - i to całkiem dosłownie - dzięki lokalnym powiadomieniom o wysokich temperaturach. W Kuwejcie, gdy temperatury rosną znacznie podczas fali upałów, przypomnienia te są aktywowane, aby informować użytkowników o przekroczeniu 45 stopni Celsjusza.

Kiedy temperatura wzrasta powyżej tego punktu w ciągu 24 godzin, Petal Search automatycznie wysyła powiadomienie push, ostrzegając każdego, kto planuje wyjść na zewnątrz, lub tych, którzy są już na zewnątrz, aby zwracali uwagę na upał. Codziennie może być wysyłane maksymalnie jedno powiadomienie, aby ostrzeżenie o temperaturze było aktualne, jednak bez zbędnego narzucania się.

Petal Search nieustannie się rozwija

Stawiając użytkownika na pierwszym miejscu i projektując innowacje dostosowane do specyficznych potrzeb konsumentów, Huawei Petal Search z powodzeniem zapuszcza korzenie w regionie MEA, osiągając spektakularne wyniki już rok po premierze w 2020 roku.

Innowacje Petal Search skoncentrowane na użytkownikach na rynkach zagranicznych szybko wpłynęły na wzrost popularności wyszukiwarki, dzięki czemu odnotowała ona niezwykle dynamiczny rozwój. Dzięki inteligentnej technologii powiązanej ze współpracą z lokalnymi partnerami, Petal Search kontynuuje swoją drogę do osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie pozycji globalnej wyszukiwarki mobilnej, rozpoczynając działalność lokalną w regionie MEA.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1675236/image.jpg

SOURCE Huawei